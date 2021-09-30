На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
Экс-депутат Рады Чорновол: Венгрия позволила себе наглость из-за контракта с "Газпромом"
Ранее Киев раскритиковал Будапешт из-за нового контракта с "Газпромом". МИД Украины выразил разочарование этим решением, заявив, что оно наносит ущерб отношениям между двумя странами. В ответ на заявление Украины о возможном прекращении транзита глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что "никто не имеет права вмешиваться" в решения страны в сфере энергетики.
"Реакция Венгрии вообще наглая и очень странная, потому что они заявляют, что Украина посмела сунуть нос в ее внутренние дела, которыми являются ее определенные коммерческие обязательства. Только коммерческие обязательства по поставкам газа предусматривают три стороны, а не две", — считает Чорновол.
Экс-парламентарий предположил, что соглашение ставит своей целью "нанести прямой ущерб Украине".
27 сентября, 23:42Украина пригрозила Венгрии из-за подписания контракта с "Газпромом"
"Видно, что Россия является ее инициатором, а Венгрия на это спокойно повелась", — добавил автор статьи.
Чорновол назвал случившееся колоссальным провалом украинской дипломатии и, в первую очередь, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который, по его мнению, должен уйти в отставку.
"Если бы не было реакции венгерского МИД, то к ним не было бы за что зацепиться — можно было просто сказать, что Украина "проспала" эту угрозу", — заключил бывший депутат.
В понедельник "Газпром" и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Ожидаются поставки через Сербию в объеме 3,5 миллиарда кубометров топлива в год, еще миллиард ожидается через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет.
Как отметила гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, контракт гарантирует стабильные поставки и диверсифицирует их маршруты. Так, в октябре Венгрия начнет получать газ через трубопровод "Турецкий поток" и далее через газотранспортные системы Юго-Восточной Европы.