https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752435216.html
В Приамурье задержали подозреваемых в двойном убийстве
В Приамурье задержали подозреваемых в двойном убийстве - РИА Новости, 30.09.2021
В Приамурье задержали подозреваемых в двойном убийстве
Семнадцатилетний юноша и 50-летняя жительница Амурской области задержаны по подозрению в убийстве двух человек, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T09:55
2021-09-30T09:55
2021-09-30T09:55
происшествия
шимановск
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Семнадцатилетний юноша и 50-летняя жительница Амурской области задержаны по подозрению в убийстве двух человек, сообщает региональное СУСК РФ.По подозрению в убийстве задержаны женщина 1970 года рождения и 17-летний подросток. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, в суд направлены ходатайства об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.В СУСК РИА Новости уточнили, что, предварительно, инцидент произошел после распития спиртного.Областное УМВД сообщает, что 17-летний юноша был ранее судим.
https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752427265.html
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происшествия, шимановск, амурская область
В Приамурье задержали подозреваемых в двойном убийстве
Двух человек задержали по подозрению в убийстве мужчины и женщины в приамурском Шимановске