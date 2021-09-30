Более 20 проектов КРТ планируют реализовать в Югре к 2026 году
В Югре планируют реализовать 21 проект комплексного развития территорий к 2026 году
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Более 20 проектов комплексного развития территорий (КРТ) планируется реализовать в Ханты-Мансийском автономном округе к 2026 году, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
"В настоящее время муниципальными образованиями формируются земельные участки для реализации проектов комплексного развития. Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургут, Ханты-Мансийск, Мегион, Нижневартовск планируют в 2022-2025 годы реализовать 21 проект в соответствии с договорами о комплексном развитии территорий общей стоимостью более 55 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Как подчеркнула глава региона Наталья Комарова на заседании совета по вопросам развития инвестиционной деятельности, в Югре уже утверждены правила проведения торгов на право заключения договора о КРТ и порядок признания неаварийных многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном состоянии, чтобы включать их в границы КРТ.
По словам директора департамента экономического развития - заместителя губернатора автономного округа Романа Генкеля, в рамках использования механизма комплексного развития территорий возможно строительство до одного миллиона квадратных метров жилья, которое будет обеспечено объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
Со своей стороны, исполняющий обязанности главы Нижневартовска Дмитрий Кощенко отметил, что в городе уже определены свободные от застройки новые кварталы, а также жилые и нежилые площадки, требующие преобразований. По его словам, до конца года горожанам будут представлены первые мастер-планы первоочередных территорий для их комплексного развития.
Участвовавшие в заседании представители компаний, в частности, ООО "Брусника" и ООО "Столица", подтвердили готовность участвовать в таких проектах в крупнейшем городе региона Сургуте, добавили в департаменте.