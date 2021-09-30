https://ria.ru/20210930/vaktsinatsiya-1752462772.html

Перенесшим пересадку органов разрешили прививаться от COVID-19

Перенесшим пересадку органов разрешили прививаться от COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2021

Перенесшим пересадку органов разрешили прививаться от COVID-19

Пациентам, которые перенесли трансплантацию органа, можно и нужно прививаться от коронавируса, но следует выбрать момент, когда иммунный статус позволит... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:17

2021-09-30T12:17

2021-09-30T12:23

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пациентам, которые перенесли трансплантацию органа, можно и нужно прививаться от коронавируса, но следует выбрать момент, когда иммунный статус позволит выработать иммунитет, заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье."На вопрос пациента нашего "нужно ли и можно ли прививаться"? Да, ему можно прививаться и нужно, но нужно выбрать тот момент, тот иммунный статус его, который меняется в зависимости от дозировок лекарств, когда эта прививка будет эффективна", - сказал Готье в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он пояснил, что если пациент принимает препараты, которые влияют на иммунитет, то вакцинация не будет эффективна, однако прививка безвредна.В РФ зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" - облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" – в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.

https://ria.ru/20210716/medotvod-1741614835.html

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