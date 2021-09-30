https://ria.ru/20210930/vengriya-1752449130.html
В Киеве заявили о готовности продолжать диалог с Будапештом
В Киеве заявили о готовности продолжать диалог с Будапештом - РИА Новости, 30.09.2021
В Киеве заявили о готовности продолжать диалог с Будапештом
Украина готова двигаться дальше с Венгрией в вопросе прав нацменьшинств, тема газа не повлияет на это, заявил в четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:19
2021-09-30T11:19
2021-09-30T11:43
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Украина готова двигаться дальше с Венгрией в вопросе прав нацменьшинств, тема газа не повлияет на это, заявил в четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге."В отношениях с Венгрией очень важно отделять, как говорится, грешное от праведного. Газ – это грешное, а защита нацменьшинств, обеспечение прав украинской общины в Венгрии и венгерской на Украине – это праведное. Поэтому мы перенесли на неопределенный срок заседание двусторонней экономической комиссии. Но мы готовы двигаться вперед по вопросам образования, защиты прав нацменьшинств. У нас на этом пути есть серьезные достижения", - заявил Кулеба.По его словам, Украина стремится к нормальным отношениям с Венгрией, которые будут учитывать национальные интересы обеих стран."Мы готовы дружить, мы готовы искать решение, но если кто-то будет делать что-то, что не отвечает украинским интересам и непосредственно их затрагивает, и будет бить по нам, мы будем бить в ответ. Дипломатически, конечно. Мы за позитив, конструктив, но с полным уважением к позициям Украины, и мы готовы уважать позиции других стран", - добавил Кулеба.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла в 2020 году на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Также на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.Ранее МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. Позднее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Киев ожидает значительного сокращения или полного прекращения транзита газа в Венгрию через Украину.Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идёт о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию.
https://ria.ru/20210930/ukraina-1752422014.html
https://ria.ru/20210928/gaz-1752137000.html
https://ria.ru/20210503/ukraina-1730969630.html
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в мире, украина, венгрия, мид украины, газпром, дмитрий кулеба, оператор гтс украины, россия
11:19 30.09.2021 (обновлено: 11:43 30.09.2021)
В Киеве заявили о готовности продолжать диалог с Будапештом
Кулеба заявил о готовности Украины дальше обсуждать с Венгрией права нацменьшинств
КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Украина
готова двигаться дальше с Венгрией
в вопросе прав нацменьшинств, тема газа не повлияет на это, заявил в четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба
на брифинге.
"В отношениях с Венгрией очень важно отделять, как говорится, грешное от праведного. Газ – это грешное, а защита нацменьшинств, обеспечение прав украинской общины в Венгрии и венгерской на Украине – это праведное. Поэтому мы перенесли на неопределенный срок заседание двусторонней экономической комиссии. Но мы готовы двигаться вперед по вопросам образования, защиты прав нацменьшинств. У нас на этом пути есть серьезные достижения", - заявил Кулеба.
По его словам, Украина стремится к нормальным отношениям с Венгрией, которые будут учитывать национальные интересы обеих стран.
"Мы готовы дружить, мы готовы искать решение, но если кто-то будет делать что-то, что не отвечает украинским интересам и непосредственно их затрагивает, и будет бить по нам, мы будем бить в ответ. Дипломатически, конечно. Мы за позитив, конструктив, но с полным уважением к позициям Украины, и мы готовы уважать позиции других стран", - добавил Кулеба.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла в 2020 году на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Также на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
Ранее МИД Украины
заявил, что Киев
разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом
" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ
на поставку газа в обход Украины. Позднее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон
заявил, что Киев ожидает значительного сокращения или полного прекращения транзита газа в Венгрию через Украину.
Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идёт о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию
и 1 миллиард - через Австрию
.