https://ria.ru/20210930/ukraina-1752422014.html

На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом

На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом - РИА Новости, 30.09.2021

На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом

Будапешт позволил себе "наглость", реагируя на недовольство Киева контрактом на поставку газа из России в Венгрию в обход Украины, написал в статье для издания... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T02:45

2021-09-30T02:45

2021-09-30T02:45

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Будапешт позволил себе "наглость", реагируя на недовольство Киева контрактом на поставку газа из России в Венгрию в обход Украины, написал в статье для издания "Главред" бывший депутат Верховной рады Тарас Чорновол.Ранее Киев раскритиковал Будапешт из-за нового контракта с "Газпромом". МИД Украины выразил разочарование этим решением, заявив, что оно наносит ущерб отношениям между двумя странами. В ответ на заявление Украины о возможном прекращении транзита глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что "никто не имеет права вмешиваться" в решения страны в сфере энергетики.Экс-парламентарий предположил, что соглашение ставит своей целью "нанести прямой ущерб Украине"."Видно, что Россия является ее инициатором, а Венгрия на это спокойно повелась", — добавил автор статьи.Чорновол назвал случившееся колоссальным провалом украинской дипломатии и, в первую очередь, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который, по его мнению, должен уйти в отставку.В понедельник "Газпром" и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Ожидаются поставки через Сербию в объеме 3,5 миллиарда кубометров топлива в год, еще миллиард ожидается через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет.Как отметила гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, контракт гарантирует стабильные поставки и диверсифицирует их маршруты. Так, в октябре Венгрия начнет получать газ через трубопровод "Турецкий поток" и далее через газотранспортные системы Юго-Восточной Европы.

https://ria.ru/20210927/ukraina-1752089971.html

https://ria.ru/20210928/kontrakt-1752147319.html

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