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Мурашко рассказал о доступности вакцин от COVID-19 в регионах

Мурашко рассказал о доступности вакцин от COVID-19 в регионах - РИА Новости, 30.09.2021

Мурашко рассказал о доступности вакцин от COVID-19 в регионах

Никаких препятствий для получения вакцины от коронавируса нет ни в одном регионе РФ, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T14:04

2021-09-30T14:04

2021-09-30T14:04

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общество

здоровье - общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Никаких препятствий для получения вакцины от коронавируса нет ни в одном регионе РФ, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Во всех субъектах обеспечена территориальная доступность вакцины, более 15 тысяч пунктов стационарных, мобильных сегодня работает в стране. Вакцины запас более, чем на два месяца, то есть никаких препятствий для получения вакцины сейчас нет ни в одном субъекте Российский Федерации", - заявил он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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