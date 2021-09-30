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В Киеве предположили, когда состоится встреча Зеленского и Путина
В Киеве предположили, когда состоится встреча Зеленского и Путина - РИА Новости, 30.09.2021
В Киеве предположили, когда состоится встреча Зеленского и Путина
Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться в конце этого года или в начале следующего, передает агентство... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:29
2021-09-30T12:29
в мире
украина
киев
москва
владимир путин
владимир зеленский
россия
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться в конце этого года или в начале следующего, передает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в окружении главы украинского государства.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев готов ко встрече Зеленского и Путина, но у него сложилось впечатление, что Москва избегает этой встречи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Путин четко подтвердил готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно.
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в мире, украина, киев, москва, владимир путин, владимир зеленский, россия
12:29 30.09.2021
 
В Киеве предположили, когда состоится встреча Зеленского и Путина

Источник: встреча Зеленского и Путина может состояться в конце года

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться в конце этого года или в начале следующего, передает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в окружении главы украинского государства.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев готов ко встрече Зеленского и Путина, но у него сложилось впечатление, что Москва избегает этой встречи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Путин четко подтвердил готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно.
"Мы хотим выйти на прямые переговоры с Путиным. Вполне возможно встретиться в конце этого года или в самом начале следующего. Нам нужно понять в принципе: мы можем о чем-то договориться или нет", - цитирует агентство собеседника.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 12:36
В Кремле рассказали, при каких условиях встретятся Путин и Зеленский
 
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