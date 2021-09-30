https://ria.ru/20210930/zhena-1752488985.html

Жену Доброхотова увезли в ФСБ

Жену Доброхотова увезли в ФСБ - РИА Новости, 30.09.2021

Жену Доброхотова увезли в ФСБ

Супругу главного редактора издания The Insider* Романа Доброхотова увезли в следственное управление ФСБ после обыска в ее квартире, сообщила РИА Новости ее... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T14:20

2021-09-30T14:20

2021-09-30T17:32

происшествия

общество

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

the insider

россия

роман доброхотов

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Супругу главного редактора издания The Insider* Романа Доброхотова увезли в следственное управление ФСБ после обыска в ее квартире, сообщила РИА Новости ее адвокат Юлия Кузнецова.Как поясняли РИА Новости защитники семьи Доброхотова, журналист объявлен в розыск по уголовному делу о незаконном пересечении госграницы, а к его жене и родителям пришли оперативники с обысками."В квартире у родителей продолжается обыск. Супругу уже увезли в следственное управление ФСБ", - сказала собеседница агентства.В конце июля к Доброхотову уже приходили правоохранители. Тогда источник в правоохранительных органах заявлял РИА Новости, что дело было возбуждено столичной полицией по статье 128.1 УК РФ "Клевета".Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17.Ван дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова по делу о клевете, заявлял, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал.Доброхотов после допроса остался по тому делу в статусе свидетеля. Комментариями же правоохранительных органов по новому делу РИА Новости не располагает.The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, Украине и других странах, прежде всего, Восточной Европы.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20210729/rabota-1743434157.html

https://ria.ru/20210929/inoagenty-1752370672.html

https://ria.ru/20210928/rozysk-1752196099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), the insider, россия, роман доброхотов