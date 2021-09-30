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На месте пожара в Оренбургской области нашли тела трех девушек
На месте пожара в Оренбургской области нашли тела трех девушек - РИА Новости, 30.09.2021
На месте пожара в Оренбургской области нашли тела трех девушек
В городе Гае (Оренбургская область) обнаружили убитыми трех девушек — студенток медицинского колледжа, сообщается на сайте регионального управления... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:44
2021-09-30T11:45
происшествия
оренбургская область
гай
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
убийство трех девушек в оренбургской области
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В городе Гае (Оренбургская область) обнаружили убитыми трех девушек — студенток медицинского колледжа, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.Это произошло минувшей ночью, примерно в 4:45, когда в одном из домов по улице Молодежной потушили пожар. Два тела нашли в квартире, третье — во дворе дома. Как выяснилось, погибшие — это девушки 17, 18 и 19 лет. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру. У всех трех обнаружили признаки насильственной смерти — многочисленные колото-резаные раны в области грудной клетки и живота.В филиале Орского медколледжа в Гае подтвердили, что все три девушки были их студентками. "Девочки хорошие были", — сказали в учебной части, добавив, что "вся информация только у заведующей, а ее сейчас опрашивает полиция".По словам собеседницы агентства, учащимся колледжа уже оказывают психологическую помощь.Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова рассказала, что девушки приехали в Гай из Башкирии. "Преподаватели дают хорошие характеристики. Сейчас мы связываемся с их семьями, чтобы помочь, в чем это возможно", — написала она в Instagram.Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов помочь родным убитых.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". В Гай выехали наиболее опытные сотрудники уголовного розыска и руководители областных главков МВД и СК. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль.
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происшествия, оренбургская область, гай, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), убийство трех девушек в оренбургской области
11:44 30.09.2021 (обновлено: 11:45 30.09.2021)
 
На месте пожара в Оренбургской области нашли тела трех девушек

На месте пожара в Оренбургской области нашли тела трех убитых студенток медколледжа

© Фото : СУ СК по Оренбургской областиСотрудник Следственного комитета на месте убийства трех девушек в Оренбургской области
Сотрудник Следственного комитета на месте убийства трех девушек в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : СУ СК по Оренбургской области
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В городе Гае (Оренбургская область) обнаружили убитыми трех девушек — студенток медицинского колледжа, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Это произошло минувшей ночью, примерно в 4:45, когда в одном из домов по улице Молодежной потушили пожар. Два тела нашли в квартире, третье — во дворе дома.
Как выяснилось, погибшие — это девушки 17, 18 и 19 лет. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру. У всех трех обнаружили признаки насильственной смерти — многочисленные колото-резаные раны в области грудной клетки и живота.
В филиале Орского медколледжа в Гае подтвердили, что все три девушки были их студентками.
"Девочки хорошие были", — сказали в учебной части, добавив, что "вся информация только у заведующей, а ее сейчас опрашивает полиция".
По словам собеседницы агентства, учащимся колледжа уже оказывают психологическую помощь.
Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова рассказала, что девушки приехали в Гай из Башкирии.
"Преподаватели дают хорошие характеристики. Сейчас мы связываемся с их семьями, чтобы помочь, в чем это возможно", — написала она в Instagram.
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов помочь родным убитых.
"Не могу представить, что чувствуют родители погибших девушек. Ужасная трагедия. Сейчас важно поддержать семьи и оказать им всю необходимую помощь", — заявил он.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". В Гай выехали наиболее опытные сотрудники уголовного розыска и руководители областных главков МВД и СК. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль.
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ПроисшествияОренбургская областьГайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Убийство трех девушек в Оренбургской области
 
 
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