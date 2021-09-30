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Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой - РИА Новости, 30.09.2021
Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
Стоит ли ждать холодной зимы после прошедшего жаркого лета и как на прогнозы погоды влияет глобальное потепление, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T04:15
2021-09-30T04:15
общество
зима
greenpeace
арктика
погода
россия
василий яблоков
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Стоит ли ждать холодной зимы после прошедшего жаркого лета и как на прогнозы погоды влияет глобальное потепление, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель направления "Климат и энергетика" в российском Greenpeace Василий Яблоков.Прогнозировать погоду с каждым годом становится все сложнее, поскольку изменение климата вносит коррективы в атмосферные процессы, отметил он. Метеорологи в последнее время сталкиваются с большими трудностями, и неточность прогнозов — не их вина, добавил климатолог.Раньше погодные аномалии встречались не так часто, как сейчас, продолжил он. По мнению климатолога, предстоящей зимой вероятность таких аномалий достаточно велика."Мы можем ожидать и классическую зиму — снежную, холодную, как это было по сути в начале этого года и в конце прошлого года, и аномальные осадки, которые все чаще встречаются из-за изменения климата, и их отсутствие, как это было зимой 2019-2020 годов", — сказал Яблоков.Из-за общей "нервозности" климата зимой россияне могут столкнуться и с температурными рекордами, и с далеким от нормы количеством осадков, отметил он."Скорее всего, мы увидим новые рекорды как в сторону холода и осадков, так и в сторону бесснежья", — заключил климатолог.По его словам, повышается эта эта амплитуда и так называемая "нервозность климата".
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общество, зима, greenpeace, арктика, погода, россия, василий яблоков
04:15 30.09.2021
 
Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой

Климатолог Яблоков: в Росссии ожидается высокая вероятность природных аномалий зимой

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗима
Зима - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Стоит ли ждать холодной зимы после прошедшего жаркого лета и как на прогнозы погоды влияет глобальное потепление, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель направления "Климат и энергетика" в российском Greenpeace Василий Яблоков.
Прогнозировать погоду с каждым годом становится все сложнее, поскольку изменение климата вносит коррективы в атмосферные процессы, отметил он. Метеорологи в последнее время сталкиваются с большими трудностями, и неточность прогнозов — не их вина, добавил климатолог.
"Привычная циркуляция в воздушных массах меняется, и всякие неожиданные процессы, связанные, например, с потеплением в Арктике, могут влиять на погоду крайне непредсказуемо", — объяснил Яблоков.
Раньше погодные аномалии встречались не так часто, как сейчас, продолжил он. По мнению климатолога, предстоящей зимой вероятность таких аномалий достаточно велика.
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"Мы можем ожидать и классическую зиму — снежную, холодную, как это было по сути в начале этого года и в конце прошлого года, и аномальные осадки, которые все чаще встречаются из-за изменения климата, и их отсутствие, как это было зимой 2019-2020 годов", — сказал Яблоков.
Из-за общей "нервозности" климата зимой россияне могут столкнуться и с температурными рекордами, и с далеким от нормы количеством осадков, отметил он.
"Скорее всего, мы увидим новые рекорды как в сторону холода и осадков, так и в сторону бесснежья", — заключил климатолог.
По его словам, повышается эта эта амплитуда и так называемая "нервозность климата".
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ОбществоЗимаGreenpeaceАрктикаПогодаРоссияВасилий Яблоков
 
 
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