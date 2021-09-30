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Кулеба призвал быть "реалистичными идеалистами" в вопросе вступления в ЕС
Кулеба призвал быть "реалистичными идеалистами" в вопросе вступления в ЕС - РИА Новости, 30.09.2021
Кулеба призвал быть "реалистичными идеалистами" в вопросе вступления в ЕС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев должен стремиться к членству в ЕС, но это будет не так быстро, как хотелось бы, поэтому надо... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:41
2021-09-30T11:45
в мире
украина
евросоюз
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев должен стремиться к членству в ЕС, но это будет не так быстро, как хотелось бы, поэтому надо сосредоточиться на расширении сотрудничества и интеграции с европейскими рынками."ЕС переживает непростые времена… Много есть проблем и мы видим, как тяжело даётся европейская интеграция балканским странам, которым давно пообещали членство в Европейском союзе, а сейчас возникают вопросы. Я считаю, что мы должны быть реалистичными идеалистами, то есть верить в лучшее, что в конце концов мы получим то, что хотим, но реально взвешивать возможности получить это именно сейчас. Идёт переговорный процесс", - сказал Кулеба на брифинге в четверг, который транслировался онлайн.Он добавил, что сейчас МИД активно работает над расширением сотрудничества с ЕС."Меня больше в отношениях с ЕС интересуют, если честно, не большие долгосрочные политические цели, а конкретные приземлённые экономические результаты. А это конкретные шаги по интеграции Украины во внутренний рынок, по развитию нашего секторального сотрудничества, создание максимально комфортных условий по путешествиям граждан. Мы должны открыть все окна в сотрудничестве с ЕС прежде чем ЕС откроет для нас двери. Вот мы сейчас занимаемся открыванием этих окон", - добавил Кулеба.Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию страны, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. Между тем политики на Западе неоднократно давали понять Киеву, что его там не ждут или это случится нескоро. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
https://ria.ru/20210911/ukraina-1749671179.html
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в мире, украина, евросоюз, дмитрий кулеба
11:41 30.09.2021 (обновлено: 11:45 30.09.2021)
 
Кулеба призвал быть "реалистичными идеалистами" в вопросе вступления в ЕС

Глава МИД Украины Кулеба: мы должны стремиться к членству в ЕС, но это небыстрый процесс

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев должен стремиться к членству в ЕС, но это будет не так быстро, как хотелось бы, поэтому надо сосредоточиться на расширении сотрудничества и интеграции с европейскими рынками.
"ЕС переживает непростые времена… Много есть проблем и мы видим, как тяжело даётся европейская интеграция балканским странам, которым давно пообещали членство в Европейском союзе, а сейчас возникают вопросы. Я считаю, что мы должны быть реалистичными идеалистами, то есть верить в лучшее, что в конце концов мы получим то, что хотим, но реально взвешивать возможности получить это именно сейчас. Идёт переговорный процесс", - сказал Кулеба на брифинге в четверг, который транслировался онлайн.
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Он добавил, что сейчас МИД активно работает над расширением сотрудничества с ЕС.
"Меня больше в отношениях с ЕС интересуют, если честно, не большие долгосрочные политические цели, а конкретные приземлённые экономические результаты. А это конкретные шаги по интеграции Украины во внутренний рынок, по развитию нашего секторального сотрудничества, создание максимально комфортных условий по путешествиям граждан. Мы должны открыть все окна в сотрудничестве с ЕС прежде чем ЕС откроет для нас двери. Вот мы сейчас занимаемся открыванием этих окон", - добавил Кулеба.
Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию страны, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. Между тем политики на Западе неоднократно давали понять Киеву, что его там не ждут или это случится нескоро. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
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