Воробьев открыл первое заседание Мособлдумы VII созыва
© Фото : Антон ЧерновВоробьев открыл первое заседание Мособлдумы VII созыва
© Фото : Антон Чернов
МОСКВА, 30 сен — РИА новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл первое заседание Мособлдумы VII созыва, состав которой сформирован по итогам выборов, прошедших 17-19 сентября. Региональный парламент обновился более, чем на 40%.
"Во всех направлениях человек должен чувствовать перемены. И эти перемены зависят от работы команды, Наши депутаты, неважно какие фракции и политические силы они представляют, всегда объединялись и с пониманием относились к решению самых сложных вопросов жизни региона. Принято большое количество важных законов, которые позволяют нам обеспечивать перемены во всех городских округа", - сказал глава региона.
Он напомнил, что за пять лет Мособлдума приняла почти полторы тысячи законов. В числе новых задач – безвозмездное предоставление земли фермерам в отдаленных территориях, льготный проезд в коммерческом общественном транспорте, а также программа реновации.
"На этой неделе президент выступил с большой программой реновации. Мы расселяем аварийное, ветхое жильё. Но существует ещё и безнадёжно устаревшее, микрорайоны, которые тоже нужно обновлять, чтобы, как сказал президент, вытаскивать людей из трущоб и негодного жилья. Ключевое – разъяснение, общение с жителями. И здесь очень важна помощь депутатов Мособлдумы", - сказал губернатор.