https://ria.ru/20211001/altay-1752557135.html

На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов

На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов - РИА Новости, 01.10.2021

На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов

В Барнауле открылся II Международный алтаистический форум "Мир большого Алтая: историко-культурное наследие и современность". Четыре дня ведущие ученые со всего РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T03:00

2021-10-01T03:00

2021-10-01T03:00

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Барнауле открылся II Международный алтаистический форум "Мир большого Алтая: историко-культурное наследие и современность". Четыре дня ведущие ученые со всего мира будут обсуждать новые открытия и актуальные исследования, посвященные жизни тюркских народов Центральной Азии. Об этом РИА Новости сообщили организаторы.В рамках программы "Приоритет-2030" изучение тюркского наследия вошло в один из стратегических проектов, рассказали эксперты."Последние десятилетия тюркология и алтаистика вызывают особый научный интерес. Их неисчерпаемость актуальна как для анализа прошлого и настоящего, так и для прогноза будущего", – прокомментировал Президент Алтайского государственного университета (АлтГУ) Сергей Землюков.Итогом форума, как отметили эксперты, станет не только детальный взгляд на историю, но и перспективы для сотрудничества, а также разработка единых образовательных и научных платформ и взглядов.На форуме отметили, что народы алтайской языковой семьи занимают огромную территорию Евразии: от Ближнего Востока и Восточной Европы до Северо-восточной Сибири и Китая. Кроме того, Большой Алтай – трансграничный регион на стыке границ России, Казахстана, Китая и Монголии, и играет особую историческую роль в культурно-цивилизационном развитии."Современные социально-экономические и политические процессы, протекающие в странах Центральной Азии, уходят корнями в историческое прошлое. Мы видим, и история постоянно убеждает нас в этом, что без научного изучения любые попытки понять современные процессы и их происхождение обречены на провал", – объяснил Землюков.Выступления ученых на первом пленарном заседании коснулись лингвистики, традиций, фольклора, демографии разных исторических периодов: от раннего Средневековья до современного времени. Эксперты поделились итогами изучения новых археологических материалов, результатами экспедиций и презентовали виртуальный музей "Большой Алтай – прародина тюрков"."Я еще больше убеждаюсь, что единовременная работа и на уровне исторических источников, и на уровне археологической фактологии, позволяет нам открыть еще неизвестные страницы и выдвинуть какие-то новые теории", – заявил кандидат филологических наук, ректор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына Канат Садыков.Сегодня, по словам экспертов, в мировой науке сложились научные центры по изучению тюркологии и алтаистики, которые функционируют в рамках академической науки в странах Северной Америки, Европы, Азии и Австралии. На постоянной основе проводятся международные форумы со штаб-квартирами в Германии, США, Японии, Турции, Казахстане и других странах.Форум продолжит свою работу до 3 октября.Организатором мероприятия является Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", созданный в целях реализации проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" по заказу Министерства высшего образования и науки РФ.Форум проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального агентства "Россотрудничество", Правительства Алтайского края. Соорганизаторами форума выступают Ассоциация азиатских университетов, Институт археологии и этнографии СО РАН, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, Горно-Алтайский государственный университетГенеральный информационный партнер форума – проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20200513/1571164669.html

https://ria.ru/20210923/agu-1751361600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, алтайский край, алтайский государственный университет, социальный навигатор, россия