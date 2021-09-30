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Губернатор Подмосковья рассказал о подготовке к реновации
Губернатор Подмосковья рассказал о подготовке к реновации - РИА Новости, 30.09.2021
Губернатор Подмосковья рассказал о подготовке к реновации
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на первом заседании Мособлдумы седьмого созыва рассказал о том, как продвигается подготовка к реновации в регионе. Об... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T16:40
2021-09-30T16:40
2021-09-30T16:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на первом заседании Мособлдумы седьмого созыва рассказал о том, как продвигается подготовка к реновации в регионе. Об этом сообщил телеканал "360".Глава региона напомнил, что президент России Владимир Путин распорядился ускорить расселение жителей аварийных домов."Есть аварийное, ветхое жилье — мы расселяем его. И темпы должны здесь быть заметными. Но существуют и безнадежно устаревшие микрорайоны, которые тоже нужно обновлять", — рассказал губернатор.Как он пояснил, президент подчеркнул, что необходимо вытащить людей из трущоб.Он уточнил, что люди хотят понять, где и как они будут жить после реновации. По словам губернатора, важно объяснять все детали, даже количество метров в новой квартире."Все эти подробности, нюансы имеют очень важное значение для каждой семьи", — подчеркнул он.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, московская областная дума
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на первом заседании Мособлдумы седьмого созыва рассказал о том, как продвигается подготовка к реновации в регионе. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Глава региона напомнил, что президент России Владимир Путин распорядился ускорить расселение жителей аварийных домов.
"Есть аварийное, ветхое жилье — мы расселяем его. И темпы должны здесь быть заметными. Но существуют и безнадежно устаревшие микрорайоны, которые тоже нужно обновлять", — рассказал губернатор.
Как он пояснил, президент подчеркнул, что необходимо вытащить людей из трущоб.
"У нас очень большая программа реновации. Она сейчас выстраивается. Это достаточно сложный проект, и ключевое — разъяснения, общение с жителями", — пояснил Воробьев.
Он уточнил, что люди хотят понять, где и как они будут жить после реновации. По словам губернатора, важно объяснять все детали, даже количество метров в новой квартире.
"Все эти подробности, нюансы имеют очень важное значение для каждой семьи", — подчеркнул он.