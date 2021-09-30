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Ростовский педагог вошла в число лауреатов конкурса "Учитель года России"
Ростовский педагог вошла в число лауреатов конкурса "Учитель года России" - РИА Новости, 30.09.2021
Ростовский педагог вошла в число лауреатов конкурса "Учитель года России"
Учитель истории из Ростовской области Элен Кочарян вошла в число лауреатов всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021", сообщает правительство региона. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:43
2021-09-30T11:43
ростовская область
общество
школа
ростов-на-дону
ростовская область
государственный кремлевский дворец
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости. Учитель истории из Ростовской области Элен Кочарян вошла в число лауреатов всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021", сообщает правительство региона.Финальный этап конкурса стартовал в Ростовской области 25 сентября. Регион был выбран исходя из того, что в прошлом году абсолютным победителем "Учитель года России" стал преподаватель Михаил Гуров из Ростова-на-Дону. В текущем году в финал конкурса прошли 85 педагогов со всей страны.По итогам двух первых конкурсных испытаний были выбраны 15 лауреатов. "В число объявленных лауреатов вошла Элен Кочарян, учитель истории юридической гимназии №9 имени Сперанского", - говорится в сообщении. Помимо нее лауреатами стали учителя из Москвы, Астраханской, Ульяновской, Ленинградской, Тюменской и Иркутской областей, Татарстана, Бурятии, Чечни, КБР, Хабаровского, Краснодарского, Ставропольского и Пермского краев."Учитель года России" - одно из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. Данный конкурс влияет на популяризацию профессии и повышение статуса учителя, а также способствует укреплению дружеских отношений между участниками педагогического сообщества всей нашей страны", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.Теперь лауреаты продолжат участие в конкурсе и сразятся за звание "Учитель года -2021". Педагогам предстоят испытания "Классный час" на площадке исторического парка "Россия - моя история" и "Мастер-класс" на камерной сцене Ростовского музыкального театра. По итогам этих испытаний будут выбраны пять призеров. Имя победителя станет известно 10 октября на праздничном концерте в Государственном Кремлевском Дворце.Другие новости региона читайте здесь&gt;&gt;
https://ria.ru/20210901/shkola-1748167476.html
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общество, школа, ростов-на-дону, ростовская область, государственный кремлевский дворец, россия
11:43 30.09.2021
 
Ростовский педагог вошла в число лауреатов конкурса "Учитель года России"

Ростовский педагог Кочарян вошла в число лауреатов конкурса "Учитель года России"

© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости. Учитель истории из Ростовской области Элен Кочарян вошла в число лауреатов всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021", сообщает правительство региона.
Финальный этап конкурса стартовал в Ростовской области 25 сентября. Регион был выбран исходя из того, что в прошлом году абсолютным победителем "Учитель года России" стал преподаватель Михаил Гуров из Ростова-на-Дону. В текущем году в финал конкурса прошли 85 педагогов со всей страны.
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По итогам двух первых конкурсных испытаний были выбраны 15 лауреатов. "В число объявленных лауреатов вошла Элен Кочарян, учитель истории юридической гимназии №9 имени Сперанского", - говорится в сообщении. Помимо нее лауреатами стали учителя из Москвы, Астраханской, Ульяновской, Ленинградской, Тюменской и Иркутской областей, Татарстана, Бурятии, Чечни, КБР, Хабаровского, Краснодарского, Ставропольского и Пермского краев.
"Учитель года России" - одно из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. Данный конкурс влияет на популяризацию профессии и повышение статуса учителя, а также способствует укреплению дружеских отношений между участниками педагогического сообщества всей нашей страны", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
Теперь лауреаты продолжат участие в конкурсе и сразятся за звание "Учитель года -2021". Педагогам предстоят испытания "Классный час" на площадке исторического парка "Россия - моя история" и "Мастер-класс" на камерной сцене Ростовского музыкального театра. По итогам этих испытаний будут выбраны пять призеров. Имя победителя станет известно 10 октября на праздничном концерте в Государственном Кремлевском Дворце.
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