https://ria.ru/20210930/vstrecha-1752465808.html
В Киеве предположили, когда состоится встреча Зеленского и Путина
В Киеве предположили, когда состоится встреча Зеленского и Путина - РИА Новости, 30.09.2021
В Киеве предположили, когда состоится встреча Зеленского и Путина
Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться в конце этого года или в начале следующего, передает агентство... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:29
2021-09-30T12:29
2021-09-30T12:29
в мире
украина
киев
москва
владимир путин
владимир зеленский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_511:623:2672:1839_1920x0_80_0_0_6e3f41b14a9b252dab45a5a503cf633e.jpg
КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться в конце этого года или в начале следующего, передает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в окружении главы украинского государства.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев готов ко встрече Зеленского и Путина, но у него сложилось впечатление, что Москва избегает этой встречи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Путин четко подтвердил готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно.
https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751440848.html
украина
киев
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_550:464:2662:2048_1920x0_80_0_0_61737799ac3cb8d76fe63c649a60d0c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, москва, владимир путин, владимир зеленский, россия
В Киеве предположили, когда состоится встреча Зеленского и Путина
Источник: встреча Зеленского и Путина может состояться в конце года