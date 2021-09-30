https://ria.ru/20210930/videogames-1752453568.html

ЯсноПонятно. Как, когда и зачем мы играем в видеоигры?

ЯсноПонятно. Как, когда и зачем мы играем в видеоигры? - РИА Новости, 30.09.2021

ЯсноПонятно. Как, когда и зачем мы играем в видеоигры?

Видеоигры перестают быть "развлечением для инфантильных взрослых и детей". Это психологическая разрядка, удовлетворение потребностей, большие деньги и такая же часть культуры, как кино, книги и сериалы. А количество активных игроков (кто скачивает и играет) с каждым годом растет и в 2022 превысит 3 млрд человек (почти половина населения планеты).

2021-09-30T12:00

2021-09-30T12:00

2021-09-30T12:00

яснопонятно

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психология

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киберспорт

компьютерные игры

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ЯсноПонятно. Как, когда и зачем мы играем в видеоигры? Видеоигры перестают быть "развлечением для инфантильных взрослых и детей". Это психологическая разрядка, удовлетворение потребностей, большие деньги и такая же часть культуры, как кино, книги и сериалы. А количество активных игроков (кто скачивает и играет) с каждым годом растет и в 2022 превысит 3 млрд человек (почти половина населения планеты). audio/mpeg

ЯсноПонятно. Как, когда и зачем мы играем в видеоигры? Видеоигры перестают быть "развлечением для инфантильных взрослых и детей". Это психологическая разрядка, удовлетворение потребностей, большие деньги и такая же часть культуры, как кино, книги и сериалы. А количество активных игроков (кто скачивает и играет) с каждым годом растет и в 2022 превысит 3 млрд человек (почти половина населения планеты). audio/mpeg

Александр Ветушинский, исследователь игр и автор книги "Игродром. Что нужно знать о видеоиграх и игровой культуре" — об играющих детях и взрослых, культуре как части игры (и игре как части культуры) и развитии видеоигр.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, игры, психология, подкаст, киберспорт, компьютерные игры, культура, аудио