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Глава Башкирии прокомментировал убийство трех девушек под Оренбургом
Глава Башкирии прокомментировал убийство трех девушек под Оренбургом - РИА Новости, 30.09.2021
Глава Башкирии прокомментировал убийство трех девушек под Оренбургом
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов оказать всю необходимую помощь родным погибших в Оренбургской области девушек,... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:39
2021-09-30T10:49
происшествия
оренбург
оренбургская область
гай
убийство трех девушек в оренбургской области
радий хабиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов оказать всю необходимую помощь родным погибших в Оренбургской области девушек, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.Ранее уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова сообщила, что убитые в Оренбургской области студентки родом из Башкирии, в Гай они приехали учиться.Рано утром 30 сентября в 04.45 после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области обнаружены тела двоих проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Как сообщили РИА Новости в региональном СУСК, погибшие - 17, 18 и 19 лет – студентки медколледжа, они втроем снимали квартиру.
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Следственные действия на месте убийства трех человек в Оренбургской области
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о насильственной смерти троих человек возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Установлено, что 30 сентября 2021 года 04.45 часов после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями. Следственной группой в составе следователей и сотрудников отдела криминалистики производятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, для координации действий личного состава осуществлен выезд руководства следственного управления.
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происшествия, оренбург, оренбургская область, гай, убийство трех девушек в оренбургской области, видео, радий хабиров
Глава Башкирии прокомментировал убийство трех девушек под Оренбургом
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов оказать всю необходимую помощь родным погибших в Оренбургской области девушек, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
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10:39 30.09.2021 (обновлено: 10:49 30.09.2021)
 
Глава Башкирии прокомментировал убийство трех девушек под Оренбургом

Глава Башкирии Хабиров назвал убийство трех девушек под Оренбургом ужасной трагедией

© СК РФСотрудники полиции на месте убийства трех девушек в городе Гай Оренбургской области. Кадр видео
Сотрудники полиции на месте убийства трех девушек в городе Гай Оренбургской области. Кадр видео
© СК РФ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов оказать всю необходимую помощь родным погибших в Оренбургской области девушек, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
"Не могу представить, что чувствуют родители погибших девушек. Ужасная трагедия. Сейчас важно поддержать семьи и оказать им всю необходимую помощь", - цитирует пресс-служба слова Хабирова.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова сообщила, что убитые в Оренбургской области студентки родом из Башкирии, в Гай они приехали учиться.
Рано утром 30 сентября в 04.45 после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области обнаружены тела двоих проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Как сообщили РИА Новости в региональном СУСК, погибшие - 17, 18 и 19 лет – студентки медколледжа, они втроем снимали квартиру.
 
ПроисшествияОренбургОренбургская областьГайУбийство трех девушек в Оренбургской областиРадий Хабиров
 
 
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