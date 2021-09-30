14:20 30.09.2021 (обновлено: 17:32 30.09.2021)
Жену Доброхотова увезли в ФСБ
Жену главреда The Insider* Доброхотова увезли в управление ФСБ после обыска в квартире
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Супругу главного редактора издания The Insider* Романа Доброхотова увезли в следственное управление ФСБ после обыска в ее квартире, сообщила РИА Новости ее адвокат Юлия Кузнецова.
Как поясняли РИА Новости защитники семьи Доброхотова, журналист объявлен в розыск по уголовному делу о незаконном пересечении госграницы, а к его жене и родителям пришли оперативники с обысками.
"В квартире у родителей продолжается обыск. Супругу уже увезли в следственное управление ФСБ", - сказала собеседница агентства.
В конце июля к Доброхотову уже приходили правоохранители. Тогда источник в правоохранительных органах заявлял РИА Новости, что дело было возбуждено столичной полицией по статье 128.1 УК РФ "Клевета".
Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17.
Ван дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова по делу о клевете, заявлял, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал.
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Доброхотов после допроса остался по тому делу в статусе свидетеля. Комментариями же правоохранительных органов по новому делу РИА Новости не располагает.
The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, Украине и других странах, прежде всего, Восточной Европы.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
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