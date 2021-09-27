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В Таиланде планируют сократить карантин для вакцинированных туристов
В Таиланде планируют сократить карантин для вакцинированных туристов - РИА Новости, 27.09.2021
В Таиланде планируют сократить карантин для вакцинированных туристов
С 1 октября власти Таиланда готовятся сократить карантин для привитых иностранных гостей с 14 до семи дней, сообщает Bangkok Post. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:02
2021-09-27T13:02
2021-09-27T13:02
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. С 1 октября власти Таиланда готовятся сократить карантин для привитых иностранных гостей с 14 до семи дней, сообщает Bangkok Post.Для посетителей, которые не были полностью вакцинированы, карантин будет составлять семь дней (для прилетающих) и от десяти до 14 дней (для прибывших по воде и суше).Кроме того, правительство разрешит иностранным туристам посещать острова Самуи, Панган и Тау, Пхи-Пхи, Ко-Яо, Ко-Нгай, курорт Као-Лак, полуостров Рейли, пляжи Клонг Муанг и Туб Каек в Краби.С 1 ноября планируется открыть для зарубежных путешественников Бангкок.
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В Таиланде планируют сократить карантин для вакцинированных туристов
Также расширен список разрешенных к посещению иностранцами островов