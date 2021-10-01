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Америка тщетно пытается спастись от дефолта
Америка тщетно пытается спастись от дефолта - РИА Новости, 01.10.2021
Америка тщетно пытается спастись от дефолта
Невидимая рука рынка ощутимо порылась в карманах рядовых американцев за последний год. Совокупный долг местных домохозяйств вырос к осени до космической суммы в РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T08:00
2021-10-01T08:03
экономика
авторы
hsbc
citigroup
barclays
рон пол
берни сандерс
джером пауэлл
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Невидимая рука рынка ощутимо порылась в карманах рядовых американцев за последний год. Совокупный долг местных домохозяйств вырос к осени до космической суммы в 15 триллионов долларов — примерно по 155 тысяч на семью. Это уж не говоря про такую мелочь, как госдолг США, который приближается к трудно вообразимым 29 триллионам долларов.Страна, которую по инерции называют первой экономикой мира, находится на пороге совершенно реального дефолта. Обескураженные американцы судорожно ищут способы спасения. Эксцентричный политик Рон Пол предложил на этом фоне вообще разогнать ФРС. На первый взгляд, это звучит как шутка. Федеральный резерв США, "банк всех банков" — суперструктура, определяющая погоду в финансовом мире. Банкиры и брокеры всех стран читают свою судьбу по выражению лица председателя ФРС. Колебание ставки Федрезерва — главное событие для бирж.Однако так было далеко не всегда. Деятельность Федерального резерва, созданного в 1913 году банкирами с Уолл-стрит, изначально не имела глобального характера. Она сопровождалась скандалами и выглядела очень сомнительно.Главным лоббистом создания Федрезерва был банкир Джей Пи Морган, которого американцы вежливо называют "финансовым хищником". В списках руководителей Федрезерва засветилась вся финансовая аристократия начала XX века. Меллоны, Варбурги, Мейеры — это был настоящий интернационал с бизнес-интересами во всех странах мира. Менялись президенты США, республиканцы боролись с демократами, но с этими великими семьями ничего не делалось. Их наследники по-прежнему составляют политическую и экономическую элиту страны. Это и есть пресловутое "глубинное государство".Теоретически Федрезерв должен был страховать американскую экономику от кризисов. По факту — первым же его "достижением" стало закрытие нью-йоркской биржи в 1914 году на рекордные восемь месяцев. Затем последовал биржевой крах 1929 года и Великая депрессия, принесшая американцам нищету, разруху и форменный голодомор.Довольно быстро стало понятно, насколько закрытой организацией является Федрезерв. Стенограммы заседаний конгресса 1931 года показывают, с какой патриархальной простотой велись дела в первые годы его существования. Главу Федрезерва Пола Варбурга обвиняли в том, что он работал в пользу европейской ветви своей семьи, а в аккурат накануне краха 1929 года зарегистрировал на себя американское подразделение немецкого конгломерата IG Farbenindustrie и выдал ему облигаций на 830 миллионов долларов.Глава Федрезерва Юджин Мейер, по мнению конгрессмена Луи Томаса Макфаддена, в 1910 году сговорился с банкиром Барухом и французским банком и начал спекуляции сталью. Цены взлетели до небес и привели к кризису промпроизводства.Эндрю Меллона, занимавшего пост министра финансов США с 1921 по 1931 год, обвиняли в том, что он за счет Федрезерва развивал сеть своих собственных банков, раскинувшуюся по всей стране.Множество вопросов у конгрессменов вызывали непонятные займы, которые Федрезерв без согласования с властями США предоставлял зарубежным странам. "Нет ли в этом займе (200 миллионов золотом, предоставленных Резервным банком Нью-Йорка банку Англии) превышения власти?" — спрашивал коллег конгрессмен Макфадден.