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В Госдуму внесли проект о переносе полной компенсации советских вкладов
В Госдуму внесли проект о переносе полной компенсации советских вкладов - РИА Новости, 30.09.2021
В Госдуму внесли проект о переносе полной компенсации советских вкладов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приостановке еще на год - до 1 января 2025 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:48
2021-09-30T15:48
экономика
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
сбербанк россии
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приостановке еще на год - до 1 января 2025 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, следует из базы данных нижней палаты парламента.В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР.Согласно принятой норме, восстановление сбережений должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.Правительство обращает внимание, что при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение потребовалось бы: в 2022 году - 49,7 триллиона рублей, в 2023 году – 51,8 триллиона, в 2024 году – 53,9 триллиона рублей."Финансовая оценка осуществлена исходя из общего объема гарантированных сбережений в сумме 345,54 млрд. рублей, размера единицы номинала целевого долгового обязательства РФ по состоянию на 30 декабря 2002 г. 31,51 долгового рубля (последняя дата его определения Росстатом) и индекса потребительских цен (инфляции) за период 2003-2024 годов", - поясняет кабмин.
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экономика, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), сбербанк россии, россия
15:48 30.09.2021
 
В Госдуму внесли проект о переносе полной компенсации советских вкладов

Проект о переносе еще на год полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкОтделение Сберегательного банка РФ
Отделение Сберегательного банка РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приостановке еще на год - до 1 января 2025 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, следует из базы данных нижней палаты парламента.
В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР.
Согласно принятой норме, восстановление сбережений должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.
Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.
Правительство обращает внимание, что при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение потребовалось бы: в 2022 году - 49,7 триллиона рублей, в 2023 году – 51,8 триллиона, в 2024 году – 53,9 триллиона рублей.
"Финансовая оценка осуществлена исходя из общего объема гарантированных сбережений в сумме 345,54 млрд. рублей, размера единицы номинала целевого долгового обязательства РФ по состоянию на 30 декабря 2002 г. 31,51 долгового рубля (последняя дата его определения Росстатом) и индекса потребительских цен (инфляции) за период 2003-2024 годов", - поясняет кабмин.
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
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ЭкономикаГосдума РФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Сбербанк РоссииРоссия
 
 
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