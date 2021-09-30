https://ria.ru/20210930/test-1752428117.html

В Москве всех людей с подозрением на COVID будут проверять экспресс-тестом

В Москве всех людей с подозрением на COVID будут проверять экспресс-тестом - РИА Новости, 30.09.2021

В Москве всех людей с подозрением на COVID будут проверять экспресс-тестом

С 1 октября в Москве начнет действовать новый алгоритм для пациентов с подозрением на COVID-19: теперь все люди с симптомами ОРВИ будут проходить... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T08:37

2021-09-30T08:37

2021-09-30T11:14

распространение коронавируса

москва

здоровье - общество

анастасия ракова

орви

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. С 1 октября в Москве начнет действовать новый алгоритм для пациентов с подозрением на COVID-19: теперь все люди с симптомами ОРВИ будут проходить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития, руководитель столичного оперативного штаба Анастасия Ракова.По словам Раковой, экспресс-тест на антиген — это быстрая диагностика, которая дает возможность за 10-20 минут с высокой долей вероятности выявить коронавирус.Вице-мэр добавила, что брать такие тесты будут не только у тех, кто болен ОРВИ, но и у всех, кто проживает с ними (если результат окажется положительным). Наряду с экспресс-тестированием пациентам по-прежнему будут делать ПЦР-тест.На прошлой неделе Ракова заявила, что в Москве наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Причиной этого она назвала осенний сезон и резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением москвичей из отпусков и с дач, а также с началом учебного года.

https://ria.ru/20210913/orvi-1749789763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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