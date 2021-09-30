https://ria.ru/20210930/vorobev-1752520898.html

Губернатор Подмосковья рассказал о подготовке к реновации

Губернатор Подмосковья рассказал о подготовке к реновации - РИА Новости, 30.09.2021

Губернатор Подмосковья рассказал о подготовке к реновации

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на первом заседании Мособлдумы седьмого созыва рассказал о том, как продвигается подготовка к реновации в регионе. Об... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T16:40

2021-09-30T16:40

2021-09-30T16:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

московская областная дума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752520090_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_00181b324d74b53942f90141e3826890.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на первом заседании Мособлдумы седьмого созыва рассказал о том, как продвигается подготовка к реновации в регионе. Об этом сообщил телеканал "360".Глава региона напомнил, что президент России Владимир Путин распорядился ускорить расселение жителей аварийных домов."Есть аварийное, ветхое жилье — мы расселяем его. И темпы должны здесь быть заметными. Но существуют и безнадежно устаревшие микрорайоны, которые тоже нужно обновлять", — рассказал губернатор.Как он пояснил, президент подчеркнул, что необходимо вытащить людей из трущоб.Он уточнил, что люди хотят понять, где и как они будут жить после реновации. По словам губернатора, важно объяснять все детали, даже количество метров в новой квартире."Все эти подробности, нюансы имеют очень важное значение для каждой семьи", — подчеркнул он.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев, московская областная дума