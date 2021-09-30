https://ria.ru/20210930/vstrecha-1752465808.html

В Киеве предположили, когда состоится встреча Зеленского и Путина

В Киеве предположили, когда состоится встреча Зеленского и Путина - РИА Новости, 30.09.2021

В Киеве предположили, когда состоится встреча Зеленского и Путина

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться в конце этого года или в начале следующего, передает агентство... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:29

2021-09-30T12:29

2021-09-30T12:29

в мире

украина

киев

москва

владимир путин

владимир зеленский

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_511:623:2672:1839_1920x0_80_0_0_6e3f41b14a9b252dab45a5a503cf633e.jpg

КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться в конце этого года или в начале следующего, передает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в окружении главы украинского государства.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев готов ко встрече Зеленского и Путина, но у него сложилось впечатление, что Москва избегает этой встречи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Путин четко подтвердил готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно.

https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751440848.html

украина

киев

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, москва, владимир путин, владимир зеленский, россия