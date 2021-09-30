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Глава Башкирии прокомментировал убийство трех девушек под Оренбургом

Глава Башкирии прокомментировал убийство трех девушек под Оренбургом - РИА Новости, 30.09.2021

Глава Башкирии прокомментировал убийство трех девушек под Оренбургом

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов оказать всю необходимую помощь родным погибших в Оренбургской области девушек,... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T10:39

2021-09-30T10:39

2021-09-30T10:49

происшествия

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убийство трех девушек в оренбургской области

радий хабиров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов оказать всю необходимую помощь родным погибших в Оренбургской области девушек, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.Ранее уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова сообщила, что убитые в Оренбургской области студентки родом из Башкирии, в Гай они приехали учиться.Рано утром 30 сентября в 04.45 после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области обнаружены тела двоих проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Как сообщили РИА Новости в региональном СУСК, погибшие - 17, 18 и 19 лет – студентки медколледжа, они втроем снимали квартиру.

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Следственные действия на месте убийства трех человек в Оренбургской области Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о насильственной смерти троих человек возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Установлено, что 30 сентября 2021 года 04.45 часов после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями. Следственной группой в составе следователей и сотрудников отдела криминалистики производятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, для координации действий личного состава осуществлен выезд руководства следственного управления. 2021-09-30T10:39 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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