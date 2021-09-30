Лайма Вайкуле справилась с депрессией и похудела на 10 килограммов
Лайма Вайкуле после самоизоляции справилась с депрессией и похудела на 10 килограммов
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Лайма Вайкуле в эфире программы "Вечерний Ургант" призналась, что нелегко перенесла самоизоляцию. Она впала в депрессию и набрала лишний вес.
"Страшный депрессняк, я стала на 10 килограмм крупнее. Потом похудела, стала ездить на велосипеде без конца вместо машины, гулять… В общем, победила депрессию, я опять в порядке", – рассказала артистка.
Недавно Лайма стала наставником в жюри проекта "Голос 60+". Она призналась, что старается не давить на своих подопечных.
"Вообще очень грустная вся эта история…Приходят люди, Дима Нагиев их унижает как может: "Можете ли вы еще дойти? Можете ли вы встать?". Достижение в том, что они прожили всю свою жизнь с музыкой, во-первых, а во-вторых, они вообще дожили до этого времени", – добавила Вайкуле.
Ранее выступление одного из участников проекта – 80-летнего Николая Дятчина – очень растрогало и впечатлило зрителей.
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