Ответа он не получил. Расследование деятельности Федрезерва в 1931 году не дало ровно никаких результатов. Что изменилось с тех пор?Руководителями ФРС сегодня назначаются исключительно ученые-экономисты. Правда, зачастую они работают на крупнейшие транснациональные корпорации. Джером Пауэлл, например, до того, как возглавить ФРС, работал на банки, а потом был партнером гигантского инвестфонда Carlyle Group. Впрочем, теперь главы ФРС не имеют права заниматься бизнесом и обычно передают все дела родственникам.Однако во многих из 12 банков ФРС США по-прежнему заправляют олигархи. Наследник семьи миллиардеров-нефтяников Хант возглавлял федеральный банк в Далласе с 2002 по 2006-й. Миллиардер Роберт Крафт состоял в совете управляющих Бостонского федерального банка. Олигарх Джерри Шпейер, родственник знаменитых европейских финансистов, возглавил совет управляющих федерального банка Нью-Йорка в 2007-м. Неудивительно, что все кризисы в американской экономике ФРС разруливает в пользу богатых соотечественников. Так было и с пузырем доткомов в 2000-м, и с "великой рецессией" 2007-2008 годов. Ответ на все вызовы у Федрезерва один: количественное смягчение.Это значит, что ФРС скупает свои облигации, а правительство США печатает под это дело все новые триллионы долларов, что позволяет высоко держать курс акций. Кто выигрывает в итоге? Крупнейшие держатели акций, американский олигархат.Крошки от этого пирога достаются тем американцам, у которых есть свободные деньги. Те, у кого весной прошлого года были сбережения, смогли прикупить акции, упавшие во время пандемии. С тех пор курс многих из них вырос в разы. Несколько процентов граждан США изрядно обогатились. Но подавляющему большинству американцев количественное смягчение принесло только инфляцию, рост расходов и обнищание.Никуда не делась и странная практика подпитывать деньгами иностранные банки в разгар всеамериканских кризисов. Например, в 2008 году Федрезерв спонсировал английский банк Barclays на 252 миллиарда долларов. Не менее щедрую помощь получили и другие британские банки — HSBC, Royal Banc of Scotland, Abbey National. Сенатор Берни Сандерс провел тогда свое расследование и, как он выразился, "от результатов у меня челюсть отвисла." В самый разгар "великой рецессии", когда американцы массово банкротились и кончали самоубийством, Федрезерв щедро, от души раздавал беспроцентные займы финансовым организациям, у которых и так все было очень неплохо: 600 миллиардов — Goldman Saks, полтора триллиона — Merril Lynch, 1,8 триллиона — Citigroup, два триллиона — Morgan Stanley. Финансовый хищник Джей Пи Морган умер, но дело его, как видим, живет и побеждает.Расследование Сандерса, как нетрудно догадаться, ни к чему не привело. Аудит ФРС? Да вы что? Как о таком подумать-то можно? Пять лет назад тот же самый Рон Пол предложил такой законопроект. Однако конгресс США не поддержал эту идею.Всемогущий Федрезерв остался, по сути, такой же мутной лавочкой, как и сто лет назад. И точно так же, как раньше, пытается разрешить экономический кризис "количественным смягчением". В банки вновь закачиваются триллионы — на этот раз под лозунгом спасения американцев от последствий пандемии.Единственный способ решать свои экономические проблемы, который остался у американцев, — это их экспорт. Посеять хаос во всем мире, погрузить другие страны в нищету, а потом красоваться на их фоне, чтобы все по-прежнему продолжали покупать доллар. Все страны, встроенные в глобальную экономику, вынуждены следовать этим правилам игры, как бы она ни называлась — "энергетический переход" или "великая перезагрузка".В грядущей безнадеге, которую планируют устроить нам всем американские партнеры, шансы на успех есть только у стран с устойчивой суверенной экономикой. Такой, как Россия. А что там будет с ФРС — это не имеет такого значения, как кажется американцам. Как открыли, так и закроют.
