https://ria.ru/20210930/ukraina-1752573219.html

На Украине предложили поднять зарплаты чиновникам в 50 раз

На Украине предложили поднять зарплаты чиновникам в 50 раз - РИА Новости, 30.09.2021

На Украине предложили поднять зарплаты чиновникам в 50 раз

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинским чиновникам нужно поднять зарплаты в 50 раз, потому что сейчас они... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T20:56

2021-09-30T20:56

2021-09-30T20:56

в мире

украина

алексей арестович

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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинским чиновникам нужно поднять зарплаты в 50 раз, потому что сейчас они получают мало."Я считаю, что депутаты очень мало получают… И у министра обороны воюющей страны не может быть зарплата 47 тысяч гривен (1700 долларов – ред.), и 470 тысяч гривен (17,6 тысячи долларов – ред.) не может быть… Это государство делает колоссальную ошибку, платя низкие зарплаты чиновникам. Знаете, сколько получает замглавы офиса президента? По-моему, 14 тысяч гривен (526 долларов – ред.). Это о чем вообще? В 50 раз всем нужно (поднять зарплаты – ред.)", - заявил Арестович в интервью YouTube-каналу Politеka-live.

https://ria.ru/20210917/ukraina-1750397688.html

украина

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в мире, украина, алексей арестович