https://ria.ru/20210930/tula-1752467725.html
В Туле признали законным отстранение непривитых заводчан от работы
В Туле признали законным отстранение непривитых заводчан от работы - РИА Новости, 30.09.2021
В Туле признали законным отстранение непривитых заводчан от работы
Пролетарский районный суд Тулы отказал в удовлетворении требований 14 работникам предприятия "Щегловский вал", которые оспаривали отстранение от работы из-за... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:36
2021-09-30T12:36
2021-09-30T17:24
распространение коронавируса
происшествия
тула
ао "щегловский вал"
вакцинация россиян от covid-19
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РЯЗАНЬ, 30 сен – РИА Новости. Пролетарский районный суд Тулы отказал в удовлетворении требований 14 работникам предприятия "Щегловский вал", которые оспаривали отстранение от работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса, сообщило управление судебного департамента в регионе.В начале августа управление судебного департамента в Тульской области сообщило, что в производстве Пролетарского районного суда Тулы находятся 18 исков работников к АО "Щегловский вал". По словам истцов, в связи с отказом от профилактических прививок от COVID-19 они были отстранены от работы без сохранения зарплаты. Они просили признать отстранение от работы незаконным, отменить приказ об отстранении от работы, обязать ответчика допустить их к работе, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда.Тогда же в правительстве Тульской области сообщили РИА Новости, что предприятие работает в штатном режиме, вакцинацию там прошли более 80 процентов сотрудников, всего на заводе работают чуть более двух тысяч человек. Один человек, как уточнили РИА Новости в региональном управлении судебного департамента, от иска отказался."Пролетарский районный суд Тулы рассмотрел 14 исков работников к АО "Щегловский вал" о признании отстранения от работы незаконным, а также отложил на 1 октября 2021 года рассмотрение одного иска работника к АО "Щегловский вал", — говорится в сообщении.Уточняется, что в ходе рассмотрения 12 гражданских дел по искам 14 работников "судом были постановлены решения об отказе в удовлетворении исковых требований". Решения не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном законом порядке.Заседания еще по двум искам, как указано на сайте Пролетарского районного суда Тулы, назначены на 1 октября.
https://ria.ru/20210619/otstranenie-1737734399.html
https://ria.ru/20210906/vaktsinatsiya-1748946220.html
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РИА Новости
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происшествия, тула, ао "щегловский вал", вакцинация россиян от covid-19
12:36 30.09.2021 (обновлено: 17:24 30.09.2021)
В Туле признали законным отстранение непривитых заводчан от работы
Суд Тулы отказал в иске заводчанам, отстраненным от работы из-за отказа прививаться
РЯЗАНЬ, 30 сен – РИА Новости. Пролетарский районный суд Тулы отказал в удовлетворении требований 14 работникам предприятия "Щегловский вал", которые оспаривали отстранение от работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса, сообщило управление судебного департамента в регионе.
В начале августа управление судебного департамента в Тульской области сообщило, что в производстве Пролетарского районного суда Тулы находятся 18 исков работников к АО "Щегловский вал". По словам истцов, в связи с отказом от профилактических прививок от COVID-19 они были отстранены от работы без сохранения зарплаты. Они просили признать отстранение от работы незаконным, отменить приказ об отстранении от работы, обязать ответчика допустить их к работе, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда.
Тогда же в правительстве Тульской области сообщили РИА Новости, что предприятие работает в штатном режиме, вакцинацию там прошли более 80 процентов сотрудников, всего на заводе работают чуть более двух тысяч человек. Один человек, как уточнили РИА Новости в региональном управлении судебного департамента, от иска отказался.
"Пролетарский районный суд Тулы
рассмотрел 14 исков работников к АО "Щегловский вал"
о признании отстранения от работы незаконным, а также отложил на 1 октября 2021 года рассмотрение одного иска работника к АО "Щегловский вал", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе рассмотрения 12 гражданских дел по искам 14 работников "судом были постановлены решения об отказе в удовлетворении исковых требований". Решения не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном законом порядке.
Заседания еще по двум искам, как указано на сайте Пролетарского районного суда Тулы, назначены на 1 октября.