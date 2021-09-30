https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752450106.html

На месте пожара в Оренбургской области нашли тела трех девушек

На месте пожара в Оренбургской области нашли тела трех девушек - РИА Новости, 30.09.2021

На месте пожара в Оренбургской области нашли тела трех девушек

В городе Гае (Оренбургская область) обнаружили убитыми трех девушек — студенток медицинского колледжа, сообщается на сайте регионального управления... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:44

2021-09-30T11:44

2021-09-30T11:45

происшествия

оренбургская область

гай

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

убийство трех девушек в оренбургской области

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В городе Гае (Оренбургская область) обнаружили убитыми трех девушек — студенток медицинского колледжа, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.Это произошло минувшей ночью, примерно в 4:45, когда в одном из домов по улице Молодежной потушили пожар. Два тела нашли в квартире, третье — во дворе дома. Как выяснилось, погибшие — это девушки 17, 18 и 19 лет. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру. У всех трех обнаружили признаки насильственной смерти — многочисленные колото-резаные раны в области грудной клетки и живота.В филиале Орского медколледжа в Гае подтвердили, что все три девушки были их студентками. "Девочки хорошие были", — сказали в учебной части, добавив, что "вся информация только у заведующей, а ее сейчас опрашивает полиция".По словам собеседницы агентства, учащимся колледжа уже оказывают психологическую помощь.Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова рассказала, что девушки приехали в Гай из Башкирии. "Преподаватели дают хорошие характеристики. Сейчас мы связываемся с их семьями, чтобы помочь, в чем это возможно", — написала она в Instagram.Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов помочь родным убитых.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". В Гай выехали наиболее опытные сотрудники уголовного розыска и руководители областных главков МВД и СК. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль.

https://ria.ru/20210930/podrobnosti-1752450898.html

оренбургская область

гай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оренбургская область, гай, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), убийство трех девушек в оренбургской области