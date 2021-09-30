https://ria.ru/20210930/yugra-1752466891.html

Более 20 проектов КРТ планируют реализовать в Югре к 2026 году

Более 20 проектов КРТ планируют реализовать в Югре к 2026 году - РИА Новости, 30.09.2021

Более 20 проектов КРТ планируют реализовать в Югре к 2026 году

Более 20 проектов комплексного развития территорий (КРТ) планируется реализовать в Ханты-Мансийском автономном округе к 2026 году, сообщает департамент... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:33

2021-09-30T12:33

2021-09-30T12:33

ханты-мансийский автономный округ

экономика

мегион

нижневартовск

наталья комарова

ханты-мансийский автономный округ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/44/1488624435_0:135:3000:1823_1920x0_80_0_0_9c9d44bc09a19df3a0e8ced23b30d34c.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Более 20 проектов комплексного развития территорий (КРТ) планируется реализовать в Ханты-Мансийском автономном округе к 2026 году, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры."В настоящее время муниципальными образованиями формируются земельные участки для реализации проектов комплексного развития. Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургут, Ханты-Мансийск, Мегион, Нижневартовск планируют в 2022-2025 годы реализовать 21 проект в соответствии с договорами о комплексном развитии территорий общей стоимостью более 55 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Как подчеркнула глава региона Наталья Комарова на заседании совета по вопросам развития инвестиционной деятельности, в Югре уже утверждены правила проведения торгов на право заключения договора о КРТ и порядок признания неаварийных многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном состоянии, чтобы включать их в границы КРТ.По словам директора департамента экономического развития - заместителя губернатора автономного округа Романа Генкеля, в рамках использования механизма комплексного развития территорий возможно строительство до одного миллиона квадратных метров жилья, которое будет обеспечено объектами социальной и инженерной инфраструктуры.Со своей стороны, исполняющий обязанности главы Нижневартовска Дмитрий Кощенко отметил, что в городе уже определены свободные от застройки новые кварталы, а также жилые и нежилые площадки, требующие преобразований. По его словам, до конца года горожанам будут представлены первые мастер-планы первоочередных территорий для их комплексного развития.Участвовавшие в заседании представители компаний, в частности, ООО "Брусника" и ООО "Столица", подтвердили готовность участвовать в таких проектах в крупнейшем городе региона Сургуте, добавили в департаменте.

https://ria.ru/20210930/poligon-1752443192.html

https://ria.ru/20210921/karta-1751122128.html

мегион

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, мегион, нижневартовск, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