https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752521093.html

В Петербурге арестовали гражданку Узбекистана, выбросившую младенца в реку

В Петербурге арестовали гражданку Узбекистана, выбросившую младенца в реку - РИА Новости, 30.09.2021

В Петербурге арестовали гражданку Узбекистана, выбросившую младенца в реку

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение об аресте гражданки Узбекистана, которая родила в кустах девочку, завернула ее в пакет и выбросила в реку РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T16:40

2021-09-30T16:40

2021-09-30T16:41

происшествия

санкт-петербург

узбекистан

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение об аресте гражданки Узбекистана, которая родила в кустах девочку, завернула ее в пакет и выбросила в реку Ижора, сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Колпинский суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Наргизы Хамроевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 (Убийство матерью новорожденного ребенка) УК РФ", - говорится в сообщении.По версии следствия, женщина ночью 22 сентября в кустах около дома родила дочь, после чего закутала ее в пеленку, поместила в пакет и выкинула в реку Ижора.В ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что 36-летней гражданке Узбекистана предъявлено обвинение в убийстве своего новорождённого ребенка.На суде женщина пояснила, что раскаивается в содеянном, скрываться не будет, имеет двоих малолетних детей.

https://ria.ru/20210910/musoroprovod-1749580803.html

санкт-петербург

узбекистан

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происшествия, санкт-петербург, узбекистан