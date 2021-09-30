https://ria.ru/20210930/vilfand-1752424240.html

Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России

Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России - РИА Новости, 30.09.2021

Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России

Температура в центре Европейской России в начале следующей недели может превысить 15 градусов, солнце будет еще активным – при ясной погоде вполне можно будет... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T06:53

2021-09-30T06:53

2021-09-30T06:53

общество

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

поволжье

россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Температура в центре Европейской России в начале следующей недели может превысить 15 градусов, солнце будет еще активным – при ясной погоде вполне можно будет позагорать, сообщил РИА Новости глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что "золотая осень" пришла с прозрачным и чистым воздухом, который принес арктический антициклон. Между тем холодная погода ждет в ближайшие два дня Поволжье и Урал, затем очаг отрицательной аномалии сместиться восточнее."А западная часть Европейской территории будет теплеть, в Москве и области температура будет около нормы. В понедельник градуса на два выше нормы будет. Очень тепло в начале следующей недели в центре Европейской России",- сказал Вильфанд.Как пояснил специалист, антициклон огромный и занимает всю европейскую территорию России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210930/pogoda-1752335831.html

москва

поволжье

россия

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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, поволжье, россия