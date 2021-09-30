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"Я тебя люблю": что известно о тройном убийстве под Оренбургом
"Я тебя люблю": что известно о тройном убийстве под Оренбургом - РИА Новости, 30.09.2021
"Я тебя люблю": что известно о тройном убийстве под Оренбургом
В Гае Оренбургской области расследуют убийство трех студенток медицинского колледжа. Тела двоих обнаружили в квартире, третьей — во дворе дома. Все — с... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T18:27
2021-09-30T18:27
2021-09-30T18:59
общество
убийство
оренбургская область
гай
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Мария Марикян. В Гае Оренбургской области расследуют убийство трех студенток медицинского колледжа. Тела двоих обнаружили в квартире, третьей — во дворе дома. Все — с множественными колото-резаными ранами в области груди и живота. Полиции сообщили об этом пожарные, прибывшие на вызов: горела квартира, в которой жили девушки. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.Железное алибиПожар в многоквартирном доме на улице Молодежной вспыхнул в ночь на 30 сентября. Потушили его в 04:45 утра. В обгоревшей квартире спасатели обнаружили тела 17-летней Азизы (имя несовершеннолетней изменено), 18-летней Адили К. Девятнадцатилетнюю Зульфию С. вскоре нашли неподалеку — во дворе.Сначала сообщали, что неизвестный зарубил девушек топором и скрылся с места преступления, устроив поджог. Помощник руководителя регионального следственного управления СК России Радик Галимов опроверг эту информацию. И уточнил: по версии следователей, орудием убийства стал кухонный нож.Соседи погибших криков или звуков борьбы не слышали. "Этих троих девчонок я встречал довольно часто. Вежливые, всегда здоровались", — отмечает один из них.Эвакуацию не объявляли: быстро прибывшие пожарные сразу локализовали очаг и залили пламя. Причину возгорания выясняют — версия поджога приоритетная.В Сети распространили фото предполагаемого убийцы — 18-летнего уроженца Башкирии Анвара С. В СМИ появилась информация, что по делу также разыскивается его старший брат. Реакции долго ждать не пришлось — молодые люди сами связались с оперативниками. У них алиби: в момент убийства оба находились в Уфе."Прилежные и спокойные"Азиза, Адиля и Зульфия учились на третьем курсе филиала Орского медколледжа в Гае. Приехали из Башкирии, вместе снимали квартиру.Опрошенные РИА Новости студенты учебного заведения говорят, что девушки занятия не пропускали, конфликтов с одногруппниками, во всяком случае на публике, не было.В медколледже добавили, что сейчас многим учащимся оказывают психологическую помощь.Из троих погибших активна в соцсети была только Азиза. Последняя публикация в ее инстаграме — фото со старшими сестрами. Накануне вечером она выложила сториз — селфи с однокурсницей, сделанное в аудитории. Вскоре после убийства родные ограничили доступ к странице Азизы.Последнее SMSИзвестно, что девушка встречалась со старшим братом Анвара С. Ильнаром. "Я тебя люблю", — последнее сообщение, которое она отправила ему вечером 29-го числа.По словам Антона (имя несовершеннолетнего изменено), близко знакомого с братьями, младший с убитыми студентками не общался. "Это точно не он. Они были в восьми часах езды от Гая, — говорит он. — У Ильнара с Азизой все было хорошо. Вечером они созванивались по видео. Все как обычно — готовились ко сну, утром на учебу, ничего подозрительного".Антон уточнил, что Азиза с Адилей вместе приехали из башкирской деревни Туембетово, а с Зульфией подружились уже во время учебы. Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился оказать помощь родственникам погибших и выразил соболезнования.В уголовном деле о тройном убийстве подозреваемых пока нет, следствие изучает несколько версий. СК опубликовал ролик из квартиры девушек: на кадрах видно, что территорию вокруг дома оградили, следователи проводят опись предметов в разных комнатах.В Гай выехали наиболее опытные сотрудники уголовного розыска и руководители областных главков МВД и СК. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль.
