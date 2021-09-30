https://ria.ru/20210930/vklady-1752506947.html

В Госдуму внесли проект о переносе полной компенсации советских вкладов

В Госдуму внесли проект о переносе полной компенсации советских вкладов - РИА Новости, 30.09.2021

В Госдуму внесли проект о переносе полной компенсации советских вкладов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приостановке еще на год - до 1 января 2025 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:48

2021-09-30T15:48

2021-09-30T15:48

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приостановке еще на год - до 1 января 2025 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, следует из базы данных нижней палаты парламента.В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР.Согласно принятой норме, восстановление сбережений должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.Правительство обращает внимание, что при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение потребовалось бы: в 2022 году - 49,7 триллиона рублей, в 2023 году – 51,8 триллиона, в 2024 году – 53,9 триллиона рублей."Финансовая оценка осуществлена исходя из общего объема гарантированных сбережений в сумме 345,54 млрд. рублей, размера единицы номинала целевого долгового обязательства РФ по состоянию на 30 декабря 2002 г. 31,51 долгового рубля (последняя дата его определения Росстатом) и индекса потребительских цен (инфляции) за период 2003-2024 годов", - поясняет кабмин.

https://ria.ru/20210929/nalogi-1752257087.html

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экономика, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), сбербанк россии, россия