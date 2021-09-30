https://ria.ru/20210930/tragediya-1752477241.html
Сосед убитых в Гае студенток рассказал о дне трагедии
Сосед убитых в Гае студенток рассказал о дне трагедии - РИА Новости, 30.09.2021
Сосед убитых в Гае студенток рассказал о дне трагедии
Сосед убитых в Гае студенток рассказал "360", что в день трагедии в квартире было тихо. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:22
2021-09-30T13:22
2021-09-30T13:26
происшествия
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
россия
убийство трех девушек в оренбургской области
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Сосед убитых в Гае студенток рассказал "360", что в день трагедии в квартире было тихо.По его словам, из квартиры девушек не было слышно никаких звуков, также он не видел, чтобы кто-то ходил к ним в гости.Мужчина рассказал, что, когда возник пожар, ему позвонила соседка и сказала "мы горим".Он добавил, что никого из жильцов дома не эвакуировали.Ранее стало известно, что рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома по улице Молодежной в Гае обнаружили тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти, а во дворе — тело еще одной с аналогичными травмами. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).В следственном управлении СК по Оренбургской области заявили, что все трое обучались в медицинском колледже и вместе снимали квартиру. Им было 17, 18 и 19 лет.
https://ria.ru/20210928/pytki-1752179415.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия, убийство трех девушек в оренбургской области
13:22 30.09.2021 (обновлено: 13:26 30.09.2021)
Сосед убитых в Гае студенток рассказал о дне трагедии
Сосед убитых под Оренбургом студенток заявил, что в день трагедии в их квартире было тихо