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В Петербурге арестовали гражданку Узбекистана, выбросившую младенца в реку
В Петербурге арестовали гражданку Узбекистана, выбросившую младенца в реку - РИА Новости, 30.09.2021
В Петербурге арестовали гражданку Узбекистана, выбросившую младенца в реку
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение об аресте гражданки Узбекистана, которая родила в кустах девочку, завернула ее в пакет и выбросила в реку РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T16:40
2021-09-30T16:41
происшествия
санкт-петербург
узбекистан
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение об аресте гражданки Узбекистана, которая родила в кустах девочку, завернула ее в пакет и выбросила в реку Ижора, сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Колпинский суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Наргизы Хамроевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 (Убийство матерью новорожденного ребенка) УК РФ", - говорится в сообщении.По версии следствия, женщина ночью 22 сентября в кустах около дома родила дочь, после чего закутала ее в пеленку, поместила в пакет и выкинула в реку Ижора.В ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что 36-летней гражданке Узбекистана предъявлено обвинение в убийстве своего новорождённого ребенка.На суде женщина пояснила, что раскаивается в содеянном, скрываться не будет, имеет двоих малолетних детей.
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происшествия, санкт-петербург, узбекистан
16:40 30.09.2021 (обновлено: 16:41 30.09.2021)
 
В Петербурге арестовали гражданку Узбекистана, выбросившую младенца в реку

В Петербурге арестовали гражданку Узбекистана, которая родила дочь и выбросила ее в реку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение об аресте гражданки Узбекистана, которая родила в кустах девочку, завернула ее в пакет и выбросила в реку Ижора, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Колпинский суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Наргизы Хамроевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 (Убийство матерью новорожденного ребенка) УК РФ", - говорится в сообщении.
По версии следствия, женщина ночью 22 сентября в кустах около дома родила дочь, после чего закутала ее в пеленку, поместила в пакет и выкинула в реку Ижора.
В ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что 36-летней гражданке Узбекистана предъявлено обвинение в убийстве своего новорождённого ребенка.
На суде женщина пояснила, что раскаивается в содеянном, скрываться не будет, имеет двоих малолетних детей.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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