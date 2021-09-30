https://ria.ru/20210930/ugroza-1752544344.html

В Москве старшеклассник пригрозил расстрелять учителя из-за военных сборов

В Москве старшеклассник пригрозил расстрелять учителя из-за военных сборов - РИА Новости, 30.09.2021

В Москве старшеклассник пригрозил расстрелять учителя из-за военных сборов

Московский школьник обещал "перестрелять" свою школу, если его будут заставлять ехать на военные сборы, по данному факту начата проверка, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T18:14

2021-09-30T18:14

2021-09-30T18:25

происшествия

москва

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Московский школьник обещал "перестрелять" свою школу, если его будут заставлять ехать на военные сборы, по данному факту начата проверка, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."На днях в полицию сообщили, что ученик 10-го класса одной из московских школ, расположенной на улице Генерала Белобородова, обещал напасть на школу, если классный руководитель заставит его ехать на военные сборы", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что школьник обещал своему классному руководителю "прийти и перестрелять", по данному факту начата проверка, с подростком и сотрудниками школы разговаривали правоохранители.

https://ria.ru/20210927/strelba-1752056431.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва