https://ria.ru/20210930/venom-1752476619.html

В Москве прошла премьера фильма "Веном 2"

В Москве прошла премьера фильма "Веном 2" - РИА Новости, 30.09.2021

В Москве прошла премьера фильма "Веном 2"

В Москве прошла премьера одного из самых ожидаемых фильмов года — продолжения блокбастера "Веном". РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T17:25

2021-09-30T17:25

2021-09-30T17:25

культура

том харди (эдвард харди)

новости культуры

кино и сериалы

мишель уильямс

алена водонаева

елена борщева

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Москве прошла премьера одного из самых ожидаемых фильмов года — продолжения блокбастера "Веном". Действие картины происходит через год после первой части. По сюжету журналист Эдди Брок (Харди) пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома с суперспособностями. Брок берет интервью у серийного убийцы Клетуса Кэседи (Вуди Харрельсон), который становится хозяином симбиота-злодея Карнажа и сбегает из тюрьмы. В картине снялись Томом Харди, Мишель Уильямс и Наоми Харрис. Кто из звездных гостей не смог пропустить новые приключения инопланетного симбиота и отчаянного журналиста Эдди Брока — в фотоленте РИА Новости.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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