https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752463077.html

На месте убийства трех девушек в Оренбургской области нашли нож

На месте убийства трех девушек в Оренбургской области нашли нож - РИА Новости, 30.09.2021

На месте убийства трех девушек в Оренбургской области нашли нож

Кухонный нож – орудие преступления – нашли на месте убийства трех студенток медицинского колледжа в городе Гай, сообщили РИА Новости в следственном управлении... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:18

2021-09-30T12:18

2021-09-30T12:30

происшествия

оренбургская область

убийство трех девушек в оренбургской области

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Кухонный нож – орудие преступления – нашли на месте убийства трех студенток медицинского колледжа в городе Гай, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Оренбургской области."Орудие убийства – нож - нашли на месте преступления… Нож по виду кухонный", - сказал агентству старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Радик Галимов.Ранее он опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что студентки в Гае были убиты топором: у всех многочисленные колото-резаные раны груди и живота.Галимов также отметил, что подозреваемых по делу пока нет. По его словам, рассматриваются различные версии случившегося, "они проверяются следственным путем".Двух девушек нашли убитыми в квартире сегодня рано утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной. Тело третьей студентки лежало во дворе дома.Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет – они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. Возбуждено уголовное дело, убийцу или убийц ищут.

https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752432700.html

оренбургская область

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происшествия, оренбургская область, убийство трех девушек в оренбургской области