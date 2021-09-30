Воробьев открыл первое заседание Мособлдумы VII созыва

"На этой неделе президент выступил с большой программой реновации. Мы расселяем аварийное, ветхое жильё. Но существует ещё и безнадёжно устаревшее, микрорайоны, которые тоже нужно обновлять, чтобы, как сказал президент, вытаскивать людей из трущоб и негодного жилья. Ключевое – разъяснение, общение с жителями. И здесь очень важна помощь депутатов Мособлдумы", - сказал губернатор.