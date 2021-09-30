https://ria.ru/20210930/tragediya-1752477241.html

Сосед убитых в Гае студенток рассказал о дне трагедии

Сосед убитых в Гае студенток рассказал о дне трагедии - РИА Новости, 30.09.2021

Сосед убитых в Гае студенток рассказал о дне трагедии

Сосед убитых в Гае студенток рассказал "360", что в день трагедии в квартире было тихо. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T13:22

2021-09-30T13:22

2021-09-30T13:26

происшествия

оренбургская область

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

россия

убийство трех девушек в оренбургской области

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Сосед убитых в Гае студенток рассказал "360", что в день трагедии в квартире было тихо.По его словам, из квартиры девушек не было слышно никаких звуков, также он не видел, чтобы кто-то ходил к ним в гости.Мужчина рассказал, что, когда возник пожар, ему позвонила соседка и сказала "мы горим".Он добавил, что никого из жильцов дома не эвакуировали.Ранее стало известно, что рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома по улице Молодежной в Гае обнаружили тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти, а во дворе — тело еще одной с аналогичными травмами. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).В следственном управлении СК по Оренбургской области заявили, что все трое обучались в медицинском колледже и вместе снимали квартиру. Им было 17, 18 и 19 лет.

https://ria.ru/20210928/pytki-1752179415.html

оренбургская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия, убийство трех девушек в оренбургской области