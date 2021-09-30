https://ria.ru/20210930/tsb-1752505289.html

ЦБ предупредил об аферистах, которые предлагают обменять деньги

ЦБ предупредил об аферистах, которые предлагают обменять деньги - РИА Новости, 30.09.2021

ЦБ предупредил об аферистах, которые предлагают обменять деньги

В России перед поэтапным изменением бумажных денег могут активизироваться мошенники, заявили в пресс-службе ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:37

2021-09-30T15:37

2021-09-30T16:56

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568906175_0:0:2482:1396_1920x0_80_0_0_dd7a1744af7f561baddde9738549cee8.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В России перед поэтапным изменением бумажных денег могут активизироваться мошенники, заявили в пресс-службе ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу.До 2025 года регулятор планирует модернизировать банкноты номиналом десять, 50, 100, 500, одну тысячу и пять тысяч рублей. Их защиту усовершенствуют, а дизайн изменят.В ЦБ предупредили, что мошенники могут использовать эти нововведения для обмана пожилых граждан.В ЦБ также напомнили о финансовых пирамидах, большинство которых в столичном регионе ориентировано как раз на пенсионеров. Они называют себя "кассами взаимопомощи", потребительскими обществами или кооперативами и предлагают вложения в фермерские хозяйства, недвижимость и другие якобы доходные инвестиционные продукты.Предупредил регулятор и о мисселинге, когда в банке вместо вклада недобросовестные сотрудники могут навязать, например, полис инвестиционного страхования жизни, паи инвестиционных фондов и другое.В Банке России подчеркнули, что главным каналом хищения денег остается телефонное мошенничество. ЦБ рекомендует объяснить старшим родственникам, что злоумышленники могут представиться кем угодно: сотрудниками банка, Пенсионного фонда, полицией.Тимоничева подчеркнула, что мошенники могут говорить об угрозе счету, предлагать получить компенсацию, угрожать уголовным преследованием, но их цель — вывести из равновесия, узнать конфиденциальную информацию и похитить средства.

https://ria.ru/20210922/bankomat-1751223305.html

https://ria.ru/20210913/scheta-1749790467.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия