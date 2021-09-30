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Почти 14 млн тюльпанов украсят Москву весной
Почти 14 млн тюльпанов украсят Москву весной - РИА Новости, 30.09.2021
Почти 14 млн тюльпанов украсят Москву весной
Почти 14 миллионов тюльпанов украсят Москву весной, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:38
2021-09-30T14:48
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Почти 14 миллионов тюльпанов украсят Москву весной, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Запланирована высадка почти 14 миллионов тюльпанов, работы завершатся в октябре, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и городские общественные пространства", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что после высадки тюльпанов будут декорированы клумбы разноцветной древесной щепой. Она поможет защитить луковицы от сильных морозов и послужит украшением цветников."Запланирована высадка разных сортов тюльпанов. Среди них "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка", - дополняется в сообщении.
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цветы, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
10:38 30.09.2021 (обновлено: 14:48 30.09.2021)
 

Почти 14 млн тюльпанов украсят Москву весной

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТюльпаны
Тюльпаны - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Почти 14 миллионов тюльпанов украсят Москву весной, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Запланирована высадка почти 14 миллионов тюльпанов, работы завершатся в октябре, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур. Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тысяч квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и городские общественные пространства", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
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Отмечается, что после высадки тюльпанов будут декорированы клумбы разноцветной древесной щепой. Она поможет защитить луковицы от сильных морозов и послужит украшением цветников.
"Запланирована высадка разных сортов тюльпанов. Среди них "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЦветыМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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