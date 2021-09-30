Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210930/vengriya-1752449130.html
В Киеве заявили о готовности продолжать диалог с Будапештом
В Киеве заявили о готовности продолжать диалог с Будапештом - РИА Новости, 30.09.2021
В Киеве заявили о готовности продолжать диалог с Будапештом
Украина готова двигаться дальше с Венгрией в вопросе прав нацменьшинств, тема газа не повлияет на это, заявил в четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:19
2021-09-30T11:43
в мире
украина
венгрия
мид украины
газпром
дмитрий кулеба
оператор гтс украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg
КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Украина готова двигаться дальше с Венгрией в вопросе прав нацменьшинств, тема газа не повлияет на это, заявил в четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге."В отношениях с Венгрией очень важно отделять, как говорится, грешное от праведного. Газ – это грешное, а защита нацменьшинств, обеспечение прав украинской общины в Венгрии и венгерской на Украине – это праведное. Поэтому мы перенесли на неопределенный срок заседание двусторонней экономической комиссии. Но мы готовы двигаться вперед по вопросам образования, защиты прав нацменьшинств. У нас на этом пути есть серьезные достижения", - заявил Кулеба.По его словам, Украина стремится к нормальным отношениям с Венгрией, которые будут учитывать национальные интересы обеих стран."Мы готовы дружить, мы готовы искать решение, но если кто-то будет делать что-то, что не отвечает украинским интересам и непосредственно их затрагивает, и будет бить по нам, мы будем бить в ответ. Дипломатически, конечно. Мы за позитив, конструктив, но с полным уважением к позициям Украины, и мы готовы уважать позиции других стран", - добавил Кулеба.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла в 2020 году на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Также на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.Ранее МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. Позднее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Киев ожидает значительного сокращения или полного прекращения транзита газа в Венгрию через Украину.Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идёт о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию.
https://ria.ru/20210930/ukraina-1752422014.html
https://ria.ru/20210928/gaz-1752137000.html
https://ria.ru/20210503/ukraina-1730969630.html
украина
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_64:0:805:556_1920x0_80_0_0_1e9ee40627f97a7fce0d914d13323510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, венгрия, мид украины, газпром, дмитрий кулеба, оператор гтс украины, россия
11:19 30.09.2021 (обновлено: 11:43 30.09.2021)
 
В Киеве заявили о готовности продолжать диалог с Будапештом

Кулеба заявил о готовности Украины дальше обсуждать с Венгрией права нацменьшинств

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Украина готова двигаться дальше с Венгрией в вопросе прав нацменьшинств, тема газа не повлияет на это, заявил в четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге.
"В отношениях с Венгрией очень важно отделять, как говорится, грешное от праведного. Газ – это грешное, а защита нацменьшинств, обеспечение прав украинской общины в Венгрии и венгерской на Украине – это праведное. Поэтому мы перенесли на неопределенный срок заседание двусторонней экономической комиссии. Но мы готовы двигаться вперед по вопросам образования, защиты прав нацменьшинств. У нас на этом пути есть серьезные достижения", - заявил Кулеба.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 02:45
На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
По его словам, Украина стремится к нормальным отношениям с Венгрией, которые будут учитывать национальные интересы обеих стран.
"Мы готовы дружить, мы готовы искать решение, но если кто-то будет делать что-то, что не отвечает украинским интересам и непосредственно их затрагивает, и будет бить по нам, мы будем бить в ответ. Дипломатически, конечно. Мы за позитив, конструктив, но с полным уважением к позициям Украины, и мы готовы уважать позиции других стран", - добавил Кулеба.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла в 2020 году на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Также на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 12:01
Украинский эксперт оценил решение Венгрии подписать контракт с "Газпромом"
Ранее МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. Позднее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Киев ожидает значительного сокращения или полного прекращения транзита газа в Венгрию через Украину.
Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идёт о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию.
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 09:47
На Украине возбудили дело из-за угроз гражданам венгерского происхождения
 
В миреУкраинаВенгрияМИД УкраиныГазпромДмитрий КулебаОператор ГТС УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49В Бразилии открыли памятник первооткрывателю Антарктиды Беллинсгаузену
05:34Ракету для полета "киноэкипажа" на МКС повезли на стартовый стол Байконура
05:18"Это страшно": Мясников назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу
05:17Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль
05:04В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
04:52СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
04:44Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
04:39В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
04:33Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
04:23Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
04:15Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах
04:15Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
03:50Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
03:32Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
03:27Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
03:15Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
03:13Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
03:02В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
03:00Россияне стали покупать загородные дома меньшей площади
03:00На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов
Лента новостейМолния