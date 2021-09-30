https://ria.ru/20210930/ugol-1752456498.html
Минэнерго отреагировало на сообщения СМИ о просьбах Европы о поставках угля
Минэнерго отреагировало на сообщения СМИ о просьбах Европы о поставках угля - РИА Новости, 30.09.2021
Минэнерго отреагировало на сообщения СМИ о просьбах Европы о поставках угля
В Минэнерго не обращались представители Китая или Европы с просьбой нарастить поставки угля, сообщило ведомство в Telegram. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:49
2021-09-30T11:49
2021-09-30T12:27
экономика
европа
китай
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Минэнерго не обращались представители Китая или Европы с просьбой нарастить поставки угля, сообщило ведомство в Telegram.Так ведомство прокомментировало статью агентства Bloomberg о том, что из-за дефицита газа Европа попросила Россию увеличить экспорт угля, чтобы смягчить энергетический кризис в преддверии зимы.По прогнозам, Москва планирует продать за рубеж около 48 миллионов тонн угля.В последние недели цена газа бьет рекорды: с 515 долларов за тысячу кубов в начале августа она на конец сентября подскочила до 1100.
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экономика, европа, китай, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия
11:49 30.09.2021 (обновлено: 12:27 30.09.2021)
Минэнерго отреагировало на сообщения СМИ о просьбах Европы о поставках угля
Минэнерго России не получало обращений из Китая и Европы о наращивании экспорта угля