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экономика, авторы, hsbc, citigroup, barclays , рон пол, берни сандерс, джером пауэлл
08:00 01.10.2021 (обновлено: 08:03 01.10.2021)
 

Америка тщетно пытается спастись от дефолта

© AFP 2021 / Getty Images/Stephanie KeithЛюди выходят из здания Федерального резерва США
Люди выходят из здания Федерального резерва США - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© AFP 2021 / Getty Images/Stephanie Keith
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Невидимая рука рынка ощутимо порылась в карманах рядовых американцев за последний год. Совокупный долг местных домохозяйств вырос к осени до космической суммы в 15 триллионов долларов — примерно по 155 тысяч на семью. Это уж не говоря про такую мелочь, как госдолг США, который приближается к трудно вообразимым 29 триллионам долларов.
Страна, которую по инерции называют первой экономикой мира, находится на пороге совершенно реального дефолта. Обескураженные американцы судорожно ищут способы спасения. Эксцентричный политик Рон Пол предложил на этом фоне вообще разогнать ФРС.
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На первый взгляд, это звучит как шутка. Федеральный резерв США, "банк всех банков" — суперструктура, определяющая погоду в финансовом мире. Банкиры и брокеры всех стран читают свою судьбу по выражению лица председателя ФРС. Колебание ставки Федрезерва — главное событие для бирж.
Однако так было далеко не всегда. Деятельность Федерального резерва, созданного в 1913 году банкирами с Уолл-стрит, изначально не имела глобального характера. Она сопровождалась скандалами и выглядела очень сомнительно.
Главным лоббистом создания Федрезерва был банкир Джей Пи Морган, которого американцы вежливо называют "финансовым хищником". В списках руководителей Федрезерва засветилась вся финансовая аристократия начала XX века.
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Меллоны, Варбурги, Мейеры — это был настоящий интернационал с бизнес-интересами во всех странах мира. Менялись президенты США, республиканцы боролись с демократами, но с этими великими семьями ничего не делалось. Их наследники по-прежнему составляют политическую и экономическую элиту страны. Это и есть пресловутое "глубинное государство".
Теоретически Федрезерв должен был страховать американскую экономику от кризисов. По факту — первым же его "достижением" стало закрытие нью-йоркской биржи в 1914 году на рекордные восемь месяцев. Затем последовал биржевой крах 1929 года и Великая депрессия, принесшая американцам нищету, разруху и форменный голодомор.
Довольно быстро стало понятно, насколько закрытой организацией является Федрезерв. Стенограммы заседаний конгресса 1931 года показывают, с какой патриархальной простотой велись дела в первые годы его существования. Главу Федрезерва Пола Варбурга обвиняли в том, что он работал в пользу европейской ветви своей семьи, а в аккурат накануне краха 1929 года зарегистрировал на себя американское подразделение немецкого конгломерата IG Farbenindustrie и выдал ему облигаций на 830 миллионов долларов.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 11:06
Bloomberg: США оказались на пороге дефолта
Глава Федрезерва Юджин Мейер, по мнению конгрессмена Луи Томаса Макфаддена, в 1910 году сговорился с банкиром Барухом и французским банком и начал спекуляции сталью. Цены взлетели до небес и привели к кризису промпроизводства.
Эндрю Меллона, занимавшего пост министра финансов США с 1921 по 1931 год, обвиняли в том, что он за счет Федрезерва развивал сеть своих собственных банков, раскинувшуюся по всей стране.
Множество вопросов у конгрессменов вызывали непонятные займы, которые Федрезерв без согласования с властями США предоставлял зарубежным странам. "Нет ли в этом займе (200 миллионов золотом, предоставленных Резервным банком Нью-Йорка банку Англии) превышения власти?" — спрашивал коллег конгрессмен Макфадден.
Доллары - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 08:45
Эксперт назвал страны с самым большим госдолгом
Ответа он не получил. Расследование деятельности Федрезерва в 1931 году не дало ровно никаких результатов. Что изменилось с тех пор?
Руководителями ФРС сегодня назначаются исключительно ученые-экономисты. Правда, зачастую они работают на крупнейшие транснациональные корпорации. Джером Пауэлл, например, до того, как возглавить ФРС, работал на банки, а потом был партнером гигантского инвестфонда Carlyle Group. Впрочем, теперь главы ФРС не имеют права заниматься бизнесом и обычно передают все дела родственникам.
