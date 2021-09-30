https://ria.ru/20210930/vaykule-1752450375.html

Лайма Вайкуле справилась с депрессией и похудела на 10 килограммов

Лайма Вайкуле справилась с депрессией и похудела на 10 килограммов - РИА Новости, 30.09.2021

Лайма Вайкуле справилась с депрессией и похудела на 10 килограммов

Лайма Вайкуле в эфире программы "Вечерний Ургант" призналась, что нелегко перенесла самоизоляцию. Она впала в депрессию и набрала лишний вес. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:52

2021-09-30T11:52

2021-09-30T11:52

шоубиз

лайма вайкуле

шоу "голос"

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152639/95/1526399532_0:31:2788:1599_1920x0_80_0_0_fe052ca20e8ad49c08352f781ab0a968.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Лайма Вайкуле в эфире программы "Вечерний Ургант" призналась, что нелегко перенесла самоизоляцию. Она впала в депрессию и набрала лишний вес.Недавно Лайма стала наставником в жюри проекта "Голос 60+". Она призналась, что старается не давить на своих подопечных.Ранее выступление одного из участников проекта – 80-летнего Николая Дятчина – очень растрогало и впечатлило зрителей.

https://ria.ru/20210928/golos-1752121145.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лайма вайкуле, шоу "голос", знаменитости