12:17 30.09.2021 (обновлено: 12:23 30.09.2021)
Перенесшим пересадку органов разрешили прививаться от COVID-19
Трансплантолог Минздрава Готье: перенесшим пересадку органов можно прививаться от COVID-19
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает женщине прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пациентам, которые перенесли трансплантацию органа, можно и нужно прививаться от коронавируса, но следует выбрать момент, когда иммунный статус позволит выработать иммунитет, заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.
"На вопрос пациента нашего "нужно ли и можно ли прививаться"? Да, ему можно прививаться и нужно, но нужно выбрать тот момент, тот иммунный статус его, который меняется в зависимости от дозировок лекарств, когда эта прививка будет эффективна", - сказал Готье в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он пояснил, что если пациент принимает препараты, которые влияют на иммунитет, то вакцинация не будет эффективна, однако прививка безвредна.
В РФ зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.
Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" - облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" – в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.