https://ria.ru/20210930/tovarooborot-1752444158.html

Путин заявил о росте товарооборота с Казахстаном

Путин заявил о росте товарооборота с Казахстаном - РИА Новости, 30.09.2021

Путин заявил о росте товарооборота с Казахстаном

Взаимодействие России и Казахстана носит сегодня интенсивный и взаимовыгодный характер, прежде всего, в торговле, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T10:56

2021-09-30T10:56

2021-09-30T11:11

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Взаимодействие России и Казахстана носит сегодня интенсивный и взаимовыгодный характер, прежде всего, в торговле, заявил президент РФ Владимир Путин."Взаимодействие наших стран носит по-настоящему интенсивный многоплановый и обоюдовыгодный характер. Мы с самого начала так и строили наши отношения", - сказал Путин на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.Он подчеркнул, что, "прежде всего, это касается торгово-инвестиционной сферы".Президент с удовлетворением отметил, что в последнее время обмен делегациями региональных властей, представителей бизнеса и общественности продолжился и активно развивается.Товарооборот между Россией и Казахстаном по итогам 2021 года может составить рекордные 20 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин."За семь месяцев текущего года двусторонний товарооборот увеличился на 34% и составил, по нашим данным, 14 миллиардов долларов. Ожидается, что по итогам года взаимная торговля достигнет рекордных показателей в 20 миллиардов долларов", - сказал Путин.По его словам, в этом есть заслуга именно регионального сотрудничества, и сегодня прочные связи со всеми областями республики поддерживают 76 из 85 субъектов РФ.

https://ria.ru/20210930/otnosheniya-1752306499.html

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в мире, казахстан, владимир путин, россия