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Тиньков не признал вину по налоговому делу в американском суде
Тиньков не признал вину по налоговому делу в американском суде - РИА Новости, 30.09.2021
Тиньков не признал вину по налоговому делу в американском суде
Российский бизнесмен и основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков не признал вину в американском суде по делу о налоговых нарушениях. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T23:20
2021-09-30T23:47
в мире
сша
олег тиньков
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ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Российский бизнесмен и основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков не признал вину в американском суде по делу о налоговых нарушениях.Как следует из трансляции заседания, на соответствующий вопрос судьи он ответил отрицательно.Предпринимателя обвиняют в нарушении двух пунктов закона о налоговой декларации, ему грозит по три года тюрьмы за каждый и значительный штраф.Сейчас Тиньков находится в Великобритании и ждет экстрадиции в США. Ему предписано находиться вечером дома, а днем не выезжать за пределы определенных районов Лондона. Также бизнесмен не может появляться в аэропортах.Ранее СМИ со ссылкой на судебные документы писали, что Тиньков и Минюст США пришли к соглашению об урегулировании претензий. Зачастую сделка с правосудием предполагает определенную степень признания вины. В ходе прошедшего заседания прокуратура не поднимала тему урегулирования, но говорила об ограничениях для Тинькова на время судебного разбирательства. Рассмотрение продолжится в пятницу.
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в мире, сша, олег тиньков
23:20 30.09.2021 (обновлено: 23:47 30.09.2021)
 
Тиньков не признал вину по налоговому делу в американском суде

Олег Тиньков не признал вину по налоговому делу в американском суде

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредприниматель Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Предприниматель Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме 2019 - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Российский бизнесмен и основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков не признал вину в американском суде по делу о налоговых нарушениях.
Как следует из трансляции заседания, на соответствующий вопрос судьи он ответил отрицательно.
Предпринимателя обвиняют в нарушении двух пунктов закона о налоговой декларации, ему грозит по три года тюрьмы за каждый и значительный штраф.
Сейчас Тиньков находится в Великобритании и ждет экстрадиции в США. Ему предписано находиться вечером дома, а днем не выезжать за пределы определенных районов Лондона. Также бизнесмен не может появляться в аэропортах.
Ранее СМИ со ссылкой на судебные документы писали, что Тиньков и Минюст США пришли к соглашению об урегулировании претензий. Зачастую сделка с правосудием предполагает определенную степень признания вины. В ходе прошедшего заседания прокуратура не поднимала тему урегулирования, но говорила об ограничениях для Тинькова на время судебного разбирательства. Рассмотрение продолжится в пятницу.
Председатель Совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября, 10:25
Тиньков договорился с Минюстом США об урегулировании претензий по налогам
 
В миреСШАОлег Тиньков
 
 
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