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общество, убийство, оренбургская область, гай
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Мария Марикян. В Гае Оренбургской области расследуют убийство трех студенток медицинского колледжа. Тела двоих обнаружили в квартире, третьей — во дворе дома. Все — с множественными колото-резаными ранами в области груди и живота. Полиции сообщили об этом пожарные, прибывшие на вызов: горела квартира, в которой жили девушки. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.
Железное алиби
Пожар в многоквартирном доме на улице Молодежной вспыхнул в ночь на 30 сентября. Потушили его в 04:45 утра. В обгоревшей квартире спасатели обнаружили тела 17-летней Азизы (имя несовершеннолетней изменено), 18-летней Адили К. Девятнадцатилетнюю Зульфию С. вскоре нашли неподалеку — во дворе.
Сначала сообщали, что неизвестный зарубил девушек топором и скрылся с места преступления, устроив поджог. Помощник руководителя регионального следственного управления СК России Радик Галимов опроверг эту информацию. И уточнил: по версии следователей, орудием убийства стал кухонный нож.
Соседи погибших криков или звуков борьбы не слышали. "Этих троих девчонок я встречал довольно часто. Вежливые, всегда здоровались", — отмечает один из них.
Эвакуацию не объявляли: быстро прибывшие пожарные сразу локализовали очаг и залили пламя. Причину возгорания выясняют — версия поджога приоритетная.
В Сети распространили фото предполагаемого убийцы — 18-летнего уроженца Башкирии Анвара С. В СМИ появилась информация, что по делу также разыскивается его старший брат. Реакции долго ждать не пришлось — молодые люди сами связались с оперативниками. У них алиби: в момент убийства оба находились в Уфе.
"Прилежные и спокойные"
Азиза, Адиля и Зульфия учились на третьем курсе филиала Орского медколледжа в Гае. Приехали из Башкирии, вместе снимали квартиру.
Опрошенные РИА Новости студенты учебного заведения говорят, что девушки занятия не пропускали, конфликтов с одногруппниками, во всяком случае на публике, не было.
"Все из хороших, благополучных семей. У нас есть общежитие, условия неплохие, но они от него отказались. Возможно, их не устраивало, что там режим — вечером надо вернуться до определенного времени, — рассказывает Светлана (имя несовершеннолетней изменено). — Участвовали во всех наших студенческих мероприятиях. Прилежные и спокойные".
В медколледже добавили, что сейчас многим учащимся оказывают психологическую помощь.
Из троих погибших активна в соцсети была только Азиза. Последняя публикация в ее инстаграме — фото со старшими сестрами. Накануне вечером она выложила сториз — селфи с однокурсницей, сделанное в аудитории. Вскоре после убийства родные ограничили доступ к странице Азизы.
Последнее SMS
Известно, что девушка встречалась со старшим братом Анвара С. Ильнаром. "Я тебя люблю", — последнее сообщение, которое она отправила ему вечером 29-го числа.
По словам Антона (имя несовершеннолетнего изменено), близко знакомого с братьями, младший с убитыми студентками не общался. "Это точно не он. Они были в восьми часах езды от Гая, — говорит он. — У Ильнара с Азизой все было хорошо. Вечером они созванивались по видео. Все как обычно — готовились ко сну, утром на учебу, ничего подозрительного".
Антон уточнил, что Азиза с Адилей вместе приехали из башкирской деревни Туембетово, а с Зульфией подружились уже во время учебы. Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился оказать помощь родственникам погибших и выразил соболезнования.
В уголовном деле о тройном убийстве подозреваемых пока нет, следствие изучает несколько версий. СК опубликовал ролик из квартиры девушек: на кадрах видно, что территорию вокруг дома оградили, следователи проводят опись предметов в разных комнатах.
В Гай выехали наиболее опытные сотрудники уголовного розыска и руководители областных главков МВД и СК. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль.