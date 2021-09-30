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В Москве старшеклассник пригрозил расстрелять учителя из-за военных сборов
В Москве старшеклассник пригрозил расстрелять учителя из-за военных сборов - РИА Новости, 30.09.2021
В Москве старшеклассник пригрозил расстрелять учителя из-за военных сборов
Московский школьник обещал "перестрелять" свою школу, если его будут заставлять ехать на военные сборы, по данному факту начата проверка, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T18:14
2021-09-30T18:25
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Московский школьник обещал "перестрелять" свою школу, если его будут заставлять ехать на военные сборы, по данному факту начата проверка, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."На днях в полицию сообщили, что ученик 10-го класса одной из московских школ, расположенной на улице Генерала Белобородова, обещал напасть на школу, если классный руководитель заставит его ехать на военные сборы", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что школьник обещал своему классному руководителю "прийти и перестрелять", по данному факту начата проверка, с подростком и сотрудниками школы разговаривали правоохранители.
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происшествия, москва
18:14 30.09.2021 (обновлено: 18:25 30.09.2021)
 
В Москве старшеклассник пригрозил расстрелять учителя из-за военных сборов

В Москве старшеклассник пригрозил учителю расстрелом из-за принуждения к военным сборам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Московский школьник обещал "перестрелять" свою школу, если его будут заставлять ехать на военные сборы, по данному факту начата проверка, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"На днях в полицию сообщили, что ученик 10-го класса одной из московских школ, расположенной на улице Генерала Белобородова, обещал напасть на школу, если классный руководитель заставит его ехать на военные сборы", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что школьник обещал своему классному руководителю "прийти и перестрелять", по данному факту начата проверка, с подростком и сотрудниками школы разговаривали правоохранители.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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