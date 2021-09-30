https://ria.ru/20210930/tula-1752467725.html

В Туле признали законным отстранение непривитых заводчан от работы

В Туле признали законным отстранение непривитых заводчан от работы - РИА Новости, 30.09.2021

В Туле признали законным отстранение непривитых заводчан от работы

Пролетарский районный суд Тулы отказал в удовлетворении требований 14 работникам предприятия "Щегловский вал", которые оспаривали отстранение от работы из-за... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:36

2021-09-30T12:36

2021-09-30T17:24

распространение коронавируса

происшествия

тула

ао "щегловский вал"

вакцинация россиян от covid-19

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РЯЗАНЬ, 30 сен – РИА Новости. Пролетарский районный суд Тулы отказал в удовлетворении требований 14 работникам предприятия "Щегловский вал", которые оспаривали отстранение от работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса, сообщило управление судебного департамента в регионе.В начале августа управление судебного департамента в Тульской области сообщило, что в производстве Пролетарского районного суда Тулы находятся 18 исков работников к АО "Щегловский вал". По словам истцов, в связи с отказом от профилактических прививок от COVID-19 они были отстранены от работы без сохранения зарплаты. Они просили признать отстранение от работы незаконным, отменить приказ об отстранении от работы, обязать ответчика допустить их к работе, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда.Тогда же в правительстве Тульской области сообщили РИА Новости, что предприятие работает в штатном режиме, вакцинацию там прошли более 80 процентов сотрудников, всего на заводе работают чуть более двух тысяч человек. Один человек, как уточнили РИА Новости в региональном управлении судебного департамента, от иска отказался."Пролетарский районный суд Тулы рассмотрел 14 исков работников к АО "Щегловский вал" о признании отстранения от работы незаконным, а также отложил на 1 октября 2021 года рассмотрение одного иска работника к АО "Щегловский вал", — говорится в сообщении.Уточняется, что в ходе рассмотрения 12 гражданских дел по искам 14 работников "судом были постановлены решения об отказе в удовлетворении исковых требований". Решения не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном законом порядке.Заседания еще по двум искам, как указано на сайте Пролетарского районного суда Тулы, назначены на 1 октября.

https://ria.ru/20210619/otstranenie-1737734399.html

https://ria.ru/20210906/vaktsinatsiya-1748946220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тула, ао "щегловский вал", вакцинация россиян от covid-19