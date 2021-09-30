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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210930/vystavka-1752711341.html
Около 50 тактильных фотографий размещено на выставке "Белая книга" в Москве
Около 50 тактильных фотографий размещено на выставке "Белая книга" в Москве - РИА Новости, 01.10.2021
Около 50 тактильных фотографий размещено на выставке "Белая книга" в Москве
На выставке для незрячих и слабовидящих людей "Белая книга" размещено около 50 фоторабот, сообщил журналистам глава столичного департамента природопользования и РИА Новости, 01.10.2021
2021-09-30T15:32
2021-10-01T17:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
фонд президентских грантов
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На выставке для незрячих и слабовидящих людей "Белая книга" размещено около 50 фоторабот, сообщил журналистам глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Проект создан в рамках фестиваля "Золотая черепаха". "Белая книга" - специальная программа для незрячих и слабовидящих детей. Часть работ адаптирована новыми технологиями.Он отметил, что проект удостоен внимания Фонда президентских грантов в 2020 году.По информации пресс-службы, для выставки "Белая книга" отобраны работы известных мастеров фотографии дикой природы из разных стран мира. Это волнующие портреты животных, застигнутых в самые неожиданные моменты, их образы естественны, прекрасны и, главное, доступны не только зрячим людям.
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антон кульбачевский, фонд президентских грантов
15:32 30.09.2021 (обновлено: 17:42 01.10.2021)
 

Около 50 тактильных фотографий размещено на выставке "Белая книга" в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГосударственная Третьяковская галерея (ГТГ) на Крымском валу
Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) на Крымском валу - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На выставке для незрячих и слабовидящих людей "Белая книга" размещено около 50 фоторабот, сообщил журналистам глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
Проект создан в рамках фестиваля "Золотая черепаха". "Белая книга" - специальная программа для незрячих и слабовидящих детей. Часть работ адаптирована новыми технологиями.
"Сегодня мы презентуем наш проект "Белая книга"… проект ориентирован на адаптацию слабовидящих детей, людей… Тактильных фотографий размещено около 50. Работает специалист, который специально помогает слабовидящим людям, которые не сталкивались непосредственно с этими фотографиями. Скажем так, он проводит мастер-класс, объясняет как воспринимать ту или иную фотографию. Выставка работать будет месяц", - сказал Кульбачевский.
Он отметил, что проект удостоен внимания Фонда президентских грантов в 2020 году.
По информации пресс-службы, для выставки "Белая книга" отобраны работы известных мастеров фотографии дикой природы из разных стран мира. Это волнующие портреты животных, застигнутых в самые неожиданные моменты, их образы естественны, прекрасны и, главное, доступны не только зрячим людям.
Третьяковская галерея на Крымском валу - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 13:42Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Выставка фотографии "Золотая черепаха" откроется в Новой Третьяковке
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАнтон КульбачевскийФонд президентских грантов
 
 
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