https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752431081.html

В СК опровергли, что студентки в Оренбургской области были убиты топором

В СК опровергли, что студентки в Оренбургской области были убиты топором - РИА Новости, 30.09.2021

В СК опровергли, что студентки в Оренбургской области были убиты топором

СУСК РФ по Оренбургской области опровергает появившуюся в СМИ информацию о том, что студентки в Гае были убиты топором: у всех колото-резаные раны. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T09:21

2021-09-30T09:21

2021-09-30T10:20

происшествия

оренбургская область

следственный комитет россии (ск рф)

убийство трех девушек в оренбургской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752437185_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d6f42fb0afd3eb940f268bcf5123c990.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. СУСК РФ по Оренбургской области опровергает появившуюся в СМИ информацию о том, что студентки в Гае были убиты топором: у всех колото-резаные раны.Рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома по улице Молодежной в Гае обнаружены тела двоих проживавших в ней девушек с признаками насильственной смерти, а во дворе - тело еще одной девушки с аналогичными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Как сообщили РИА Новости в региональном СУСК, трое погибших - студентки медколледжа в возрасте от 17 до 19 лет, они втроем снимали квартиру."Многочисленные колото-резаные раны в области грудной клетки и живота у всех троих", - сказал РИА Новости старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Радик Галимов в ответ на просьбу прокомментировать информацию в СМИ о том, что девушек зарубили топором.Прокуратура Оренбургской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства трех девушек в городе Гае, сообщается на сайте ведомства."Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор области Руслан Медведев и гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой области на контроль", - говорится в сообщении.По информации УМВД по Оренбургской области, сотрудники полиции ведут оперативно-разыскные мероприятия. "В город Гай выехали наиболее опытные сотрудники управления уголовного розыска и руководители УМВД России по Оренбургской области", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752428011.html

https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752431277.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Следственные действия на месте убийства трех человек в Оренбургской области Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о насильственной смерти троих человек возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Установлено, что 30 сентября 2021 года 04.45 часов после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями. Следственной группой в составе следователей и сотрудников отдела криминалистики производятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, для координации действий личного состава осуществлен выезд руководства следственного управления. 2021-09-30T09:21 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство трех девушек в оренбургской области