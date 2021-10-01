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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211001/acdc-1752620947.html
Группа AC/DC представила клип на песню из последнего альбома
Группа AC/DC представила клип на песню из последнего альбома - РИА Новости, 01.10.2021
Группа AC/DC представила клип на песню из последнего альбома
Участники рок-группы AC/DC опубликовали на YouTube клип на "Through the mists of time" — песню из 17-го студийного альбома музыкантов "Power Up", который вышел... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:10
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культура
новости культуры
youtube
ac/dc
музыка
брайан джонсон
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Участники рок-группы AC/DC опубликовали на YouTube клип на "Through the mists of time" — песню из 17-го студийного альбома музыкантов "Power Up", который вышел осенью прошлого года.В ролике, созданном с элементами анимации, действие происходит в музее. Пока музыканты играют трек, зрителям предлагают отправиться в путешествие во времени и посмотреть экспозицию с фотографиями и архивными видео выступлений AC/DC. Таким образом рокеры отдали дань уважения всем участникам группы прошлого и настоящего.Ранее вокалист Брайан Джонсон рассказал, что эта песня лучше всех отражает, какими AC/DC были в начале пути к славе и мировому признанию. Альбом "Power Up" посвящен основателю и ритм-гитаристу AC/DC Малькольму Янгу, который умер в 2017 году в возрасте 64 лет. Он был автором всех 12 треков "Power Up" вместе со своим братом Ангусом.
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новости культуры, youtube, ac/dc, музыка, брайан джонсон
12:10 01.10.2021
 
Группа AC/DC представила клип на песню из последнего альбома

Группа AC/DC представила клип на песню "Through the mists of time" из последнего альбома

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Участники рок-группы AC/DC опубликовали на YouTube клип на "Through the mists of time" — песню из 17-го студийного альбома музыкантов "Power Up", который вышел осенью прошлого года.
В ролике, созданном с элементами анимации, действие происходит в музее. Пока музыканты играют трек, зрителям предлагают отправиться в путешествие во времени и посмотреть экспозицию с фотографиями и архивными видео выступлений AC/DC. Таким образом рокеры отдали дань уважения всем участникам группы прошлого и настоящего.
Ранее вокалист Брайан Джонсон рассказал, что эта песня лучше всех отражает, какими AC/DC были в начале пути к славе и мировому признанию.
"Для "Through the mists of time" вышел рифф, а потом Ангус написал текст. Я считаю, что он уловил все — о первых днях, когда группа начинала. Когда рок-н-ролл просто приносил радость и никто не думал ни о чем, кроме как играть и хорошо проводить время", — вспоминал Джонсон.
Альбом "Power Up" посвящен основателю и ритм-гитаристу AC/DC Малькольму Янгу, который умер в 2017 году в возрасте 64 лет. Он был автором всех 12 треков "Power Up" вместе со своим братом Ангусом.
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