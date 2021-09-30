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В Москве всех людей с подозрением на COVID будут проверять экспресс-тестом
В Москве всех людей с подозрением на COVID будут проверять экспресс-тестом - РИА Новости, 30.09.2021
В Москве всех людей с подозрением на COVID будут проверять экспресс-тестом
С 1 октября в Москве начнет действовать новый алгоритм для пациентов с подозрением на COVID-19: теперь все люди с симптомами ОРВИ будут проходить... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T08:37
2021-09-30T08:37
2021-09-30T11:14
распространение коронавируса
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
орви
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. С 1 октября в Москве начнет действовать новый алгоритм для пациентов с подозрением на COVID-19: теперь все люди с симптомами ОРВИ будут проходить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития, руководитель столичного оперативного штаба Анастасия Ракова.По словам Раковой, экспресс-тест на антиген — это быстрая диагностика, которая дает возможность за 10-20 минут с высокой долей вероятности выявить коронавирус.Вице-мэр добавила, что брать такие тесты будут не только у тех, кто болен ОРВИ, но и у всех, кто проживает с ними (если результат окажется положительным). Наряду с экспресс-тестированием пациентам по-прежнему будут делать ПЦР-тест.На прошлой неделе Ракова заявила, что в Москве наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Причиной этого она назвала осенний сезон и резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением москвичей из отпусков и с дач, а также с началом учебного года.
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москва, здоровье - общество, анастасия ракова , орви, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:37 30.09.2021 (обновлено: 11:14 30.09.2021)
В Москве всех людей с подозрением на COVID будут проверять экспресс-тестом
Ракова: в Москве всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на COVID-19
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
С 1 октября в Москве
начнет действовать новый алгоритм для пациентов с подозрением на COVID-19: теперь все люди с симптомами ОРВИ будут проходить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу
, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития, руководитель столичного оперативного штаба Анастасия Ракова
.
"У тестов высокая чувствительность — в 85 процентах случаев их результат совпадает с ПЦР. <…> Такой подход позволяет нам оперативно поставить диагноз, а значит, в тот же день приступить к лечению, что критически важно при COVID-19", — рассказала она.
По словам Раковой, экспресс-тест на антиген — это быстрая диагностика, которая дает возможность за 10-20 минут с высокой долей вероятности выявить коронавирус.
Вице-мэр добавила, что брать такие тесты будут не только у тех, кто болен ОРВИ, но и у всех, кто проживает с ними (если результат окажется положительным). Наряду с экспресс-тестированием пациентам по-прежнему будут делать ПЦР-тест.
На прошлой неделе Ракова заявила, что в Москве наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Причиной этого она назвала осенний сезон и резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением москвичей из отпусков и с дач, а также с началом учебного года.