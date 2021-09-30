https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752490237.html

В СК рассказали о расследовании убийства студенток в Оренбургской области

В СК рассказали о расследовании убийства студенток в Оренбургской области - РИА Новости, 30.09.2021

В СК рассказали о расследовании убийства студенток в Оренбургской области

Подозреваемых в убийстве трех студенток медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области на данный момент нет, заявили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T14:25

2021-09-30T14:25

2021-09-30T14:25

происшествия

оренбургская область

уфа

следственный комитет россии (ск рф)

россия

убийство трех девушек в оренбургской области

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Подозреваемых в убийстве трех студенток медицинского колледжа в городе Гай Оренбургской области на данный момент нет, заявили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.Ранее СМИ сообщили, что по делу разыскиваются 18-летний уроженец Башкирии и его старший брат, однако выяснилось, что у них есть алиби – в момент убийства они были в Уфе."Расследование продолжается, проверяются версии следственным путем, подозреваемых в настоящее время в рамках дела не имеется", - заявил старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Радик Галимов.Он отказался комментировать публикации в прессе. "СМИ выдвинули версию сначала одну, сейчас СМИ сами ее опровергли. СМИ свое параллельное расследование проводят", - заметил собеседник.Двух девушек нашли убитыми в квартире сегодня рано утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет – они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. У всех - колото-резаные раны груди и живота. Орудие убийства – кухонный нож – нашли на месте преступления.

https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752432700.html

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происшествия, оренбургская область, уфа, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство трех девушек в оренбургской области