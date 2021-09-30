https://ria.ru/20210930/tsb-1752505289.html
ЦБ предупредил об аферистах, которые предлагают обменять деньги
ЦБ предупредил об аферистах, которые предлагают обменять деньги - РИА Новости, 30.09.2021
ЦБ предупредил об аферистах, которые предлагают обменять деньги
В России перед поэтапным изменением бумажных денег могут активизироваться мошенники, заявили в пресс-службе ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:37
2021-09-30T15:37
2021-09-30T16:56
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В России перед поэтапным изменением бумажных денег могут активизироваться мошенники, заявили в пресс-службе ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу.До 2025 года регулятор планирует модернизировать банкноты номиналом десять, 50, 100, 500, одну тысячу и пять тысяч рублей. Их защиту усовершенствуют, а дизайн изменят.В ЦБ предупредили, что мошенники могут использовать эти нововведения для обмана пожилых граждан.В ЦБ также напомнили о финансовых пирамидах, большинство которых в столичном регионе ориентировано как раз на пенсионеров. Они называют себя "кассами взаимопомощи", потребительскими обществами или кооперативами и предлагают вложения в фермерские хозяйства, недвижимость и другие якобы доходные инвестиционные продукты.Предупредил регулятор и о мисселинге, когда в банке вместо вклада недобросовестные сотрудники могут навязать, например, полис инвестиционного страхования жизни, паи инвестиционных фондов и другое.В Банке России подчеркнули, что главным каналом хищения денег остается телефонное мошенничество. ЦБ рекомендует объяснить старшим родственникам, что злоумышленники могут представиться кем угодно: сотрудниками банка, Пенсионного фонда, полицией.Тимоничева подчеркнула, что мошенники могут говорить об угрозе счету, предлагать получить компенсацию, угрожать уголовным преследованием, но их цель — вывести из равновесия, узнать конфиденциальную информацию и похитить средства.
https://ria.ru/20210922/bankomat-1751223305.html
https://ria.ru/20210913/scheta-1749790467.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
15:37 30.09.2021 (обновлено: 16:56 30.09.2021)
ЦБ предупредил об аферистах, которые предлагают обменять деньги
ЦБ предупредил об аферистах, которые ходят по домам и предлагают обменять деньги
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В России перед поэтапным изменением бумажных денег могут активизироваться мошенники, заявили в пресс-службе ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу.
До 2025 года регулятор планирует модернизировать банкноты номиналом десять, 50, 100, 500, одну тысячу и пять тысяч рублей. Их защиту усовершенствуют, а дизайн изменят.
В ЦБ
предупредили, что мошенники могут использовать эти нововведения для обмана пожилых граждан.
"Например, ходить по квартирам и, сообщая о денежной реформе, предлагать обмен старых банкнот на "новые". "Обратите внимание старших родственников, что деньги старого и нового дизайна будут находиться в обращении параллельно, никаких обменных пунктов и акций организовано не будет", — отметила замначальника ГУ Банка России по ЦФО Ирина Тимоничева.
В ЦБ также напомнили о финансовых пирамидах, большинство которых в столичном регионе ориентировано как раз на пенсионеров. Они называют себя "кассами взаимопомощи", потребительскими обществами или кооперативами и предлагают вложения в фермерские хозяйства, недвижимость и другие якобы доходные инвестиционные продукты.
Предупредил регулятор и о мисселинге, когда в банке вместо вклада недобросовестные сотрудники могут навязать, например, полис инвестиционного страхования жизни, паи инвестиционных фондов и другое.
В Банке России подчеркнули, что главным каналом хищения денег остается телефонное мошенничество. ЦБ рекомендует объяснить старшим родственникам, что злоумышленники могут представиться кем угодно: сотрудниками банка, Пенсионного фонда, полицией.
Тимоничева подчеркнула, что мошенники могут говорить об угрозе счету, предлагать получить компенсацию, угрожать уголовным преследованием, но их цель — вывести из равновесия, узнать конфиденциальную информацию и похитить средства.