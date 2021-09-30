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Мурашко рассказал о доступности вакцин от COVID-19 в регионах
Мурашко рассказал о доступности вакцин от COVID-19 в регионах - РИА Новости, 30.09.2021
Мурашко рассказал о доступности вакцин от COVID-19 в регионах
Никаких препятствий для получения вакцины от коронавируса нет ни в одном регионе РФ, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T14:04
2021-09-30T14:04
2021-09-30T14:04
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Никаких препятствий для получения вакцины от коронавируса нет ни в одном регионе РФ, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Во всех субъектах обеспечена территориальная доступность вакцины, более 15 тысяч пунктов стационарных, мобильных сегодня работает в стране. Вакцины запас более, чем на два месяца, то есть никаких препятствий для получения вакцины сейчас нет ни в одном субъекте Российский Федерации", - заявил он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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Мурашко рассказал о доступности вакцин от COVID-19 в регионах
Мурашко: препятствий для получения вакцины от COVID-19 нет ни в одном регионе России