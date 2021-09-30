Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210930/ukraina-1752509316.html
В МИД призвали Запад обратить внимание на ситуацию в Донбассе
В МИД призвали Запад обратить внимание на ситуацию в Донбассе - РИА Новости, 30.09.2021
В МИД призвали Запад обратить внимание на ситуацию в Донбассе
Москва призывает США и ЕС обратить внимание на "уничтожение Украиной собственного населения", добиться прекращения войны в Донбассе, заявил заместитель... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T16:02
2021-09-30T16:02
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152970/95/1529709518_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_99a4b15c3a92c468e44c70014f51ad10.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва призывает США и ЕС обратить внимание на "уничтожение Украиной собственного населения", добиться прекращения войны в Донбассе, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Призываем западных кураторов Украины, прежде всего США и ЕС, обратить самое пристальное внимание на длящиеся годами унижения и уничтожение киевским режимом собственного населения, добиться от украинских властей прекращения братоубийственной войны в Донбассе", - сказал он на брифинге.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210929/zvonok-1752277000.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152970/95/1529709518_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_cd436e620b473a9cc28692a8868fe14e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр, россия
16:02 30.09.2021
 
В МИД призвали Запад обратить внимание на ситуацию в Донбассе

В МИД призвали США и ЕС обратить внимание на "уничтожение Киевом собственного населения"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва призывает США и ЕС обратить внимание на "уничтожение Украиной собственного населения", добиться прекращения войны в Донбассе, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Призываем западных кураторов Украины, прежде всего США и ЕС, обратить самое пристальное внимание на длящиеся годами унижения и уничтожение киевским режимом собственного населения, добиться от украинских властей прекращения братоубийственной войны в Донбассе", - сказал он на брифинге.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Фрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 11:43
На Украине заявили о возможности остановить войну в Донбассе звонком Путина
 
В миреУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49В Бразилии открыли памятник первооткрывателю Антарктиды Беллинсгаузену
05:34Ракету для полета "киноэкипажа" на МКС повезли на стартовый стол Байконура
05:18"Это страшно": Мясников назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу
05:17Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль
05:04В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
04:52СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
04:44Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
04:39В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
04:33Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
04:23Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
04:15Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах
04:15Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
03:50Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
03:32Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
03:27Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
03:15Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
03:13Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
03:02В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
03:00Россияне стали покупать загородные дома меньшей площади
03:00На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов
Лента новостейМолния