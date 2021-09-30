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Оренбургская область
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Власти Оренбургской области ожидают увеличения товарооборота с Казахстаном
Власти Оренбургской области ожидают увеличения товарооборота с Казахстаном - РИА Новости, 30.09.2021
Власти Оренбургской области ожидают увеличения товарооборота с Казахстаном
Увеличения товарооборота на 10% с Казахстаном ожидают власти Оренбургской области по итогам 2021 года, сообщил глава региона Денис Паслер. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:43
2021-09-30T15:43
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Увеличения товарооборота на 10% с Казахстаном ожидают власти Оренбургской области по итогам 2021 года, сообщил глава региона Денис Паслер.Паслер принимает участие в пленарном заседании XVII форума межнационального сотрудничества России и Казахстана. Президент РФ Владимир Путин заявил на заседании, что товарооборот между этими странами по итогам 2021 года может составить рекордные 20 миллиардов долларов."Товарооборот Оренбургской области с Республикой Казахстан ежегодно растет не менее чем на 10%. Это было и в 2019 (году – ред.), и 2020 (году – ред.). И такие же ожидания в 2021 году", - отметил губернатор Оренбургской области.По его словам, важнейшей сферой взаимодействия между Казахстаном и Оренбургской областью является вопрос экологии. "Изменение гидрологического режима реки (Урал – ред.), иссушение пойменных озер, уменьшение поверхностного стока оказывает негативное воздействие как на Оренбургскую область, так и на Республику Казахстан. За последние десятилетия существенно сократился средний многолетний сток бассейна реки Урал", - рассказал Паслер.Он также добавил, что реализация совместных проектов позволит снизить сброс неочищенных стоков не менее чем на 30%.
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оренбургская область, денис паслер
15:43 30.09.2021
 

Власти Оренбургской области ожидают увеличения товарооборота с Казахстаном

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Увеличения товарооборота на 10% с Казахстаном ожидают власти Оренбургской области по итогам 2021 года, сообщил глава региона Денис Паслер.
Паслер принимает участие в пленарном заседании XVII форума межнационального сотрудничества России и Казахстана. Президент РФ Владимир Путин заявил на заседании, что товарооборот между этими странами по итогам 2021 года может составить рекордные 20 миллиардов долларов.
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"Товарооборот Оренбургской области с Республикой Казахстан ежегодно растет не менее чем на 10%. Это было и в 2019 (году – ред.), и 2020 (году – ред.). И такие же ожидания в 2021 году", - отметил губернатор Оренбургской области.
По его словам, важнейшей сферой взаимодействия между Казахстаном и Оренбургской областью является вопрос экологии. "Изменение гидрологического режима реки (Урал – ред.), иссушение пойменных озер, уменьшение поверхностного стока оказывает негативное воздействие как на Оренбургскую область, так и на Республику Казахстан. За последние десятилетия существенно сократился средний многолетний сток бассейна реки Урал", - рассказал Паслер.
Он также добавил, что реализация совместных проектов позволит снизить сброс неочищенных стоков не менее чем на 30%.
"Второе направление - это экологическая расчистка русел. Это повысит водность реки и пропуск весеннего паводка. Третья группа - это мероприятия наиболее масштабные: это создание новой и модернизация существующих комплектов гидротехнических сооружений на бассейне реки Урал", - заключил губернатор.
 
Оренбургская областьОренбургская областьДенис Паслер
 
 
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