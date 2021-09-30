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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210930/venom-1752476619.html
В Москве прошла премьера фильма "Веном 2"
В Москве прошла премьера фильма "Веном 2" - РИА Новости, 30.09.2021
В Москве прошла премьера фильма "Веном 2"
В Москве прошла премьера одного из самых ожидаемых фильмов года — продолжения блокбастера "Веном". РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T17:25
2021-09-30T17:25
культура
том харди (эдвард харди)
новости культуры
кино и сериалы
мишель уильямс
алена водонаева
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Москве прошла премьера одного из самых ожидаемых фильмов года — продолжения блокбастера "Веном". Действие картины происходит через год после первой части. По сюжету журналист Эдди Брок (Харди) пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома с суперспособностями. Брок берет интервью у серийного убийцы Клетуса Кэседи (Вуди Харрельсон), который становится хозяином симбиота-злодея Карнажа и сбегает из тюрьмы. В картине снялись Томом Харди, Мишель Уильямс и Наоми Харрис. Кто из звездных гостей не смог пропустить новые приключения инопланетного симбиота и отчаянного журналиста Эдди Брока — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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том харди (эдвард харди), новости культуры, кино и сериалы, фото, мишель уильямс, алена водонаева, елена борщева, александр петров (актер), что посмотреть
17:25 30.09.2021
 
В Москве прошла премьера фильма "Веном 2"

В Москве знаменитости посетили премьеру фильма "Веном 2".

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Москве прошла премьера одного из самых ожидаемых фильмов года — продолжения блокбастера "Веном".
Действие картины происходит через год после первой части. По сюжету журналист Эдди Брок (Харди) пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома с суперспособностями. Брок берет интервью у серийного убийцы Клетуса Кэседи (Вуди Харрельсон), который становится хозяином симбиота-злодея Карнажа и сбегает из тюрьмы.
В картине снялись Томом Харди, Мишель Уильямс и Наоми Харрис.
Кто из звездных гостей не смог пропустить новые приключения инопланетного симбиота и отчаянного журналиста Эдди Брока — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Главную роль в картине исполнил Том Харди. Насладиться работой знаменитого коллеги пришел Александр Петров.

В сторис своего Instagram-аккаунта он признался, что первую ленту из серии не видел, но от сиквела, судя по эмоциональной записи, остался в восторге.

"Очень крутой фильм голливудский", — уверяет популярный российский артист.

Премьера фильма Веном 2
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Главную роль в картине исполнил Том Харди. Насладиться работой знаменитого коллеги пришел Александр Петров.

В сторис своего Instagram-аккаунта он признался, что первую ленту из серии не видел, но от сиквела, судя по эмоциональной записи, остался в восторге.

"Очень крутой фильм голливудский", — уверяет популярный российский артист.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Алена Водонаева поразила коллег и фотографов необычным образом. Она надела перчатки, превратившие изящные руки ведущей в лапки симбиота, — смелое и стильное решение.

"Пришла посмотреть на роскошных чудовищ. И сама не хуже", — пошутила звезда реалити в сторис личного микроблога.

Премьера фильма Веном 2
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Алена Водонаева поразила коллег и фотографов необычным образом. Она надела перчатки, превратившие изящные руки ведущей в лапки симбиота, — смелое и стильное решение.

"Пришла посмотреть на роскошных чудовищ. И сама не хуже", — пошутила звезда реалити в сторис личного микроблога.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Елена Борщева, в отличие от теледивы, предпочла расслабленный образ. Но, как и многие, мимо броской Водонаевой пройти не смогла. "Алена, ты подготовилась", — обратилась она к знакомой.

Премьера фильма Веном 2
3 из 6

Елена Борщева, в отличие от теледивы, предпочла расслабленный образ. Но, как и многие, мимо броской Водонаевой пройти не смогла. "Алена, ты подготовилась", — обратилась она к знакомой.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Никита Пресняков посетил премьеру вместе с супругой Аленой Красновой.

Премьера фильма Веном 2
4 из 6

Никита Пресняков посетил премьеру вместе с супругой Аленой Красновой.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Родион Газманов, наследник еще одной легенды российского шоубиза, тоже решил узнать, как сложилась жизнь корреспондента и вечного голодного пришельца.

Премьера фильма Веном 2
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Родион Газманов, наследник еще одной легенды российского шоубиза, тоже решил узнать, как сложилась жизнь корреспондента и вечного голодного пришельца.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Поддержал премьеру и сын Олега Табакова и Марины Зудиной Павел.

Премьера фильма Веном 2
6 из 6

Поддержал премьеру и сын Олега Табакова и Марины Зудиной Павел.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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КультураТом Харди (Эдвард Харди)Новости культурыКино и сериалыМишель УильямсАлена ВодонаеваЕлена БорщеваАлександр Петров (актер)что посмотреть
 
 
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