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Европа попросила у России больше угля, пишут СМИ
Европа попросила у России больше угля, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2021
Европа попросила у России больше угля, пишут СМИ
Европа, испытывающая нехватку природного газа, начала просить у России больше угля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T09:43
2021-09-30T13:41
экономика
европа
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Европа, испытывающая нехватку природного газа, начала просить у России больше угля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Сегодня цена ноябрьского фьючерса на голубое топливо побила очередной рекорд и достигла после открытия торгов 1073 доллара за тысячу кубометров.Представители двух российских компаний рассказали агентству, что производители электроэнергии вынуждены это делать, чтоб облегчить энергетический кризис с приближением зимы.По их словам, много лет Европа в значительной степени отказывалась от угля из соображений экологии, но сейчас столкнулась с проблемами в снабжении.По словам пресс-секретаря Минэнерго России, которые приводит издание, экспорт угля в ЕС, по прогнозам, в этом году не изменится и составит около 48 миллионов тонн. В первом полугодии он вырос на 2,4%, до 22,5 миллиона.Главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тюрина рассказала Bloomberg, что если все европейские коммунальные предприятия перейдут на этот вид топлива, то Россия не сможет в короткий срок обеспечить огромный спрос на него.Она отметила, что потребуются поставки и из других стран, например из США, но ситуация там аналогична.
https://ria.ru/20210929/gaz-1752338592.html
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экономика, европа, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия
09:43 30.09.2021 (обновлено: 13:41 30.09.2021)
 
Европа попросила у России больше угля, пишут СМИ

Bloomberg: Европа попросила у России больше угля из-за рекордно высоких цен на газ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДобыча угля на Кузбассе
Добыча угля на Кузбассе - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Европа, испытывающая нехватку природного газа, начала просить у России больше угля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Сегодня цена ноябрьского фьючерса на голубое топливо побила очередной рекорд и достигла после открытия торгов 1073 доллара за тысячу кубометров.
Представители двух российских компаний рассказали агентству, что производители электроэнергии вынуждены это делать, чтоб облегчить энергетический кризис с приближением зимы.
По их словам, много лет Европа в значительной степени отказывалась от угля из соображений экологии, но сейчас столкнулась с проблемами в снабжении.
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Главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тюрина рассказала Bloomberg, что если все европейские коммунальные предприятия перейдут на этот вид топлива, то Россия не сможет в короткий срок обеспечить огромный спрос на него.
Она отметила, что потребуются поставки и из других стран, например из США, но ситуация там аналогична.
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