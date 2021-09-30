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Зампостпреда России при ОБСЕ заявил о расцвете неонацизма на Украине
Зампостпреда России при ОБСЕ заявил о расцвете неонацизма на Украине - РИА Новости, 30.09.2021
Зампостпреда России при ОБСЕ заявил о расцвете неонацизма на Украине
На Украине наблюдается расцвет неонацизма, героизация гитлеровских пособников из числа украинских националистов возведена Киевом в ранг государственной... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T17:51
2021-09-30T17:51
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обсе
россия
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ВЕНА, 30 сен - РИА Новости. На Украине наблюдается расцвет неонацизма, героизация гитлеровских пособников из числа украинских националистов возведена Киевом в ранг государственной политики, заявил в четверг зампостпреда России при ОБСЕ Владимир Жеглов."На Украине просто расцвет неонацизма. Ультраправые радикалы, исповедующие идеи украинской исключительности и использующие символику, стилизованную под нацистскую, давно стали частью обыденного политического ландшафта Украины. Их объединения регулярно заявляют о себе с позиций нетерпимости и насилия, о чем свидетельствуют и данные наблюдений Спецмониторинговой миссии ОБСЕ", - заявил Жеглов на заседании постоянного совета ОБСЕ.По его словам, весьма вольготно себя чувствуют военизированные организации неонацистского толка, которым власти позволили взять в руки оружие и отправиться в Донбасс убивать соотечественников. Многие в 2016 году были инкорпорированы в силовые структуры Украины, получив возможность официально влиять на принимаемые в них решения, отметил дипломат."Героизация гитлеровских пособников из числа украинских националистов возведена Киевом в ранг государственной политики – их именами называют улицы и социальные объекты. Например, такой чести удостоился нацистский прихвостень Степан Бандера, провозгласивший 30 июня 1941 года со львовского балкона намерение "тесно сотрудничать с национал-социалистической великой Германией, которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе". Это выдержка из "Акта провозглашения украинского государства". Он был опубликован в газетах того времени и имеется в открытом доступе", - подчеркнул он.Зампостпреда напомнил, что в день публикации в городе начался трехдневный еврейский погром, унесший тысячи мирных жизней. Ежегодно в честь Бандеры при содействии властей проходят неонацистские шествия, а он сам превозносится властями как борец за украинскую идею, добавил Жеглов."Много улиц и даже городской стадион Тернополя названы именем другого нацистского пособника, Романа Шухевича – члена гитлеровских вооруженных оккупационных формирований, запятнавшего себя активным участием в истреблении поляков, евреев, украинцев, русских, белорусов. До сих пор сердца многих содрогаются при упоминании о "волынской резне", - сказал Жеглов.
https://ria.ru/20210731/frantsiya-1743764467.html
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в мире, украина, обсе, россия
17:51 30.09.2021
 
Зампостпреда России при ОБСЕ заявил о расцвете неонацизма на Украине

Зампостпреда России при ОБСЕ Жеглов заявил о расцвете неонацизма на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники факельного шествия активистов праворадикальных организаций
Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВЕНА, 30 сен - РИА Новости. На Украине наблюдается расцвет неонацизма, героизация гитлеровских пособников из числа украинских националистов возведена Киевом в ранг государственной политики, заявил в четверг зампостпреда России при ОБСЕ Владимир Жеглов.
"На Украине просто расцвет неонацизма. Ультраправые радикалы, исповедующие идеи украинской исключительности и использующие символику, стилизованную под нацистскую, давно стали частью обыденного политического ландшафта Украины. Их объединения регулярно заявляют о себе с позиций нетерпимости и насилия, о чем свидетельствуют и данные наблюдений Спецмониторинговой миссии ОБСЕ", - заявил Жеглов на заседании постоянного совета ОБСЕ.
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По его словам, весьма вольготно себя чувствуют военизированные организации неонацистского толка, которым власти позволили взять в руки оружие и отправиться в Донбасс убивать соотечественников. Многие в 2016 году были инкорпорированы в силовые структуры Украины, получив возможность официально влиять на принимаемые в них решения, отметил дипломат.
"Героизация гитлеровских пособников из числа украинских националистов возведена Киевом в ранг государственной политики – их именами называют улицы и социальные объекты. Например, такой чести удостоился нацистский прихвостень Степан Бандера, провозгласивший 30 июня 1941 года со львовского балкона намерение "тесно сотрудничать с национал-социалистической великой Германией, которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе". Это выдержка из "Акта провозглашения украинского государства". Он был опубликован в газетах того времени и имеется в открытом доступе", - подчеркнул он.
Зампостпреда напомнил, что в день публикации в городе начался трехдневный еврейский погром, унесший тысячи мирных жизней. Ежегодно в честь Бандеры при содействии властей проходят неонацистские шествия, а он сам превозносится властями как борец за украинскую идею, добавил Жеглов.
"Много улиц и даже городской стадион Тернополя названы именем другого нацистского пособника, Романа Шухевича – члена гитлеровских вооруженных оккупационных формирований, запятнавшего себя активным участием в истреблении поляков, евреев, украинцев, русских, белорусов. До сих пор сердца многих содрогаются при упоминании о "волынской резне", - сказал Жеглов.
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