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Власти Таиланда разрешили продавать алкоголь туристам

Власти Таиланда разрешили продавать алкоголь туристам - РИА Новости, 30.09.2021

Власти Таиланда разрешили продавать алкоголь туристам

На тайском острове Пхукет, доступном для отдыха без карантина для вакцинированных туристов, с 1 октября снимают часть ковидных ограничений, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T00:36

2021-09-30T00:36

2021-09-30T00:42

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На тайском острове Пхукет, доступном для отдыха без карантина для вакцинированных туристов, с 1 октября снимают часть ковидных ограничений, сообщает АТОР.Губернатор Пхукета приказом от 28 сентября разрешил туристам и местным жителям покупать алкоголь в кафе и ресторанах до 22 часов. Кроме того, открываются бильярдные, компьютерные и игровые клубы и допускается проведение мероприятий с числом участников не более 200.Власти Таиланда планируют облегчить карантинные требования для международных путешественников с 1 октября.Двухнедельный карантин для полностью вакцинированных иностранцев будет сокращен до семи дней. Для непривитых гостей, прибывающих воздушным и морским транспортом, сроки изоляции сокращаются до десяти дней.По-прежнему 14 дней на карантине должны будут провести туристы, не прошедшие иммунизацию и прибывающие по суше.

https://ria.ru/20190927/1559095380.html

таиланд

пхукет (остров)

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таиланд, пхукет (остров), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19