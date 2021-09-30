https://ria.ru/20210930/venetsianov-1752497883.html

Выставка с редкими работами Венецианова открылась в Третьяковской галерее

Выставка с редкими работами Венецианова открылась в Третьяковской галерее - РИА Новости, 30.09.2021

Выставка с редкими работами Венецианова открылась в Третьяковской галерее

Выставка работ мастера эпохи романтизма "Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина" открылась в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:09

2021-09-30T15:09

2021-09-30T15:09

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Выставка работ мастера эпохи романтизма "Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина" открылась в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.Как заметила куратор, Венецианов не подражал стилистике европейских мастеров, но выработал собственную манеру. Это можно заметить на примере представленных в экспозиции портретах детей и девушек, реалистических образов пожилых крестьян.Редкие работы на выставке — картины, о которых долгие годы никто не знал. Они в свое время попали в коллекцию немецкого кронпринца, вернулись в Россию после Великой Отечественной войны. И затем впервые их показали публике на выставке в Москве в 1995 году.Как пояснила Степанова, речь про картины "Крестьянский мальчик, надевающий лапти" и "Крестьянка с грибами".Центральное место в экспозиции занимают произведения, на которых мастер изображал весенне-летние полевые работы, темы материнства, а также интерьеры.Как рассказала куратор, мастер часто просил своих учеников рисовать именно их.Как известно, Венецианов создал собственную художественную школу. Поэтому в экспозиции также представлены произведения его учеников: Алексея Тыранова, Никифора Крылова, Александра Алексеева, Григория Сороки.Архитектура выставки отсылает к названию выставки: она просторная и позволяет свободно перемещаться.Выставка в Инженерном корпусе проводится по 6 февраля 2022.

https://ria.ru/20210919/shedevry-1750177637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

третьяковская галерея, музеи, выставки, новости культуры