На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов
© Фото : Алтайский государственный университетМеждународный форум ученых-тюркологов
© Фото : Алтайский государственный университет
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Барнауле открылся II Международный алтаистический форум "Мир большого Алтая: историко-культурное наследие и современность". Четыре дня ведущие ученые со всего мира будут обсуждать новые открытия и актуальные исследования, посвященные жизни тюркских народов Центральной Азии. Об этом РИА Новости сообщили организаторы.
В рамках программы "Приоритет-2030" изучение тюркского наследия вошло в один из стратегических проектов, рассказали эксперты.
"Последние десятилетия тюркология и алтаистика вызывают особый научный интерес. Их неисчерпаемость актуальна как для анализа прошлого и настоящего, так и для прогноза будущего", – прокомментировал Президент Алтайского государственного университета (АлтГУ) Сергей Землюков.
13 мая 2020, 08:00ТуризмПутешествие в центр мира. Загадки и мистика Алтая
Итогом форума, как отметили эксперты, станет не только детальный взгляд на историю, но и перспективы для сотрудничества, а также разработка единых образовательных и научных платформ и взглядов.
"Уже 10 лет наши ученые выстраивают тесное взаимодействие с научными и образовательными организациями, а также университетами Центральной Азии. У нас сложились единые подходы к изучению исторических, культурных, политических процессов, и, конечно же, дружеские связи", – рассказал ректор АлтГУ, доктор экономических наук, профессор Сергей Бочаров.
На форуме отметили, что народы алтайской языковой семьи занимают огромную территорию Евразии: от Ближнего Востока и Восточной Европы до Северо-восточной Сибири и Китая. Кроме того, Большой Алтай – трансграничный регион на стыке границ России, Казахстана, Китая и Монголии, и играет особую историческую роль в культурно-цивилизационном развитии.
© Фото : Алтайский государственный университетФорум "Мир большого Алтая: историко-культурное наследие и современность"
1 из 3
Форум "Мир большого Алтая: историко-культурное наследие и современность"
© Фото : Алтайский государственный университет
© Фото : Алтайский государственный университетФорум "Мир большого Алтая: историко-культурное наследие и современность"
2 из 3
Форум "Мир большого Алтая: историко-культурное наследие и современность"
© Фото : Алтайский государственный университет
© Фото : Алтайский государственный университетФорум "Мир большого Алтая: историко-культурное наследие и современность"
3 из 3
Форум "Мир большого Алтая: историко-культурное наследие и современность"
© Фото : Алтайский государственный университет
1 из 3
Форум "Мир большого Алтая: историко-культурное наследие и современность"
© Фото : Алтайский государственный университет
2 из 3
Форум "Мир большого Алтая: историко-культурное наследие и современность"
© Фото : Алтайский государственный университет
3 из 3
Форум "Мир большого Алтая: историко-культурное наследие и современность"
© Фото : Алтайский государственный университет
"Современные социально-экономические и политические процессы, протекающие в странах Центральной Азии, уходят корнями в историческое прошлое. Мы видим, и история постоянно убеждает нас в этом, что без научного изучения любые попытки понять современные процессы и их происхождение обречены на провал", – объяснил Землюков.
Выступления ученых на первом пленарном заседании коснулись лингвистики, традиций, фольклора, демографии разных исторических периодов: от раннего Средневековья до современного времени. Эксперты поделились итогами изучения новых археологических материалов, результатами экспедиций и презентовали виртуальный музей "Большой Алтай – прародина тюрков".
"Я еще больше убеждаюсь, что единовременная работа и на уровне исторических источников, и на уровне археологической фактологии, позволяет нам открыть еще неизвестные страницы и выдвинуть какие-то новые теории", – заявил кандидат филологических наук, ректор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына Канат Садыков.
Сегодня, по словам экспертов, в мировой науке сложились научные центры по изучению тюркологии и алтаистики, которые функционируют в рамках академической науки в странах Северной Америки, Европы, Азии и Австралии. На постоянной основе проводятся международные форумы со штаб-квартирами в Германии, США, Японии, Турции, Казахстане и других странах.
Форум продолжит свою работу до 3 октября.
Организатором мероприятия является Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", созданный в целях реализации проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" по заказу Министерства высшего образования и науки РФ.
Форум проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального агентства "Россотрудничество", Правительства Алтайского края. Соорганизаторами форума выступают Ассоциация азиатских университетов, Институт археологии и этнографии СО РАН, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, Горно-Алтайский государственный университет
Генеральный информационный партнер форума – проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".