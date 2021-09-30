https://ria.ru/20210930/vybory-1752521913.html

В Раде предположили, что досрочных выборов президента не будет

В Раде предположили, что досрочных выборов президента не будет - РИА Новости, 30.09.2021

В Раде предположили, что досрочных выборов президента не будет

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук считает, что в стране не будет досрочных президентских выборов. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T16:43

2021-09-30T16:43

2021-09-30T16:47

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

руслан стефанчук

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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук считает, что в стране не будет досрочных президентских выборов.Владимир Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году."Я думаю, что не стоит (ожидать досрочных президентских выборов – ред.). Но посмотрим, как будет развиваться ситуация в стране", - заявил Стефанчук в интервью интернет-изданию LB.ua, опубликованном в четверг.По его словам, лично он хотел бы, чтобы в стране все происходило так, как предусмотрено конституцией Украины.В предвыборный период, будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил, что идет на эту должность только на один срок. Затем, став президентом, он изменил риторику, намекал на второй президентский срок. В начале сентября Зеленский заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок и поедет отдыхать.

https://ria.ru/20210911/srok-1749623129.html

https://ria.ru/20210624/zelenskiy-1738509901.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, руслан стефанчук