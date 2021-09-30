19:27 30.09.2021 (обновлено: 19:37 30.09.2021)
Рябков назвал сообщения об использовании США российских баз в Азии вбросом
Рябков назвал сообщения об использовании США российских баз в Центральной Азии вбросом
© Максим Блинов / Перейти в фотобанкШерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году.
© Максим Блинов
ЖЕНЕВА, 30 сен – РИА Новости. Позиция России о неприемлемости военного присутствия США в Центральной Азии неизменна, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам российско-американских переговоров по стратегической стабильности.
"Я не первый раз обращаю внимание на то, что американские коллеги либо выдают желаемое за действительное, либо слышат в наших сигналах только то, что им ласкает слух. В общем, идут по пути информационных вбросов, в надежде на то, что за ними произойдет сдвиг в нашей позиции", - сказал он.
Однако, подчеркнул Рябков, в позиции России по вопросу присутствия США в Центральной Азии "нет ни малейших изменений".
"Это окончательно сформулированная твердая позиция, где нет никакого момента гибкости, о чем американцам неоднократно говорилось", - добавил он.
28 сентября, 09:59Эксперт оценил идею использования США российских баз в Центральной Азии