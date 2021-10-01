https://ria.ru/20211001/acdc-1752620947.html
Группа AC/DC представила клип на песню из последнего альбома
Группа AC/DC представила клип на песню из последнего альбома - РИА Новости, 01.10.2021
Группа AC/DC представила клип на песню из последнего альбома
Участники рок-группы AC/DC опубликовали на YouTube клип на "Through the mists of time" — песню из 17-го студийного альбома музыкантов "Power Up", который вышел... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:10
2021-10-01T12:10
2021-10-01T12:10
культура
новости культуры
youtube
ac/dc
музыка
брайан джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752621256_0:0:2332:1312_1920x0_80_0_0_f1bade8d04535a0144898171905969d0.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Участники рок-группы AC/DC опубликовали на YouTube клип на "Through the mists of time" — песню из 17-го студийного альбома музыкантов "Power Up", который вышел осенью прошлого года.В ролике, созданном с элементами анимации, действие происходит в музее. Пока музыканты играют трек, зрителям предлагают отправиться в путешествие во времени и посмотреть экспозицию с фотографиями и архивными видео выступлений AC/DC. Таким образом рокеры отдали дань уважения всем участникам группы прошлого и настоящего.Ранее вокалист Брайан Джонсон рассказал, что эта песня лучше всех отражает, какими AC/DC были в начале пути к славе и мировому признанию. Альбом "Power Up" посвящен основателю и ритм-гитаристу AC/DC Малькольму Янгу, который умер в 2017 году в возрасте 64 лет. Он был автором всех 12 треков "Power Up" вместе со своим братом Ангусом.
https://ria.ru/20210820/acdc-1746343526.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752621256_438:0:2187:1312_1920x0_80_0_0_1a11920349b3598349446763aa236c85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, youtube, ac/dc, музыка, брайан джонсон
Группа AC/DC представила клип на песню из последнего альбома
Группа AC/DC представила клип на песню "Through the mists of time" из последнего альбома
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Участники рок-группы AC/DC опубликовали на YouTube клип на "Through the mists of time" — песню из 17-го студийного альбома музыкантов "Power Up", который вышел осенью прошлого года.
В ролике, созданном с элементами анимации, действие происходит в музее. Пока музыканты играют трек, зрителям предлагают отправиться в путешествие во времени и посмотреть экспозицию с фотографиями и архивными видео выступлений AC/DC. Таким образом рокеры отдали дань уважения всем участникам группы прошлого и настоящего.
Ранее вокалист Брайан Джонсон рассказал
, что эта песня лучше всех отражает, какими AC/DC были в начале пути к славе и мировому признанию.
"Для "Through the mists of time" вышел рифф, а потом Ангус написал текст. Я считаю, что он уловил все — о первых днях, когда группа начинала. Когда рок-н-ролл просто приносил радость и никто не думал ни о чем, кроме как играть и хорошо проводить время", — вспоминал Джонсон.
Альбом "Power Up" посвящен основателю и ритм-гитаристу AC/DC Малькольму Янгу, который умер в 2017 году в возрасте 64 лет. Он был автором всех 12 треков "Power Up" вместе со своим братом Ангусом.