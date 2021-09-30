Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210930/tovarooborot-1752444158.html
Путин заявил о росте товарооборота с Казахстаном
Путин заявил о росте товарооборота с Казахстаном - РИА Новости, 30.09.2021
Путин заявил о росте товарооборота с Казахстаном
Взаимодействие России и Казахстана носит сегодня интенсивный и взаимовыгодный характер, прежде всего, в торговле, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:56
2021-09-30T11:11
в мире
казахстан
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752019577_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_12feac8ebf53583fbe2ca1fcf8dbd7e5.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Взаимодействие России и Казахстана носит сегодня интенсивный и взаимовыгодный характер, прежде всего, в торговле, заявил президент РФ Владимир Путин."Взаимодействие наших стран носит по-настоящему интенсивный многоплановый и обоюдовыгодный характер. Мы с самого начала так и строили наши отношения", - сказал Путин на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.Он подчеркнул, что, "прежде всего, это касается торгово-инвестиционной сферы".Президент с удовлетворением отметил, что в последнее время обмен делегациями региональных властей, представителей бизнеса и общественности продолжился и активно развивается.Товарооборот между Россией и Казахстаном по итогам 2021 года может составить рекордные 20 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин."За семь месяцев текущего года двусторонний товарооборот увеличился на 34% и составил, по нашим данным, 14 миллиардов долларов. Ожидается, что по итогам года взаимная торговля достигнет рекордных показателей в 20 миллиардов долларов", - сказал Путин.По его словам, в этом есть заслуга именно регионального сотрудничества, и сегодня прочные связи со всеми областями республики поддерживают 76 из 85 субъектов РФ.
https://ria.ru/20210930/otnosheniya-1752306499.html
https://ria.ru/20210916/baykonur-1750398807.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752019577_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_e1cf7a2d9ecd0e0ac3fcb099abbeab41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, казахстан, владимир путин, россия
10:56 30.09.2021 (обновлено: 11:11 30.09.2021)
 
Путин заявил о росте товарооборота с Казахстаном

Путин: товарооборот с Казахстаном может составить рекордные 20 миллиардов долларов

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Взаимодействие России и Казахстана носит сегодня интенсивный и взаимовыгодный характер, прежде всего, в торговле, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Взаимодействие наших стран носит по-настоящему интенсивный многоплановый и обоюдовыгодный характер. Мы с самого начала так и строили наши отношения", - сказал Путин на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.
Военнослужащие с флагами России и Казахстана на торжественном мероприятии, посвященном 60-летию космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 07:27
Межгосударственные отношения России и Казахстана
Он подчеркнул, что, "прежде всего, это касается торгово-инвестиционной сферы".
Президент с удовлетворением отметил, что в последнее время обмен делегациями региональных властей, представителей бизнеса и общественности продолжился и активно развивается.
Товарооборот между Россией и Казахстаном по итогам 2021 года может составить рекордные 20 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За семь месяцев текущего года двусторонний товарооборот увеличился на 34% и составил, по нашим данным, 14 миллиардов долларов. Ожидается, что по итогам года взаимная торговля достигнет рекордных показателей в 20 миллиардов долларов", - сказал Путин.
По его словам, в этом есть заслуга именно регионального сотрудничества, и сегодня прочные связи со всеми областями республики поддерживают 76 из 85 субъектов РФ.
Вывоз РН Союз-2. 1а с пилотируемым кораблем Союз МС -18 на стартовой комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 18:43
Россия и Казахстан подписали договор о модернизации Байконура
 
В миреКазахстанВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34Ракету для полета "киноэкипажа" на МКС повезли на стартовый стол Байконура
05:18"Это страшно": Мясников назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу
05:17Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль
05:04В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
04:52СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
04:44Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
04:39В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
04:33Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
04:23Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
04:15Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах
04:15Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
03:50Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
03:32Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
03:27Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
03:15Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
03:13Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
03:02В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
03:00Россияне стали покупать загородные дома меньшей площади
03:00На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов
02:41Байден подписал временный бюджет США
Лента новостейМолния