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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210930/yugra-1752466891.html
Более 20 проектов КРТ планируют реализовать в Югре к 2026 году
Более 20 проектов КРТ планируют реализовать в Югре к 2026 году - РИА Новости, 30.09.2021
Более 20 проектов КРТ планируют реализовать в Югре к 2026 году
Более 20 проектов комплексного развития территорий (КРТ) планируется реализовать в Ханты-Мансийском автономном округе к 2026 году, сообщает департамент... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:33
2021-09-30T12:33
ханты-мансийский автономный округ
экономика
мегион
нижневартовск
наталья комарова
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Более 20 проектов комплексного развития территорий (КРТ) планируется реализовать в Ханты-Мансийском автономном округе к 2026 году, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры."В настоящее время муниципальными образованиями формируются земельные участки для реализации проектов комплексного развития. Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургут, Ханты-Мансийск, Мегион, Нижневартовск планируют в 2022-2025 годы реализовать 21 проект в соответствии с договорами о комплексном развитии территорий общей стоимостью более 55 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Как подчеркнула глава региона Наталья Комарова на заседании совета по вопросам развития инвестиционной деятельности, в Югре уже утверждены правила проведения торгов на право заключения договора о КРТ и порядок признания неаварийных многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном состоянии, чтобы включать их в границы КРТ.По словам директора департамента экономического развития - заместителя губернатора автономного округа Романа Генкеля, в рамках использования механизма комплексного развития территорий возможно строительство до одного миллиона квадратных метров жилья, которое будет обеспечено объектами социальной и инженерной инфраструктуры.Со своей стороны, исполняющий обязанности главы Нижневартовска Дмитрий Кощенко отметил, что в городе уже определены свободные от застройки новые кварталы, а также жилые и нежилые площадки, требующие преобразований. По его словам, до конца года горожанам будут представлены первые мастер-планы первоочередных территорий для их комплексного развития.Участвовавшие в заседании представители компаний, в частности, ООО "Брусника" и ООО "Столица", подтвердили готовность участвовать в таких проектах в крупнейшем городе региона Сургуте, добавили в департаменте.
https://ria.ru/20210930/poligon-1752443192.html
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мегион
нижневартовск
ханты-мансийский автономный округ
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экономика, мегион, нижневартовск, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ
12:33 30.09.2021
 
Более 20 проектов КРТ планируют реализовать в Югре к 2026 году

В Югре планируют реализовать 21 проект комплексного развития территорий к 2026 году

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкГород Ханты-Мансийск
Город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Более 20 проектов комплексного развития территорий (КРТ) планируется реализовать в Ханты-Мансийском автономном округе к 2026 году, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
"В настоящее время муниципальными образованиями формируются земельные участки для реализации проектов комплексного развития. Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургут, Ханты-Мансийск, Мегион, Нижневартовск планируют в 2022-2025 годы реализовать 21 проект в соответствии с договорами о комплексном развитии территорий общей стоимостью более 55 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 10:50Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Сургутском районе Югры рассказали об инвестициях в создание полигона ТКО
Как подчеркнула глава региона Наталья Комарова на заседании совета по вопросам развития инвестиционной деятельности, в Югре уже утверждены правила проведения торгов на право заключения договора о КРТ и порядок признания неаварийных многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном состоянии, чтобы включать их в границы КРТ.
По словам директора департамента экономического развития - заместителя губернатора автономного округа Романа Генкеля, в рамках использования механизма комплексного развития территорий возможно строительство до одного миллиона квадратных метров жилья, которое будет обеспечено объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
Со своей стороны, исполняющий обязанности главы Нижневартовска Дмитрий Кощенко отметил, что в городе уже определены свободные от застройки новые кварталы, а также жилые и нежилые площадки, требующие преобразований. По его словам, до конца года горожанам будут представлены первые мастер-планы первоочередных территорий для их комплексного развития.
Участвовавшие в заседании представители компаний, в частности, ООО "Брусника" и ООО "Столица", подтвердили готовность участвовать в таких проектах в крупнейшем городе региона Сургуте, добавили в департаменте.
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 13:06Ханты-Мансийский Автономный Округ
Более семи тысяч жителей Югры подключились к проекту "Пушкинская карта"
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаМегионНижневартовскНаталья КомароваХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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