https://ria.ru/20210930/vosstanovlenie-1752508977.html

Губернатор Оренбуржья просит выделить средства на восстановление реки Урал

Губернатор Оренбуржья просит выделить средства на восстановление реки Урал - РИА Новости, 30.09.2021

Губернатор Оренбуржья просит выделить средства на восстановление реки Урал

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер попросил президента России Владимира Путина поддержать инициативу по сохранению и восстановлению экосистемы реки... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:58

2021-09-30T15:58

2021-09-30T15:58

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 30 сен РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер попросил президента России Владимира Путина поддержать инициативу по сохранению и восстановлению экосистемы реки Урал, а также поручить правительству выделить на это деньги.Путин и Паслер принимают участие в пленарном заседании XVII форума межнационального сотрудничества РФ и Казахстана.Ранее сообщалось, что Паслер на IX Невском международном экологическом конгрессе обратился к сенаторам и депутатам Госдумы с просьбой поддержать программу по сохранению экосистемы бассейна реки Урал, чтобы регион мог приступить к ее реализации уже в 2022 году. Он отмечал, что среди основных проблем водоема - изменение гидрологического режима реки, иссушение пойменных озёр, понижение уровня грунтовых вод, уменьшение поверхностного стока.

https://ria.ru/20210528/pasler-1734539840.html

оренбургская область

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оренбургская область, денис паслер