Однако во многих из 12 банков ФРС США по-прежнему заправляют олигархи. Наследник семьи миллиардеров-нефтяников Хант возглавлял федеральный банк в Далласе с 2002 по 2006-й. Миллиардер Роберт Крафт состоял в совете управляющих Бостонского федерального банка. Олигарх Джерри Шпейер, родственник знаменитых европейских финансистов, возглавил совет управляющих федерального банка Нью-Йорка в 2007-м.
Неудивительно, что все кризисы в американской экономике ФРС разруливает в пользу богатых соотечественников. Так было и с пузырем доткомов в 2000-м, и с "великой рецессией" 2007-2008 годов. Ответ на все вызовы у Федрезерва один: количественное смягчение.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 12:21
США предрекли экономический кризис хуже Великой депрессии
Это значит, что ФРС скупает свои облигации, а правительство США печатает под это дело все новые триллионы долларов, что позволяет высоко держать курс акций. Кто выигрывает в итоге? Крупнейшие держатели акций, американский олигархат.
Крошки от этого пирога достаются тем американцам, у которых есть свободные деньги. Те, у кого весной прошлого года были сбережения, смогли прикупить акции, упавшие во время пандемии. С тех пор курс многих из них вырос в разы. Несколько процентов граждан США изрядно обогатились. Но подавляющему большинству американцев количественное смягчение принесло только инфляцию, рост расходов и обнищание.
Никуда не делась и странная практика подпитывать деньгами иностранные банки в разгар всеамериканских кризисов. Например, в 2008 году Федрезерв спонсировал английский банк Barclays на 252 миллиарда долларов. Не менее щедрую помощь получили и другие британские банки — HSBC, Royal Banc of Scotland, Abbey National.
Сенатор Берни Сандерс провел тогда свое расследование и, как он выразился, "от результатов у меня челюсть отвисла." В самый разгар "великой рецессии", когда американцы массово банкротились и кончали самоубийством, Федрезерв щедро, от души раздавал беспроцентные займы финансовым организациям, у которых и так все было очень неплохо: 600 миллиардов — Goldman Saks, полтора триллиона — Merril Lynch, 1,8 триллиона — Citigroup, два триллиона — Morgan Stanley. Финансовый хищник Джей Пи Морган умер, но дело его, как видим, живет и побеждает.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 01:15
Финансист предупредил о проблемах с долларом из-за долгов Америки
Расследование Сандерса, как нетрудно догадаться, ни к чему не привело. Аудит ФРС? Да вы что? Как о таком подумать-то можно? Пять лет назад тот же самый Рон Пол предложил такой законопроект. Однако конгресс США не поддержал эту идею.
Всемогущий Федрезерв остался, по сути, такой же мутной лавочкой, как и сто лет назад. И точно так же, как раньше, пытается разрешить экономический кризис "количественным смягчением". В банки вновь закачиваются триллионы — на этот раз под лозунгом спасения американцев от последствий пандемии.

"ФРС разоряет простых американцев, обогащает элиты, наращивает госдолг. Пора провести его аудит и покончить с ним", — призывает Рон Пол. Однако даже такое радикальное решение не спасет гигантский виртуальный пузырь, в который превратилась бывшая первая экономика мира.

Единственный способ решать свои экономические проблемы, который остался у американцев, — это их экспорт. Посеять хаос во всем мире, погрузить другие страны в нищету, а потом красоваться на их фоне, чтобы все по-прежнему продолжали покупать доллар. Все страны, встроенные в глобальную экономику, вынуждены следовать этим правилам игры, как бы она ни называлась — "энергетический переход" или "великая перезагрузка".
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 01:29
В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
В грядущей безнадеге, которую планируют устроить нам всем американские партнеры, шансы на успех есть только у стран с устойчивой суверенной экономикой. Такой, как Россия. А что там будет с ФРС — это не имеет такого значения, как кажется американцам. Как открыли, так и закроют.
 
ЭкономикаАвторыHSBCCitigroupBarclaysРон ПолБерни СандерсДжером Пауэлл
 
 
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