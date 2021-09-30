https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752435216.html

В Приамурье задержали подозреваемых в двойном убийстве

В Приамурье задержали подозреваемых в двойном убийстве - РИА Новости, 30.09.2021

В Приамурье задержали подозреваемых в двойном убийстве

Семнадцатилетний юноша и 50-летняя жительница Амурской области задержаны по подозрению в убийстве двух человек, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T09:55

2021-09-30T09:55

2021-09-30T09:55

происшествия

шимановск

амурская область

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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Семнадцатилетний юноша и 50-летняя жительница Амурской области задержаны по подозрению в убийстве двух человек, сообщает региональное СУСК РФ.По подозрению в убийстве задержаны женщина 1970 года рождения и 17-летний подросток. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, в суд направлены ходатайства об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.В СУСК РИА Новости уточнили, что, предварительно, инцидент произошел после распития спиртного.Областное УМВД сообщает, что 17-летний юноша был ранее судим.

https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752427265.html

шимановск

амурская область

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происшествия, шимановск, амурская область