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Губернатор Оренбуржья просит выделить средства на восстановление реки Урал
Губернатор Оренбуржья просит выделить средства на восстановление реки Урал - РИА Новости, 30.09.2021
Губернатор Оренбуржья просит выделить средства на восстановление реки Урал
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер попросил президента России Владимира Путина поддержать инициативу по сохранению и восстановлению экосистемы реки... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:58
2021-09-30T15:58
2021-09-30T15:58
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 30 сен РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер попросил президента России Владимира Путина поддержать инициативу по сохранению и восстановлению экосистемы реки Урал, а также поручить правительству выделить на это деньги.Путин и Паслер принимают участие в пленарном заседании XVII форума межнационального сотрудничества РФ и Казахстана.Ранее сообщалось, что Паслер на IX Невском международном экологическом конгрессе обратился к сенаторам и депутатам Госдумы с просьбой поддержать программу по сохранению экосистемы бассейна реки Урал, чтобы регион мог приступить к ее реализации уже в 2022 году. Он отмечал, что среди основных проблем водоема - изменение гидрологического режима реки, иссушение пойменных озёр, понижение уровня грунтовых вод, уменьшение поверхностного стока.
https://ria.ru/20210528/pasler-1734539840.html
оренбургская область
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оренбургская область, денис паслер