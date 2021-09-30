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Губернатор Оренбуржья просит выделить средства на восстановление реки Урал
Губернатор Оренбуржья просит выделить средства на восстановление реки Урал - РИА Новости, 30.09.2021
Губернатор Оренбуржья просит выделить средства на восстановление реки Урал
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер попросил президента России Владимира Путина поддержать инициативу по сохранению и восстановлению экосистемы реки... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:58
2021-09-30T15:58
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 30 сен РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер попросил президента России Владимира Путина поддержать инициативу по сохранению и восстановлению экосистемы реки Урал, а также поручить правительству выделить на это деньги.Путин и Паслер принимают участие в пленарном заседании XVII форума межнационального сотрудничества РФ и Казахстана.Ранее сообщалось, что Паслер на IX Невском международном экологическом конгрессе обратился к сенаторам и депутатам Госдумы с просьбой поддержать программу по сохранению экосистемы бассейна реки Урал, чтобы регион мог приступить к ее реализации уже в 2022 году. Он отмечал, что среди основных проблем водоема - изменение гидрологического режима реки, иссушение пойменных озёр, понижение уровня грунтовых вод, уменьшение поверхностного стока.
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оренбургская область, денис паслер
15:58 30.09.2021
 

Губернатор Оренбуржья просит выделить средства на восстановление реки Урал

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГород Магнитогорск
Город Магнитогорск - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 сен РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер попросил президента России Владимира Путина поддержать инициативу по сохранению и восстановлению экосистемы реки Урал, а также поручить правительству выделить на это деньги.
Путин и Паслер принимают участие в пленарном заседании XVII форума межнационального сотрудничества РФ и Казахстана.
"Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к вам от всех регионов, которые находятся в бассейне реки Урал. Просим вас поддержать инициативу по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал. Дать поручение правительству выделить необходимый объем бюджетных средств ассигнований", - сказал Паслер.
Ранее сообщалось, что Паслер на IX Невском международном экологическом конгрессе обратился к сенаторам и депутатам Госдумы с просьбой поддержать программу по сохранению экосистемы бассейна реки Урал, чтобы регион мог приступить к ее реализации уже в 2022 году. Он отмечал, что среди основных проблем водоема - изменение гидрологического режима реки, иссушение пойменных озёр, понижение уровня грунтовых вод, уменьшение поверхностного стока.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 10:35Оренбургская область
Паслер призвал быстрее принять программу сохранения экосистемы реки Урал
 
Оренбургская областьОренбургская областьДенис Паслер
 
 
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