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В Вологодской области арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве жены
В Вологодской области арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве жены - РИА Новости, 01.10.2021
В Вологодской области арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве жены
Грязовецкий районный суд Вологодской области арестовал подозреваемого в убийстве жены и стрельбе по сыну в поселке Вохтога Андрея Тарасова, сообщили в... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:28
2021-10-01T16:28
происшествия
вологодская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Грязовецкий районный суд Вологодской области арестовал подозреваемого в убийстве жены и стрельбе по сыну в поселке Вохтога Андрея Тарасова, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона."Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 54-летнего Андрея Тарасова", - говорится в сообщении.Мера пресечения избрана Тарасову на 1 месяц 30 суток, по 27 ноября 2021 года включительно.По данным СК РФ, днем 28 сентября на улице поселка было обнаружено тело местной жительницы 1980 года рождения с огнестрельным ранением головы. Позднее в квартире нашли раненого 26-летнего парня, он был госпитализирован и рассказал правоохранителям, что к нему домой с оружием пришел отец и выстрелил в упор, после чего скрылся. На следующий день подозреваемый был задержан около деревни Ведерково.Как рассказали в СК, задержанный мужчина 1967 года рождения был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и освободился в конце 2020 года.Тарасов против заключения под стражу не возражал, уточнили в пресс-службе судов.
https://ria.ru/20210927/prigovor-1752026075.html
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происшествия, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:28 01.10.2021
 
В Вологодской области арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве жены

Суд арестовал подозреваемого в убийстве жены и стрельбе по сыну в Вологодской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Грязовецкий районный суд Вологодской области арестовал подозреваемого в убийстве жены и стрельбе по сыну в поселке Вохтога Андрея Тарасова, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 54-летнего Андрея Тарасова", - говорится в сообщении.
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Мера пресечения избрана Тарасову на 1 месяц 30 суток, по 27 ноября 2021 года включительно.
По данным СК РФ, днем 28 сентября на улице поселка было обнаружено тело местной жительницы 1980 года рождения с огнестрельным ранением головы. Позднее в квартире нашли раненого 26-летнего парня, он был госпитализирован и рассказал правоохранителям, что к нему домой с оружием пришел отец и выстрелил в упор, после чего скрылся. На следующий день подозреваемый был задержан около деревни Ведерково.
Как рассказали в СК, задержанный мужчина 1967 года рождения был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и освободился в конце 2020 года.
Тарасов против заключения под стражу не возражал, уточнили в пресс-службе судов.
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