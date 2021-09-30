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https://ria.ru/20210930/zasedanie-1752495902.html
Воробьев открыл первое заседание Мособлдумы VII созыва
Воробьев открыл первое заседание Мособлдумы VII созыва - РИА Новости, 30.09.2021
Воробьев открыл первое заседание Мособлдумы VII созыва
Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл первое заседание Мособлдумы VII созыва, состав которой сформирован по итогам выборов, прошедших 17-19... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T14:59
2021-09-30T14:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
москва
андрей воробьев
московская областная дума
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МОСКВА, 30 сен — РИА новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл первое заседание Мособлдумы VII созыва, состав которой сформирован по итогам выборов, прошедших 17-19 сентября. Региональный парламент обновился более, чем на 40%.Он напомнил, что за пять лет Мособлдума приняла почти полторы тысячи законов. В числе новых задач – безвозмездное предоставление земли фермерам в отдаленных территориях, льготный проезд в коммерческом общественном транспорте, а также программа реновации.
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московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев, московская областная дума
14:59 30.09.2021
 

Воробьев открыл первое заседание Мособлдумы VII созыва

© Фото : Антон ЧерновВоробьев открыл первое заседание Мособлдумы VII созыва
Воробьев открыл первое заседание Мособлдумы VII созыва - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : Антон Чернов
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МОСКВА, 30 сен — РИА новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл первое заседание Мособлдумы VII созыва, состав которой сформирован по итогам выборов, прошедших 17-19 сентября. Региональный парламент обновился более, чем на 40%.
"Во всех направлениях человек должен чувствовать перемены. И эти перемены зависят от работы команды, Наши депутаты, неважно какие фракции и политические силы они представляют, всегда объединялись и с пониманием относились к решению самых сложных вопросов жизни региона. Принято большое количество важных законов, которые позволяют нам обеспечивать перемены во всех городских округа", - сказал глава региона.
Он напомнил, что за пять лет Мособлдума приняла почти полторы тысячи законов. В числе новых задач – безвозмездное предоставление земли фермерам в отдаленных территориях, льготный проезд в коммерческом общественном транспорте, а также программа реновации.
"На этой неделе президент выступил с большой программой реновации. Мы расселяем аварийное, ветхое жильё. Но существует ещё и безнадёжно устаревшее, микрорайоны, которые тоже нужно обновлять, чтобы, как сказал президент, вытаскивать людей из трущоб и негодного жилья. Ключевое – разъяснение, общение с жителями. И здесь очень важна помощь депутатов Мособлдумы", - сказал губернатор.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МоскваАндрей ВоробьевМосковская областная дума
 
 
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