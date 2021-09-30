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В Приамурье задержали подозреваемых в двойном убийстве
В Приамурье задержали подозреваемых в двойном убийстве - РИА Новости, 30.09.2021
В Приамурье задержали подозреваемых в двойном убийстве
Семнадцатилетний юноша и 50-летняя жительница Амурской области задержаны по подозрению в убийстве двух человек, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T09:55
2021-09-30T09:55
происшествия
шимановск
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Семнадцатилетний юноша и 50-летняя жительница Амурской области задержаны по подозрению в убийстве двух человек, сообщает региональное СУСК РФ.По подозрению в убийстве задержаны женщина 1970 года рождения и 17-летний подросток. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, в суд направлены ходатайства об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.В СУСК РИА Новости уточнили, что, предварительно, инцидент произошел после распития спиртного.Областное УМВД сообщает, что 17-летний юноша был ранее судим.
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происшествия, шимановск, амурская область
09:55 30.09.2021
 
В Приамурье задержали подозреваемых в двойном убийстве

Двух человек задержали по подозрению в убийстве мужчины и женщины в приамурском Шимановске

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Семнадцатилетний юноша и 50-летняя жительница Амурской области задержаны по подозрению в убийстве двух человек, сообщает региональное СУСК РФ.

"Вечером 28 сентября 2021 года во дворе одного из частных домов по улице Перская в городе Шимановске обнаружены тела мужчины 1981 года рождения и женщины 1976 года рождения с признаками криминальной смерти…. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.

По подозрению в убийстве задержаны женщина 1970 года рождения и 17-летний подросток. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, в суд направлены ходатайства об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В СУСК РИА Новости уточнили, что, предварительно, инцидент произошел после распития спиртного.
Областное УМВД сообщает, что 17-летний юноша был ранее судим.
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