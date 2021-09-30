https://ria.ru/20210930/ugol-1752433732.html

Европа попросила у России больше угля, пишут СМИ

Европа попросила у России больше угля, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2021

Европа попросила у России больше угля, пишут СМИ

Европа, испытывающая нехватку природного газа, начала просить у России больше угля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T09:43

2021-09-30T09:43

2021-09-30T13:41

экономика

европа

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Европа, испытывающая нехватку природного газа, начала просить у России больше угля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Сегодня цена ноябрьского фьючерса на голубое топливо побила очередной рекорд и достигла после открытия торгов 1073 доллара за тысячу кубометров.Представители двух российских компаний рассказали агентству, что производители электроэнергии вынуждены это делать, чтоб облегчить энергетический кризис с приближением зимы.По их словам, много лет Европа в значительной степени отказывалась от угля из соображений экологии, но сейчас столкнулась с проблемами в снабжении.По словам пресс-секретаря Минэнерго России, которые приводит издание, экспорт угля в ЕС, по прогнозам, в этом году не изменится и составит около 48 миллионов тонн. В первом полугодии он вырос на 2,4%, до 22,5 миллиона.Главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тюрина рассказала Bloomberg, что если все европейские коммунальные предприятия перейдут на этот вид топлива, то Россия не сможет в короткий срок обеспечить огромный спрос на него.Она отметила, что потребуются поставки и из других стран, например из США, но ситуация там аналогична.

https://ria.ru/20210929/gaz-1752338592.html

https://ria.ru/20210928/ugol-1752056557.html

европа

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экономика, европа, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия