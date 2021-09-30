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Власти Оренбургской области ожидают увеличения товарооборота с Казахстаном

Власти Оренбургской области ожидают увеличения товарооборота с Казахстаном - РИА Новости, 30.09.2021

Власти Оренбургской области ожидают увеличения товарооборота с Казахстаном

Увеличения товарооборота на 10% с Казахстаном ожидают власти Оренбургской области по итогам 2021 года, сообщил глава региона Денис Паслер. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:43

2021-09-30T15:43

2021-09-30T15:43

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Увеличения товарооборота на 10% с Казахстаном ожидают власти Оренбургской области по итогам 2021 года, сообщил глава региона Денис Паслер.Паслер принимает участие в пленарном заседании XVII форума межнационального сотрудничества России и Казахстана. Президент РФ Владимир Путин заявил на заседании, что товарооборот между этими странами по итогам 2021 года может составить рекордные 20 миллиардов долларов."Товарооборот Оренбургской области с Республикой Казахстан ежегодно растет не менее чем на 10%. Это было и в 2019 (году – ред.), и 2020 (году – ред.). И такие же ожидания в 2021 году", - отметил губернатор Оренбургской области.По его словам, важнейшей сферой взаимодействия между Казахстаном и Оренбургской областью является вопрос экологии. "Изменение гидрологического режима реки (Урал – ред.), иссушение пойменных озер, уменьшение поверхностного стока оказывает негативное воздействие как на Оренбургскую область, так и на Республику Казахстан. За последние десятилетия существенно сократился средний многолетний сток бассейна реки Урал", - рассказал Паслер.Он также добавил, что реализация совместных проектов позволит снизить сброс неочищенных стоков не менее чем на 30%.

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оренбургская область

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оренбургская область, денис паслер