https://ria.ru/20210930/ukraina-1752509316.html

В МИД призвали Запад обратить внимание на ситуацию в Донбассе

В МИД призвали Запад обратить внимание на ситуацию в Донбассе - РИА Новости, 30.09.2021

В МИД призвали Запад обратить внимание на ситуацию в Донбассе

Москва призывает США и ЕС обратить внимание на "уничтожение Украиной собственного населения", добиться прекращения войны в Донбассе, заявил заместитель... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T16:02

2021-09-30T16:02

2021-09-30T16:02

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва призывает США и ЕС обратить внимание на "уничтожение Украиной собственного населения", добиться прекращения войны в Донбассе, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Призываем западных кураторов Украины, прежде всего США и ЕС, обратить самое пристальное внимание на длящиеся годами унижения и уничтожение киевским режимом собственного населения, добиться от украинских властей прекращения братоубийственной войны в Донбассе", - сказал он на брифинге.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210929/zvonok-1752277000.html

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2021

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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр, россия