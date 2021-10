https://ria.ru/20211001/acdc-1752620947.html

Группа AC/DC представила клип на песню из последнего альбома

2021-10-01

Группа AC/DC представила клип на песню из последнего альбома

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Участники рок-группы AC/DC опубликовали на YouTube клип на "Through the mists of time" — песню из 17-го студийного альбома музыкантов "Power Up", который вышел осенью прошлого года.В ролике, созданном с элементами анимации, действие происходит в музее. Пока музыканты играют трек, зрителям предлагают отправиться в путешествие во времени и посмотреть экспозицию с фотографиями и архивными видео выступлений AC/DC. Таким образом рокеры отдали дань уважения всем участникам группы прошлого и настоящего.Ранее вокалист Брайан Джонсон рассказал, что эта песня лучше всех отражает, какими AC/DC были в начале пути к славе и мировому признанию. Альбом "Power Up" посвящен основателю и ритм-гитаристу AC/DC Малькольму Янгу, который умер в 2017 году в возрасте 64 лет. Он был автором всех 12 треков "Power Up" вместе со своим братом Ангусом.

