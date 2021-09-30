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Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России
Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России - РИА Новости, 30.09.2021
Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России
Температура в центре Европейской России в начале следующей недели может превысить 15 градусов, солнце будет еще активным – при ясной погоде вполне можно будет... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T06:53
2021-09-30T06:53
общество
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
поволжье
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Температура в центре Европейской России в начале следующей недели может превысить 15 градусов, солнце будет еще активным – при ясной погоде вполне можно будет позагорать, сообщил РИА Новости глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что "золотая осень" пришла с прозрачным и чистым воздухом, который принес арктический антициклон. Между тем холодная погода ждет в ближайшие два дня Поволжье и Урал, затем очаг отрицательной аномалии сместиться восточнее."А западная часть Европейской территории будет теплеть, в Москве и области температура будет около нормы. В понедельник градуса на два выше нормы будет. Очень тепло в начале следующей недели в центре Европейской России",- сказал Вильфанд.Как пояснил специалист, антициклон огромный и занимает всю европейскую территорию России.
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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, поволжье, россия
06:53 30.09.2021
 
Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России

Вильфанд: на следующей неделе жителей центра Европейской России ждет потепление

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 18 октября 2017
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Температура в центре Европейской России в начале следующей недели может превысить 15 градусов, солнце будет еще активным – при ясной погоде вполне можно будет позагорать, сообщил РИА Новости глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Днем даже можно загореть, это такое осеннее солнце. При чистом небе вполне можно загорать, ветер слабенький, давление очень высокое. До конца этой недели и до начала следующей будет стоять антициклон. Антициклон стационарный, и, даже когда он будет разрушаться, процесс будет долгим. Погода - от 10 до 15 (градусов – ред.), не исключено, что в начале следующей недели столбик термометра преодолеет 15-градус отметку. Солнце еще активное", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что "золотая осень" пришла с прозрачным и чистым воздухом, который принес арктический антициклон. Между тем холодная погода ждет в ближайшие два дня Поволжье и Урал, затем очаг отрицательной аномалии сместиться восточнее.
"А западная часть Европейской территории будет теплеть, в Москве и области температура будет около нормы. В понедельник градуса на два выше нормы будет. Очень тепло в начале следующей недели в центре Европейской России",- сказал Вильфанд.
Как пояснил специалист, антициклон огромный и занимает всю европейскую территорию России.
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ОбществоМоскваГидрометцентрРоман ВильфандПоволжьеРоссия
 
 
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