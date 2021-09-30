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Рябков назвал сообщения об использовании США российских баз в Азии вбросом
Рябков назвал сообщения об использовании США российских баз в Азии вбросом - РИА Новости, 30.09.2021
Рябков назвал сообщения об использовании США российских баз в Азии вбросом
Позиция России о неприемлемости военного присутствия США в Центральной Азии неизменна, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T19:27
2021-09-30T19:37
россия
в мире
сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
центральная азия
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ЖЕНЕВА, 30 сен – РИА Новости. Позиция России о неприемлемости военного присутствия США в Центральной Азии неизменна, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам российско-американских переговоров по стратегической стабильности.Однако, подчеркнул Рябков, в позиции России по вопросу присутствия США в Центральной Азии "нет ни малейших изменений"."Это окончательно сформулированная твердая позиция, где нет никакого момента гибкости, о чем американцам неоднократно говорилось", - добавил он.
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россия, в мире, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), центральная азия
19:27 30.09.2021 (обновлено: 19:37 30.09.2021)
 
Рябков назвал сообщения об использовании США российских баз в Азии вбросом

Рябков назвал сообщения об использовании США российских баз в Центральной Азии вбросом

© Максим Блинов / Перейти в фотобанкШерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году.
Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году.
© Максим Блинов
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ЖЕНЕВА, 30 сен – РИА Новости. Позиция России о неприемлемости военного присутствия США в Центральной Азии неизменна, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам российско-американских переговоров по стратегической стабильности.
"Я не первый раз обращаю внимание на то, что американские коллеги либо выдают желаемое за действительное, либо слышат в наших сигналах только то, что им ласкает слух. В общем, идут по пути информационных вбросов, в надежде на то, что за ними произойдет сдвиг в нашей позиции", - сказал он.
Однако, подчеркнул Рябков, в позиции России по вопросу присутствия США в Центральной Азии "нет ни малейших изменений".
"Это окончательно сформулированная твердая позиция, где нет никакого момента гибкости, о чем американцам неоднократно говорилось", - добавил он.
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 09:59
Эксперт оценил идею использования США российских баз в Центральной Азии
 
РоссияВ миреСШАСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Центральная Азия
 
 
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