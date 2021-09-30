https://ria.ru/20210930/venetsianov-1752497883.html
Выставка с редкими работами Венецианова открылась в Третьяковской галерее
Выставка с редкими работами Венецианова открылась в Третьяковской галерее - РИА Новости, 30.09.2021
Выставка с редкими работами Венецианова открылась в Третьяковской галерее
Выставка работ мастера эпохи романтизма "Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина" открылась в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:09
2021-09-30T15:09
2021-09-30T15:09
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Выставка работ мастера эпохи романтизма "Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина" открылась в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.Как заметила куратор, Венецианов не подражал стилистике европейских мастеров, но выработал собственную манеру. Это можно заметить на примере представленных в экспозиции портретах детей и девушек, реалистических образов пожилых крестьян.Редкие работы на выставке — картины, о которых долгие годы никто не знал. Они в свое время попали в коллекцию немецкого кронпринца, вернулись в Россию после Великой Отечественной войны. И затем впервые их показали публике на выставке в Москве в 1995 году.Как пояснила Степанова, речь про картины "Крестьянский мальчик, надевающий лапти" и "Крестьянка с грибами".Центральное место в экспозиции занимают произведения, на которых мастер изображал весенне-летние полевые работы, темы материнства, а также интерьеры.Как рассказала куратор, мастер часто просил своих учеников рисовать именно их.Как известно, Венецианов создал собственную художественную школу. Поэтому в экспозиции также представлены произведения его учеников: Алексея Тыранова, Никифора Крылова, Александра Алексеева, Григория Сороки.Архитектура выставки отсылает к названию выставки: она просторная и позволяет свободно перемещаться.Выставка в Инженерном корпусе проводится по 6 февраля 2022.
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третьяковская галерея, музеи, выставки, новости культуры
Выставка с редкими работами Венецианова открылась в Третьяковской галерее
Выставка с редкими работами Алексея Венецианова открылась в Третьяковской галерее
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Выставка работ мастера эпохи романтизма "Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина" открылась в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.
"В нашем суетном, динамичном мире выставка позволит зрителю проникнуться ощущением пространства, русской природы в работах художника, — рассказала РИА Новости куратор Светлана Степанова. — Пережить умиротворение, понять то, в чем в искусстве находили гармонию" Венецианов запечатлел в своих работах жизнь русского крестьянства, а также сельские пейзажи.
Как заметила куратор, Венецианов не подражал стилистике европейских мастеров, но выработал собственную манеру. Это можно заметить на примере представленных в экспозиции портретах детей и девушек, реалистических образов пожилых крестьян.
Редкие работы на выставке — картины, о которых долгие годы никто не знал. Они в свое время попали в коллекцию немецкого кронпринца, вернулись в Россию после Великой Отечественной войны. И затем впервые их показали публике на выставке в Москве в 1995 году.
Как пояснила Степанова, речь про картины "Крестьянский мальчик, надевающий лапти" и "Крестьянка с грибами".
Центральное место в экспозиции занимают произведения, на которых мастер изображал весенне-летние полевые работы, темы материнства, а также интерьеры.
1 из 6
Женщина знакомится с картиной Алексея Венецианова "Кормилица с ребенком" .
2 из 6
Посетительница знакомится с экспозицией на открытии выставки "Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве.
3 из 6
Посетители возле картины Алексея Венецианова "Туалет Дианы".
4 из 6
Посетители на выставке "Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве.
5 из 6
Посетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки "Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве.
6 из 6
Посетительница на открытии выставки "Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве.
1 из 6
Женщина знакомится с картиной Алексея Венецианова "Кормилица с ребенком" .
2 из 6
Посетительница знакомится с экспозицией на открытии выставки "Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве.
3 из 6
Посетители возле картины Алексея Венецианова "Туалет Дианы".
4 из 6
Посетители на выставке "Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве.
5 из 6
Посетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки "Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве.
6 из 6
Посетительница на открытии выставки "Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве.
Как рассказала куратор, мастер часто просил своих учеников рисовать именно их.
Как известно, Венецианов создал собственную художественную школу. Поэтому в экспозиции также представлены произведения его учеников: Алексея Тыранова, Никифора Крылова, Александра Алексеева, Григория Сороки.
Архитектура выставки отсылает к названию выставки: она просторная и позволяет свободно перемещаться.
"Но масштабность не в количестве работ, а в том, что в малом можно увидеть нечто глубокое. В работах выставки за простыми реалиями можно увидеть подлинную ценность людских отношений", — заключила куратор.
Выставка в Инженерном корпусе проводится по 6 февраля 2022.