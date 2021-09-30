Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210930/ukraina-1752422014.html
На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом - РИА Новости, 30.09.2021
На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
Будапешт позволил себе "наглость", реагируя на недовольство Киева контрактом на поставку газа из России в Венгрию в обход Украины, написал в статье для издания... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T02:45
2021-09-30T02:45
в мире
будапешт
украина
венгрия
газпром экспорт
сербия
мид украины
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18289841392caac1491d1e634f3f473e.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Будапешт позволил себе "наглость", реагируя на недовольство Киева контрактом на поставку газа из России в Венгрию в обход Украины, написал в статье для издания "Главред" бывший депутат Верховной рады Тарас Чорновол.Ранее Киев раскритиковал Будапешт из-за нового контракта с "Газпромом". МИД Украины выразил разочарование этим решением, заявив, что оно наносит ущерб отношениям между двумя странами. В ответ на заявление Украины о возможном прекращении транзита глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что "никто не имеет права вмешиваться" в решения страны в сфере энергетики.Экс-парламентарий предположил, что соглашение ставит своей целью "нанести прямой ущерб Украине"."Видно, что Россия является ее инициатором, а Венгрия на это спокойно повелась", — добавил автор статьи.Чорновол назвал случившееся колоссальным провалом украинской дипломатии и, в первую очередь, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который, по его мнению, должен уйти в отставку.В понедельник "Газпром" и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Ожидаются поставки через Сербию в объеме 3,5 миллиарда кубометров топлива в год, еще миллиард ожидается через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет.Как отметила гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, контракт гарантирует стабильные поставки и диверсифицирует их маршруты. Так, в октябре Венгрия начнет получать газ через трубопровод "Турецкий поток" и далее через газотранспортные системы Юго-Восточной Европы.
https://ria.ru/20210927/ukraina-1752089971.html
https://ria.ru/20210928/kontrakt-1752147319.html
будапешт
украина
венгрия
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138017_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_676aed80dcd3a61e324219ecd0e223ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, будапешт, украина, венгрия, газпром экспорт, сербия, мид украины, газпром, петер сийярто, турецкий поток, дмитрий кулеба, елена бурмистрова, россия, тарас чорновол
02:45 30.09.2021
 
На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом

Экс-депутат Рады Чорновол: Венгрия позволила себе наглость из-за контракта с "Газпромом"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Будапешт позволил себе "наглость", реагируя на недовольство Киева контрактом на поставку газа из России в Венгрию в обход Украины, написал в статье для издания "Главред" бывший депутат Верховной рады Тарас Чорновол.
Ранее Киев раскритиковал Будапешт из-за нового контракта с "Газпромом". МИД Украины выразил разочарование этим решением, заявив, что оно наносит ущерб отношениям между двумя странами. В ответ на заявление Украины о возможном прекращении транзита глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что "никто не имеет права вмешиваться" в решения страны в сфере энергетики.
"Реакция Венгрии вообще наглая и очень странная, потому что они заявляют, что Украина посмела сунуть нос в ее внутренние дела, которыми являются ее определенные коммерческие обязательства. Только коммерческие обязательства по поставкам газа предусматривают три стороны, а не две", — считает Чорновол.
Экс-парламентарий предположил, что соглашение ставит своей целью "нанести прямой ущерб Украине".
Сотрудник газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 23:42
Украина пригрозила Венгрии из-за подписания контракта с "Газпромом"
"Видно, что Россия является ее инициатором, а Венгрия на это спокойно повелась", — добавил автор статьи.
Чорновол назвал случившееся колоссальным провалом украинской дипломатии и, в первую очередь, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который, по его мнению, должен уйти в отставку.
"Если бы не было реакции венгерского МИД, то к ним не было бы за что зацепиться — можно было просто сказать, что Украина "проспала" эту угрозу", — заключил бывший депутат.
В понедельник "Газпром" и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Ожидаются поставки через Сербию в объеме 3,5 миллиарда кубометров топлива в год, еще миллиард ожидается через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет.
Как отметила гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, контракт гарантирует стабильные поставки и диверсифицирует их маршруты. Так, в октябре Венгрия начнет получать газ через трубопровод "Турецкий поток" и далее через газотранспортные системы Юго-Восточной Европы.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 12:49
В Кремле прокомментировали реакцию Киева на контракт "Газпрома" с Венгрией
 
В миреБудапештУкраинаВенгрияГазпром ЭкспортСербияМИД УкраиныГазпромПетер СийяртоТурецкий потокДмитрий КулебаЕлена БурмистроваРоссияТарас Чорновол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29"Ведомости": Facebook в России грозит миллиардный штраф
05:06Источник сообщил подробности обысков у вице-президента Сбербанка
04:15Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
04:07Кулеба пообещал создать России "серьезные проблемы"
03:49СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
03:15Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
03:00Эксперты предупредили о рисках при онлайн-заказе стройматериалов
02:45На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть груши
02:29МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
02:15Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
02:15Россиянам нашли замену кофе
01:51Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
01:38СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
01:29В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
01:15Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
01:14В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
00:50СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
00:49СМИ: Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
00:45Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
Лента новостейМолния