https://ria.ru/20210930/tinkov-1752586533.html

Тиньков не признал вину по налоговому делу в американском суде

Тиньков не признал вину по налоговому делу в американском суде - РИА Новости, 30.09.2021

Тиньков не признал вину по налоговому делу в американском суде

Российский бизнесмен и основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков не признал вину в американском суде по делу о налоговых нарушениях. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T23:20

2021-09-30T23:20

2021-09-30T23:47

в мире

сша

олег тиньков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155539/18/1555391892_0:391:2715:1918_1920x0_80_0_0_9424f29c65570ac191eb136b7c9e9c1c.jpg

ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Российский бизнесмен и основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков не признал вину в американском суде по делу о налоговых нарушениях.Как следует из трансляции заседания, на соответствующий вопрос судьи он ответил отрицательно.Предпринимателя обвиняют в нарушении двух пунктов закона о налоговой декларации, ему грозит по три года тюрьмы за каждый и значительный штраф.Сейчас Тиньков находится в Великобритании и ждет экстрадиции в США. Ему предписано находиться вечером дома, а днем не выезжать за пределы определенных районов Лондона. Также бизнесмен не может появляться в аэропортах.Ранее СМИ со ссылкой на судебные документы писали, что Тиньков и Минюст США пришли к соглашению об урегулировании претензий. Зачастую сделка с правосудием предполагает определенную степень признания вины. В ходе прошедшего заседания прокуратура не поднимала тему урегулирования, но говорила об ограничениях для Тинькова на время судебного разбирательства. Рассмотрение продолжится в пятницу.

https://ria.ru/20210918/tinkov-1750650921.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, олег тиньков