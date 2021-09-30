https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752431081.html
В СК опровергли, что студентки в Оренбургской области были убиты топором
В СК опровергли, что студентки в Оренбургской области были убиты топором - РИА Новости, 30.09.2021
В СК опровергли, что студентки в Оренбургской области были убиты топором
СУСК РФ по Оренбургской области опровергает появившуюся в СМИ информацию о том, что студентки в Гае были убиты топором: у всех колото-резаные раны. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T09:21
2021-09-30T09:21
2021-09-30T10:20
происшествия
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
убийство трех девушек в оренбургской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. СУСК РФ по Оренбургской области опровергает появившуюся в СМИ информацию о том, что студентки в Гае были убиты топором: у всех колото-резаные раны.Рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома по улице Молодежной в Гае обнаружены тела двоих проживавших в ней девушек с признаками насильственной смерти, а во дворе - тело еще одной девушки с аналогичными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Как сообщили РИА Новости в региональном СУСК, трое погибших - студентки медколледжа в возрасте от 17 до 19 лет, они втроем снимали квартиру."Многочисленные колото-резаные раны в области грудной клетки и живота у всех троих", - сказал РИА Новости старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Радик Галимов в ответ на просьбу прокомментировать информацию в СМИ о том, что девушек зарубили топором.Прокуратура Оренбургской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства трех девушек в городе Гае, сообщается на сайте ведомства."Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор области Руслан Медведев и гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой области на контроль", - говорится в сообщении.По информации УМВД по Оренбургской области, сотрудники полиции ведут оперативно-разыскные мероприятия. "В город Гай выехали наиболее опытные сотрудники управления уголовного розыска и руководители УМВД России по Оренбургской области", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752428011.html
https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752431277.html
оренбургская область
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internet-group@rian.ru
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Следственные действия на месте убийства трех человек в Оренбургской области
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о насильственной смерти троих человек возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Установлено, что 30 сентября 2021 года 04.45 часов после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями.
Следственной группой в составе следователей и сотрудников отдела криминалистики производятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, для координации действий личного состава осуществлен выезд руководства следственного управления.
2021-09-30T09:21
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происшествия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство трех девушек в оренбургской области
09:21 30.09.2021 (обновлено: 10:20 30.09.2021)
В СК опровергли, что студентки в Оренбургской области были убиты топором
СК заявил о многочисленных колото-резаных ранах у убитых в Оренбургской области студенток