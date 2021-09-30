https://ria.ru/20210930/videogames-1752453568.html
ЯсноПонятно. Как, когда и зачем мы играем в видеоигры?
ЯсноПонятно. Как, когда и зачем мы играем в видеоигры? - РИА Новости, 30.09.2021
ЯсноПонятно. Как, когда и зачем мы играем в видеоигры?
Видеоигры перестают быть "развлечением для инфантильных взрослых и детей". Это психологическая разрядка, удовлетворение потребностей, большие деньги и такая же часть культуры, как кино, книги и сериалы. А количество активных игроков (кто скачивает и играет) с каждым годом растет и в 2022 превысит 3 млрд человек (почти половина населения планеты).
2021-09-30T12:00
2021-09-30T12:00
2021-09-30T12:00
яснопонятно
технологии
игры
психология
подкаст
киберспорт
компьютерные игры
культура
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ЯсноПонятно. Как, когда и зачем мы играем в видеоигры?
Видеоигры перестают быть "развлечением для инфантильных взрослых и детей". Это психологическая разрядка, удовлетворение потребностей, большие деньги и такая же часть культуры, как кино, книги и сериалы. А количество активных игроков (кто скачивает и играет) с каждым годом растет и в 2022 превысит 3 млрд человек (почти половина населения планеты).
audio/mpeg
ЯсноПонятно. Как, когда и зачем мы играем в видеоигры?
Видеоигры перестают быть "развлечением для инфантильных взрослых и детей". Это психологическая разрядка, удовлетворение потребностей, большие деньги и такая же часть культуры, как кино, книги и сериалы. А количество активных игроков (кто скачивает и играет) с каждым годом растет и в 2022 превысит 3 млрд человек (почти половина населения планеты).
audio/mpeg
Александр Ветушинский, исследователь игр и автор книги "Игродром. Что нужно знать о видеоиграх и игровой культуре" — об играющих детях и взрослых, культуре как части игры (и игре как части культуры) и развитии видеоигр.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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технологии, игры, психология, подкаст, киберспорт, компьютерные игры, культура, аудио
ЯсноПонятно. Как, когда и зачем мы играем в видеоигры?
Видеоигры перестают быть "развлечением для инфантильных взрослых и детей". Это психологическая разрядка, удовлетворение потребностей, большие деньги и такая же часть культуры, как кино, книги и сериалы. А количество активных игроков (кто скачивает и играет) с каждым годом растет и в 2022 превысит 3 млрд человек (почти половина населения планеты).