Ростовский педагог вошла в число лауреатов конкурса "Учитель года России"
Ростовский педагог Кочарян вошла в число лауреатов конкурса "Учитель года России"
© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости. Учитель истории из Ростовской области Элен Кочарян вошла в число лауреатов всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021", сообщает правительство региона.
Финальный этап конкурса стартовал в Ростовской области 25 сентября. Регион был выбран исходя из того, что в прошлом году абсолютным победителем "Учитель года России" стал преподаватель Михаил Гуров из Ростова-на-Дону. В текущем году в финал конкурса прошли 85 педагогов со всей страны.
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По итогам двух первых конкурсных испытаний были выбраны 15 лауреатов. "В число объявленных лауреатов вошла Элен Кочарян, учитель истории юридической гимназии №9 имени Сперанского", - говорится в сообщении. Помимо нее лауреатами стали учителя из Москвы, Астраханской, Ульяновской, Ленинградской, Тюменской и Иркутской областей, Татарстана, Бурятии, Чечни, КБР, Хабаровского, Краснодарского, Ставропольского и Пермского краев.
"Учитель года России" - одно из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. Данный конкурс влияет на популяризацию профессии и повышение статуса учителя, а также способствует укреплению дружеских отношений между участниками педагогического сообщества всей нашей страны", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
Теперь лауреаты продолжат участие в конкурсе и сразятся за звание "Учитель года -2021". Педагогам предстоят испытания "Классный час" на площадке исторического парка "Россия - моя история" и "Мастер-класс" на камерной сцене Ростовского музыкального театра. По итогам этих испытаний будут выбраны пять призеров. Имя победителя станет известно 10 октября на праздничном концерте в Государственном Кремлевском Дворце.
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