https://ria.ru/20210930/vybory-1752521913.html
В Раде предположили, что досрочных выборов президента не будет
В Раде предположили, что досрочных выборов президента не будет - РИА Новости, 30.09.2021
В Раде предположили, что досрочных выборов президента не будет
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук считает, что в стране не будет досрочных президентских выборов. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T16:43
2021-09-30T16:43
2021-09-30T16:47
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
руслан стефанчук
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук считает, что в стране не будет досрочных президентских выборов.Владимир Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году."Я думаю, что не стоит (ожидать досрочных президентских выборов – ред.). Но посмотрим, как будет развиваться ситуация в стране", - заявил Стефанчук в интервью интернет-изданию LB.ua, опубликованном в четверг.По его словам, лично он хотел бы, чтобы в стране все происходило так, как предусмотрено конституцией Украины.В предвыборный период, будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил, что идет на эту должность только на один срок. Затем, став президентом, он изменил риторику, намекал на второй президентский срок. В начале сентября Зеленский заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок и поедет отдыхать.
https://ria.ru/20210911/srok-1749623129.html
https://ria.ru/20210624/zelenskiy-1738509901.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, руслан стефанчук
16:43 30.09.2021 (обновлено: 16:47 30.09.2021)
В Раде предположили, что досрочных выборов президента не будет
Первый вице-спикер Рады Стефанчук: не стоит ожидать досрочных президентских выборов