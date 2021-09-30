Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210930/test-1752428117.html
В Москве всех людей с подозрением на COVID будут проверять экспресс-тестом
В Москве всех людей с подозрением на COVID будут проверять экспресс-тестом - РИА Новости, 30.09.2021
В Москве всех людей с подозрением на COVID будут проверять экспресс-тестом
С 1 октября в Москве начнет действовать новый алгоритм для пациентов с подозрением на COVID-19: теперь все люди с симптомами ОРВИ будут проходить... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T08:37
2021-09-30T11:14
распространение коронавируса
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
орви
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591246160_379:0:3061:1509_1920x0_80_0_0_150a1bff9debfe0e57c6bc115a0c31ed.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. С 1 октября в Москве начнет действовать новый алгоритм для пациентов с подозрением на COVID-19: теперь все люди с симптомами ОРВИ будут проходить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития, руководитель столичного оперативного штаба Анастасия Ракова.По словам Раковой, экспресс-тест на антиген — это быстрая диагностика, которая дает возможность за 10-20 минут с высокой долей вероятности выявить коронавирус.Вице-мэр добавила, что брать такие тесты будут не только у тех, кто болен ОРВИ, но и у всех, кто проживает с ними (если результат окажется положительным). Наряду с экспресс-тестированием пациентам по-прежнему будут делать ПЦР-тест.На прошлой неделе Ракова заявила, что в Москве наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Причиной этого она назвала осенний сезон и резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением москвичей из отпусков и с дач, а также с началом учебного года.
https://ria.ru/20210913/orvi-1749789763.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591246160_502:0:3061:1919_1920x0_80_0_0_c5578b586a64a48a9e2ba4c0783f7cc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, здоровье - общество, анастасия ракова , орви, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:37 30.09.2021 (обновлено: 11:14 30.09.2021)
 
В Москве всех людей с подозрением на COVID будут проверять экспресс-тестом

Ракова: в Москве всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. С 1 октября в Москве начнет действовать новый алгоритм для пациентов с подозрением на COVID-19: теперь все люди с симптомами ОРВИ будут проходить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития, руководитель столичного оперативного штаба Анастасия Ракова.
"У тестов высокая чувствительность — в 85 процентах случаев их результат совпадает с ПЦР. <…> Такой подход позволяет нам оперативно поставить диагноз, а значит, в тот же день приступить к лечению, что критически важно при COVID-19", — рассказала она.
По словам Раковой, экспресс-тест на антиген — это быстрая диагностика, которая дает возможность за 10-20 минут с высокой долей вероятности выявить коронавирус.
Вице-мэр добавила, что брать такие тесты будут не только у тех, кто болен ОРВИ, но и у всех, кто проживает с ними (если результат окажется положительным). Наряду с экспресс-тестированием пациентам по-прежнему будут делать ПЦР-тест.
На прошлой неделе Ракова заявила, что в Москве наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Причиной этого она назвала осенний сезон и резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением москвичей из отпусков и с дач, а также с началом учебного года.
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 04:15
Врач рассказал, как ускорить или замедлить выздоровление при ОРВИ
 
Распространение коронавирусаМоскваЗдоровье - ОбществоАнастасия РаковаОРВИКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34Ракету для полета "киноэкипажа" на МКС повезли на стартовый стол Байконура
05:18"Это страшно": Мясников назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу
05:17Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль
05:04В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
04:52СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
04:44Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
04:39В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
04:33Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
04:23Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
04:15Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах
04:15Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
03:50Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
03:32Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
03:27Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
03:15Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
03:13Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
03:02В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
03:00Россияне стали покупать загородные дома меньшей площади
03:00На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов
02:41Байден подписал временный бюджет США
Лента новостейМолния