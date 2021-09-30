В Москве прошла премьера фильма "Веном 2"

В Москве знаменитости посетили премьеру фильма "Веном 2".
Главную роль в картине исполнил Том Харди. Насладиться работой знаменитого коллеги пришел Александр Петров.
В сторис своего Instagram-аккаунта он признался, что первую ленту из серии не видел, но от сиквела, судя по эмоциональной записи, остался в восторге.
"Очень крутой фильм голливудский", — уверяет популярный российский артист.
Главную роль в картине исполнил Том Харди. Насладиться работой знаменитого коллеги пришел Александр Петров.
В сторис своего Instagram-аккаунта он признался, что первую ленту из серии не видел, но от сиквела, судя по эмоциональной записи, остался в восторге.
"Очень крутой фильм голливудский", — уверяет популярный российский артист.
Алена Водонаева поразила коллег и фотографов необычным образом. Она надела перчатки, превратившие изящные руки ведущей в лапки симбиота, — смелое и стильное решение.
"Пришла посмотреть на роскошных чудовищ. И сама не хуже", — пошутила звезда реалити в сторис личного микроблога.
Алена Водонаева поразила коллег и фотографов необычным образом. Она надела перчатки, превратившие изящные руки ведущей в лапки симбиота, — смелое и стильное решение.
"Пришла посмотреть на роскошных чудовищ. И сама не хуже", — пошутила звезда реалити в сторис личного микроблога.
Елена Борщева, в отличие от теледивы, предпочла расслабленный образ. Но, как и многие, мимо броской Водонаевой пройти не смогла. "Алена, ты подготовилась", — обратилась она к знакомой.
Елена Борщева, в отличие от теледивы, предпочла расслабленный образ. Но, как и многие, мимо броской Водонаевой пройти не смогла. "Алена, ты подготовилась", — обратилась она к знакомой.
Никита Пресняков посетил премьеру вместе с супругой Аленой Красновой.
Никита Пресняков посетил премьеру вместе с супругой Аленой Красновой.
Родион Газманов, наследник еще одной легенды российского шоубиза, тоже решил узнать, как сложилась жизнь корреспондента и вечного голодного пришельца.
Родион Газманов, наследник еще одной легенды российского шоубиза, тоже решил узнать, как сложилась жизнь корреспондента и вечного голодного пришельца.
Поддержал премьеру и сын Олега Табакова и Марины Зудиной Павел.
Поддержал премьеру и сын Олега Табакова и Марины Зудиной Павел.