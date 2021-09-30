https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752463077.html
На месте убийства трех девушек в Оренбургской области нашли нож
На месте убийства трех девушек в Оренбургской области нашли нож - РИА Новости, 30.09.2021
На месте убийства трех девушек в Оренбургской области нашли нож
Кухонный нож – орудие преступления – нашли на месте убийства трех студенток медицинского колледжа в городе Гай, сообщили РИА Новости в следственном управлении... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:18
2021-09-30T12:18
2021-09-30T12:30
происшествия
оренбургская область
убийство трех девушек в оренбургской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Кухонный нож – орудие преступления – нашли на месте убийства трех студенток медицинского колледжа в городе Гай, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Оренбургской области."Орудие убийства – нож - нашли на месте преступления… Нож по виду кухонный", - сказал агентству старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Радик Галимов.Ранее он опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что студентки в Гае были убиты топором: у всех многочисленные колото-резаные раны груди и живота.Галимов также отметил, что подозреваемых по делу пока нет. По его словам, рассматриваются различные версии случившегося, "они проверяются следственным путем".Двух девушек нашли убитыми в квартире сегодня рано утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной. Тело третьей студентки лежало во дворе дома.Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет – они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. Возбуждено уголовное дело, убийцу или убийц ищут.
https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752432700.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, оренбургская область, убийство трех девушек в оренбургской области
12:18 30.09.2021 (обновлено: 12:30 30.09.2021)
На месте убийства трех девушек в Оренбургской области нашли нож
На месте убийства трех студенток медколледжа в Оренбургской области нашли нож
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости.
Кухонный нож – орудие преступления – нашли на месте убийства трех студенток медицинского колледжа в городе Гай
, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Оренбургской области
.
"Орудие убийства – нож - нашли на месте преступления… Нож по виду кухонный", - сказал агентству старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Радик Галимов.
Ранее он опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что студентки в Гае были убиты топором: у всех многочисленные колото-резаные раны груди и живота.
Галимов также отметил, что подозреваемых по делу пока нет. По его словам, рассматриваются различные версии случившегося, "они проверяются следственным путем".
Двух девушек нашли убитыми в квартире сегодня рано утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной. Тело третьей студентки лежало во дворе дома.
Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет – они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. Возбуждено уголовное дело, убийцу или убийц ищут.