https://ria.ru/20210930/vystavka-1752711341.html

Около 50 тактильных фотографий размещено на выставке "Белая книга" в Москве

Около 50 тактильных фотографий размещено на выставке "Белая книга" в Москве - РИА Новости, 01.10.2021

Около 50 тактильных фотографий размещено на выставке "Белая книга" в Москве

На выставке для незрячих и слабовидящих людей "Белая книга" размещено около 50 фоторабот, сообщил журналистам глава столичного департамента природопользования и РИА Новости, 01.10.2021

2021-09-30T15:32

2021-09-30T15:32

2021-10-01T17:42

москва сегодня: мегаполис для жизни

антон кульбачевский

фонд президентских грантов

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На выставке для незрячих и слабовидящих людей "Белая книга" размещено около 50 фоторабот, сообщил журналистам глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Проект создан в рамках фестиваля "Золотая черепаха". "Белая книга" - специальная программа для незрячих и слабовидящих детей. Часть работ адаптирована новыми технологиями.Он отметил, что проект удостоен внимания Фонда президентских грантов в 2020 году.По информации пресс-службы, для выставки "Белая книга" отобраны работы известных мастеров фотографии дикой природы из разных стран мира. Это волнующие портреты животных, застигнутых в самые неожиданные моменты, их образы естественны, прекрасны и, главное, доступны не только зрячим людям.

https://ria.ru/20210924/vystavka-1751623335.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон кульбачевский, фонд президентских грантов