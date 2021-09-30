Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России
Вильфанд: на следующей неделе жителей центра Европейской России ждет потепление
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 18 октября 2017
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Температура в центре Европейской России в начале следующей недели может превысить 15 градусов, солнце будет еще активным – при ясной погоде вполне можно будет позагорать, сообщил РИА Новости глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Днем даже можно загореть, это такое осеннее солнце. При чистом небе вполне можно загорать, ветер слабенький, давление очень высокое. До конца этой недели и до начала следующей будет стоять антициклон. Антициклон стационарный, и, даже когда он будет разрушаться, процесс будет долгим. Погода - от 10 до 15 (градусов – ред.), не исключено, что в начале следующей недели столбик термометра преодолеет 15-градус отметку. Солнце еще активное", - сказал Вильфанд.
"А западная часть Европейской территории будет теплеть, в Москве и области температура будет около нормы. В понедельник градуса на два выше нормы будет. Очень тепло в начале следующей недели в центре Европейской России",- сказал Вильфанд.
Как пояснил специалист, антициклон огромный и занимает всю европейскую территорию России.