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На месте убийства трех девушек в Оренбургской области нашли нож
На месте убийства трех девушек в Оренбургской области нашли нож - РИА Новости, 30.09.2021
На месте убийства трех девушек в Оренбургской области нашли нож
Кухонный нож – орудие преступления – нашли на месте убийства трех студенток медицинского колледжа в городе Гай, сообщили РИА Новости в следственном управлении... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:18
2021-09-30T12:30
происшествия
оренбургская область
убийство трех девушек в оренбургской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Кухонный нож – орудие преступления – нашли на месте убийства трех студенток медицинского колледжа в городе Гай, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Оренбургской области."Орудие убийства – нож - нашли на месте преступления… Нож по виду кухонный", - сказал агентству старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Радик Галимов.Ранее он опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что студентки в Гае были убиты топором: у всех многочисленные колото-резаные раны груди и живота.Галимов также отметил, что подозреваемых по делу пока нет. По его словам, рассматриваются различные версии случившегося, "они проверяются следственным путем".Двух девушек нашли убитыми в квартире сегодня рано утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной. Тело третьей студентки лежало во дворе дома.Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет – они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. Возбуждено уголовное дело, убийцу или убийц ищут.
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происшествия, оренбургская область, убийство трех девушек в оренбургской области
12:18 30.09.2021 (обновлено: 12:30 30.09.2021)
 
На месте убийства трех девушек в Оренбургской области нашли нож

На месте убийства трех студенток медколледжа в Оренбургской области нашли нож

© СК РФСотрудники полиции на месте убийства трех девушек в городе Гай Оренбургской области. Кадр видео
Сотрудники полиции на месте убийства трех девушек в городе Гай Оренбургской области. Кадр видео
© СК РФ
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Кухонный нож – орудие преступления – нашли на месте убийства трех студенток медицинского колледжа в городе Гай, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Оренбургской области.
"Орудие убийства – нож - нашли на месте преступления… Нож по виду кухонный", - сказал агентству старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Радик Галимов.
Ранее он опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что студентки в Гае были убиты топором: у всех многочисленные колото-резаные раны груди и живота.
Галимов также отметил, что подозреваемых по делу пока нет. По его словам, рассматриваются различные версии случившегося, "они проверяются следственным путем".
Двух девушек нашли убитыми в квартире сегодня рано утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной. Тело третьей студентки лежало во дворе дома.
Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет – они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. Возбуждено уголовное дело, убийцу или убийц ищут.
Сотрудник Следственного комитета на месте убийства трех девушек в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 09:31
Омбудсмен рассказала об убитых в Оренбургской области девушках
 
ПроисшествияОренбургская областьУбийство трех девушек в Оренбургской области
 
 
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