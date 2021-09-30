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Туризм
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Власти Таиланда разрешили продавать алкоголь туристам
Власти Таиланда разрешили продавать алкоголь туристам - РИА Новости, 30.09.2021
Власти Таиланда разрешили продавать алкоголь туристам
На тайском острове Пхукет, доступном для отдыха без карантина для вакцинированных туристов, с 1 октября снимают часть ковидных ограничений, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T00:36
2021-09-30T00:42
туризм
таиланд
пхукет (остров)
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На тайском острове Пхукет, доступном для отдыха без карантина для вакцинированных туристов, с 1 октября снимают часть ковидных ограничений, сообщает АТОР.Губернатор Пхукета приказом от 28 сентября разрешил туристам и местным жителям покупать алкоголь в кафе и ресторанах до 22 часов. Кроме того, открываются бильярдные, компьютерные и игровые клубы и допускается проведение мероприятий с числом участников не более 200.Власти Таиланда планируют облегчить карантинные требования для международных путешественников с 1 октября.Двухнедельный карантин для полностью вакцинированных иностранцев будет сокращен до семи дней. Для непривитых гостей, прибывающих воздушным и морским транспортом, сроки изоляции сокращаются до десяти дней.По-прежнему 14 дней на карантине должны будут провести туристы, не прошедшие иммунизацию и прибывающие по суше.
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таиланд, пхукет (остров), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19
00:36 30.09.2021 (обновлено: 00:42 30.09.2021)
 
Власти Таиланда разрешили продавать алкоголь туристам

Губернатор Пхукета снял ограничение на продажу алкоголя туристам и местным жителям

© Фото : Александр АндреевОтель Ле меридиан Пхукет Бич Резорт
Отель Ле меридиан Пхукет Бич Резорт - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен РИА Новости. На тайском острове Пхукет, доступном для отдыха без карантина для вакцинированных туристов, с 1 октября снимают часть ковидных ограничений, сообщает АТОР.
Губернатор Пхукета приказом от 28 сентября разрешил туристам и местным жителям покупать алкоголь в кафе и ресторанах до 22 часов. Кроме того, открываются бильярдные, компьютерные и игровые клубы и допускается проведение мероприятий с числом участников не более 200.
Власти Таиланда планируют облегчить карантинные требования для международных путешественников с 1 октября.
Двухнедельный карантин для полностью вакцинированных иностранцев будет сокращен до семи дней. Для непривитых гостей, прибывающих воздушным и морским транспортом, сроки изоляции сокращаются до десяти дней.
По-прежнему 14 дней на карантине должны будут провести туристы, не прошедшие иммунизацию и прибывающие по суше.
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