https://ria.ru/20210930/uchitel-1752455316.html

Ростовский педагог вошла в число лауреатов конкурса "Учитель года России"

Ростовский педагог вошла в число лауреатов конкурса "Учитель года России" - РИА Новости, 30.09.2021

Ростовский педагог вошла в число лауреатов конкурса "Учитель года России"

Учитель истории из Ростовской области Элен Кочарян вошла в число лауреатов всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021", сообщает правительство региона. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:43

2021-09-30T11:43

2021-09-30T11:43

ростовская область

общество

школа

ростов-на-дону

ростовская область

государственный кремлевский дворец

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:31:3072:1758_1920x0_80_0_0_7cd77184f48a4c37648dd84af06252dd.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости. Учитель истории из Ростовской области Элен Кочарян вошла в число лауреатов всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021", сообщает правительство региона.Финальный этап конкурса стартовал в Ростовской области 25 сентября. Регион был выбран исходя из того, что в прошлом году абсолютным победителем "Учитель года России" стал преподаватель Михаил Гуров из Ростова-на-Дону. В текущем году в финал конкурса прошли 85 педагогов со всей страны.По итогам двух первых конкурсных испытаний были выбраны 15 лауреатов. "В число объявленных лауреатов вошла Элен Кочарян, учитель истории юридической гимназии №9 имени Сперанского", - говорится в сообщении. Помимо нее лауреатами стали учителя из Москвы, Астраханской, Ульяновской, Ленинградской, Тюменской и Иркутской областей, Татарстана, Бурятии, Чечни, КБР, Хабаровского, Краснодарского, Ставропольского и Пермского краев."Учитель года России" - одно из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. Данный конкурс влияет на популяризацию профессии и повышение статуса учителя, а также способствует укреплению дружеских отношений между участниками педагогического сообщества всей нашей страны", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.Теперь лауреаты продолжат участие в конкурсе и сразятся за звание "Учитель года -2021". Педагогам предстоят испытания "Классный час" на площадке исторического парка "Россия - моя история" и "Мастер-класс" на камерной сцене Ростовского музыкального театра. По итогам этих испытаний будут выбраны пять призеров. Имя победителя станет известно 10 октября на праздничном концерте в Государственном Кремлевском Дворце.Другие новости региона читайте здесь>>

https://ria.ru/20210901/shkola-1748167476.html

https://ria.ru/20210924/urok-1751576592.html

ростов-на-дону

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, школа, ростов-на-дону, ростовская область, государственный кремлевский дворец, россия